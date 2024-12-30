如果你愛吃火鍋，又剛好人在板橋，那你一定要來試試新埔捷運站附近新開的這間小火鍋店！它就位在陽明街，主打「野菜吃到飽」，結合健康、平價、美味，對於注重蔬菜攝取的朋友來說，真的是超讚的選擇！

這間火鍋店的蔬菜吧可以說是整場的主角，新鮮的各式蔬菜擺得滿滿的，還有木耳、菇類、南瓜、芋頭、海帶等多樣選擇，讓人看了就很有食慾！另外，火鍋加工食品也有一整層，完全不用擔心沒得吃。但店家也貼心提醒大家，拿多少吃多少，如果浪費食材是要收費的喔！

除了蔬菜吃到飽，這裡的白飯和滷肉飯也是無限供應，滷肉飯雖然味道不錯，但溫度稍微偏冷。如果不愛飯，還可以選多種麵食，像是拉麵、鍋燒意麵、冬粉等，各式選擇非常貼心。飲料吧則提供了冷熱飲品，搭配乾淨整潔的醬料區，還特別推薦這裡的「醋醬油」，調得比例剛剛好，很特別！

湯頭選擇上，基本的日式昆布鍋不需要加價，喝起來清爽又健康，特別適合愛吃原味的朋友。

至於主餐，這裡的上選豬肉火鍋只要279元，份量算是不少，肉質軟嫩沒腥味，只有少數幾片有點筋，整體品質還是及格的。

如果喜歡重口味，也可以試試加價50元的天香麻辣鍋，不過這款麻辣湯頭帶點特別的香料味，對我們來說稍微吃不慣。

愛吃海鮮的朋友可以選369元的鮮魚拼盤，包含鯛魚、爐魚和鮭魚三種魚，份量不小，魚的鮮度也不錯。

另外還有麻辣雙拼 60元(鴨血+豆腐)，鴨血和豆腐滷得又透又入味，熱騰騰上桌時還會冒煙，小心燙喔！

吃完鹹的，別忘了來點甜點收尾！這裡的布拉芙冰淇淋非常值得一試，滑順濃郁，完美滿足甜點胃。總體來說，這間火鍋店食材新鮮、價格實惠，唯一的小缺點是有時候忙碌時補貨不及，但服務態度還是相當友好。

想要吃得健康又飽足，這間板橋火鍋店真的很推薦！尤其是新埔捷運站附近的朋友，下班後來這裡吃個舒舒服服的小火鍋，絕對超值！

店址：新北市板橋區陽街84號1樓

電話：02-2255-2155

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