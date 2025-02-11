來宜蘭想吃一碗超值得回味的牛肉麵嗎？這間 「宜蘭牛肉麵」 可說是當地的隱藏版美食，沒有顯眼的招牌，藏身在市區巷弄內的老宅裡，環境充滿文青復古感，還有一隻超親人的店狗「樂樂」在門口迎接！這裡 一週只營業四天，湯頭每天現煮限量，不能預約只能現場排隊，想吃真的要早點來！Google評論高達4.9顆星，不少饕客吃過一次就成主顧，回訪率超高。

這次來朝聖傳說中的 「宜蘭牛肉麵」，位置真的很隱密，若不是網友推薦，還真的很容易錯過！但只要看到 紅色大門 就對了。影片分享

對面空地有提供 1格臨時停車位（9號車位），停一次30元，而且現在正值櫻花盛開，邊停車還能順便賞花，超有氣氛。

這間店的牛肉麵只賣兩種口味，但每碗都讓人驚艷，宜清燉（牛肋條）$280（含兩樣小菜、甜點和飲品），宜麻辣（牛腱心）$280（含兩樣小菜、甜點和飲品），麵條可選擇刀削麵（粗）或 家常麵條（細），飲品可選擇微糖蜜香紅茶或無糖包種茶，加麵不加價，吃不飽可以續麵，CP值超高。

餐具茶水自取，不收服務費。

店狗「樂樂」相當可愛親人。

這碗清燉牛肉麵的湯頭真的太讚了！裡頭有白蘿蔔、紅蘿蔔熬煮，喝起來清甜回甘，牛肋條燉得超軟嫩，帶點膠質感，每一口都超級鮮美！ 湯頭完全不油膩，喝完也不會口渴，是愛喝湯的人必點的選擇！

喜歡重口味的一定要試試 「宜麻辣」牛肉麵！牛腱心的肉質超扎實，搭配帶有中藥香氣的麻辣湯，香辣夠味又不死鹹！最特別的是，還能選擇「一半清燉＋一半麻辣」，這種混搭喝起來層次超豐富，讓人忍不住一口接一口。

吃完牛肉麵後，還有附 甜點，讓整體用餐體驗更完美！雖然店內座位不多，不能預約要現場排隊，但 老闆超熱情、環境很有溫度，吃不飽老闆加麵不加價，感覺物超所值，是間會想讓人一訪再訪的店家。

宜吃牛：宜蘭縣宜蘭市軍民路9巷36號1樓；營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00（周三、五、六公休）

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