台灣知名高CP值平價牛排首推

【孫東寶 台式牛排教父】

創立於1976年至今已快五十年

且堅持原肉主義絕不重組

這次推出孫東寶X金德老爹聯名的麻辣牛排

經典牛排與麻辣醬料完美結合

每一口都是味蕾的極致享受

這次預約【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店

位在桃園區中山路上

紅色招牌非常的醒目

旁邊是桃園市政府

店門口可以停放機車

開車則停市政府地下停車場

【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店

用餐環境寬敞舒適一點都不擁擠

以雙人桌和四人桌為主

很適合家庭聚餐或朋友聚會唷!!

店家生意很好，︀光平日用餐就很多人了

建議來之前可先訂為避免久候

來【孫東寶 台式牛排教父】

內用享自助吧免費無限享用

玉米濃湯、肉燥飯、飲料、

冰淇淋等可自取吃到飽唷!!

玉米濃湯

經典滷肉燥、咖哩牛肉

飲料有可樂機、紅茶、柳橙汁、咖啡等

冰淇淋的牌子是杜老爺

有薄荷巧克力、花生、

草莓、芒果等四種口味

【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店

提供牛排、豬排、雞排、羊肩排、魚排

種類選擇豐富多樣任君挑選

且皆免費附一顆爆漿餐包

另外也可加價升級超值雙拼

能一次品嚐到不同的肉品唷!!

還有其它的單點炸物等

這次點了麻辣教父牛排、主廚雞排、洋蔥圈、炸杏鮑菇

玉米濃湯

玉米濃湯口感香甜滑順

尾韻更帶出玉米的芬芳

還有火腿絲等料都很足

可以連續喝兩碗以上呢!!

爆漿餐包

要熱熱的吃撕開即爆漿

內餡鹹鹹甜甜的很不錯

也可沾著玉米濃湯品嚐

滷肉燥飯

經典滷肉燥飯鹹香彈牙

肉燥有嚼勁且米飯軟Q

仍保有水分不濕黏軟爛

咖哩牛肉飯

有添加牛肉和紅蘿蔔燉煮

讓咖哩更多了絲絲的甜度

這個蠻好吃的小朋友會愛

洋蔥圈

來【孫東寶 台式牛排教父】

除了能品嚐原塊牛排的美味

也可加點炸物當作餐後小點

洋蔥圈炸至外表酥香脆口

裡面的洋蔥則是非常鮮甜

炸杏鮑菇

炸杏鮑菇味道也不錯

鹹鹹香香的還有水分

不會將杏鮑菇炸太老

仍是有爽脆的咬勁喔!!

麻辣教父牛排

孫東寶X金德老爹推出

全台唯一聯名款麻辣牛排

辣椒醬的香氣與辣度衝擊味蕾

與牛肉的嫩滑相互平衡不突兀

呈現香辣帶勁口感豐富的饗宴

麻辣教父牛排口感鮮嫩好吃

帶有為粉紅色澤軟嫩又可口

結合麻辣醬香辣夠味不死鹹

在在刺激著味蕾讓人好過癮

層次分明且富變化性超好吃

於口中交織出動人的饗宴呢!!

鐵板麵沾附醬汁也是很夠味

其實就像在吃麻辣麵一樣呢!!

主廚雞排

主廚雞排則是煎至外皮酥脆

有焦香感與細緻鹹度很美味

而雞肉相當柔嫩多汁不柴澀

鮮美肉汁在口中溢散好滿足

【孫東寶 台式牛排教父】桃園中山店

營業時間 : 周一~周日 11:00~21:00

電話 : 03-3338815

地址 : 桃園市桃園區中山路508號

來粉絲團聊聊天吧!!