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桃園市桃園區【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店~桃園牛排推薦 麻辣牛排新登場 經典牛排與麻辣醬料完美結合 每一口都是味蕾的極致享受

孫東寶 台式牛排教父 孫東寶 麻辣牛排 金德老爹 more
2024-12-22 20:05:00 文字：女王
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女王

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桃園市桃園區【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店~桃園牛排推薦 麻辣牛排新登場 經典牛排與麻辣醬料完美結合 每一口都是味蕾的極致享受

台灣知名高CP值平價牛排首推

【孫東寶 台式牛排教父】

創立於1976年至今已快五十年

且堅持原肉主義絕不重組

這次推出孫東寶X金德老爹聯名的麻辣牛排

經典牛排與麻辣醬料完美結合

每一口都是味蕾的極致享受

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這次預約【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店

位在桃園區中山路上

紅色招牌非常的醒目

旁邊是桃園市政府

店門口可以停放機車

開車則停市政府地下停車場

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【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店

用餐環境寬敞舒適一點都不擁擠

以雙人桌和四人桌為主

很適合家庭聚餐或朋友聚會唷!!

店家生意很好，︀光平日用餐就很多人了

建議來之前可先訂為避免久候

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來【孫東寶 台式牛排教父】

內用享自助吧免費無限享用

玉米濃湯、肉燥飯、飲料、

冰淇淋等可自取吃到飽唷!!

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玉米濃湯

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經典滷肉燥、咖哩牛肉

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飲料有可樂機、紅茶、柳橙汁、咖啡等

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冰淇淋的牌子是杜老爺

有薄荷巧克力、花生、

草莓、芒果等四種口味

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【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店

提供牛排、豬排、雞排、羊肩排、魚排

種類選擇豐富多樣任君挑選

且皆免費附一顆爆漿餐包   

另外也可加價升級超值雙拼

能一次品嚐到不同的肉品唷!!

還有其它的單點炸物等

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這次點了麻辣教父牛排、主廚雞排、洋蔥圈、炸杏鮑菇

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玉米濃湯

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玉米濃湯口感香甜滑順 

尾韻更帶出玉米的芬芳   

還有火腿絲等料都很足

可以連續喝兩碗以上呢!!

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爆漿餐包

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要熱熱的吃撕開即爆漿

內餡鹹鹹甜甜的很不錯

也可沾著玉米濃湯品嚐

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滷肉燥飯

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經典滷肉燥飯鹹香彈牙

肉燥有嚼勁且米飯軟Q

仍保有水分不濕黏軟爛

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咖哩牛肉飯

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有添加牛肉和紅蘿蔔燉煮

讓咖哩更多了絲絲的甜度

這個蠻好吃的小朋友會愛

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洋蔥圈

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來【孫東寶 台式牛排教父】

除了能品嚐原塊牛排的美味

也可加點炸物當作餐後小點

洋蔥圈炸至外表酥香脆口

裡面的洋蔥則是非常鮮甜

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炸杏鮑菇

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炸杏鮑菇味道也不錯

鹹鹹香香的還有水分

不會將杏鮑菇炸太老

仍是有爽脆的咬勁喔!!       

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麻辣教父牛排 

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孫東寶X金德老爹推出

全台唯一聯名款麻辣牛排

辣椒醬的香氣與辣度衝擊味蕾

與牛肉的嫩滑相互平衡不突兀

呈現香辣帶勁口感豐富的饗宴

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麻辣教父牛排口感鮮嫩好吃

帶有為粉紅色澤軟嫩又可口

結合麻辣醬香辣夠味不死鹹

在在刺激著味蕾讓人好過癮

層次分明且富變化性超好吃

於口中交織出動人的饗宴呢!!

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鐵板麵沾附醬汁也是很夠味

其實就像在吃麻辣麵一樣呢!! 

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主廚雞排

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主廚雞排則是煎至外皮酥脆

有焦香感與細緻鹹度很美味   

而雞肉相當柔嫩多汁不柴澀

鮮美肉汁在口中溢散好滿足 

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【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店

營業時間 : 周一~周日 11:00~21:00

電話 : 03-3338815

地址 : 桃園市桃園區中山路508號

 

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place桃園市桃園區中山508號
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.50
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