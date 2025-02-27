桃園楊梅"我想想早午餐"在青埔開店囉～新開的網美餐廳用餐環境超美，挑高二層樓，擁有大片的落地窗，採光明亮，溫馨舒適，店內充滿可愛的貓掌Logo，還有免費專屬停車場超貼心的。招牌必點早午餐拼盤，經典法式吐司100元就有，加119還可以升級套餐，紅茶免費續，新開幕粉絲團追蹤送洋蔥圈，真是桃園CP值高悠活早午餐。

不知道要吃什麼的來這就對了，看到哇嘎噠就不用想了，早午餐的最佳選擇。影片分享

哇嘎噠的由來：早午餐想吃什麼….「我想想」 變成了 「哇嘎噠」想到了 就是這裡！ 元素依然使用了牛奶糖（我的愛貓）

所以有了這麼可愛的logo❤️ 以後看到「哇嘎噠」 就不用想了 就是這裡了 你們早午餐的最佳選擇。以上資訊來自官網

一樓用餐環境寬敞舒適。

二樓用餐環境乾淨明亮。

哇嘎噠擁有大片的落地窗，可讓陽光透起來，感覺非常溫暖。

當月壽星消費打卡9折，當日壽星送甜點，粉絲團追蹤送洋蔥圈。

每人低消150元，套餐紅茶可續鈈，掃碼點餐，結束後再到櫃台結帳。

最新DM，實際DM以店家為主，菜單圖文並茂，每樣看起來都好好吃喔～

甜點以現場為主，季節限定，草莓生乳酪蛋糕170元。

招牌必點：綜合起司炒蛋丹麥120元，麵包鬆軟，裡面有九層塔嫰蛋加上起司、美乃滋，搭配起來很好吃耶，還附一次性手套也太貼心了吧～

招牌必點：法式吐司：原味100元升終套餐加119元，有薯條/雞塊二選一，生菜沙拉/優格杯二選一，紅茶/綠茶二選一（可續杯），換單點飲料折30元。

柔軟的吐司，加上蜂蜜的香甜，讓人一吃就上癮。

優格杯用冰淇淋杯裝，也太卡哇依了～

粉絲團追蹤送洋蔥圈

這裡用餐環境寬敞舒適，擁有大片落地窗，讓人享受超Chill的感覺，早午餐拼盤240元起，精緻擺盤豐盛，餐點多樣化選擇，平價享用美味的餐點，享受美好的早午餐時光。

哇嘎噠WAGADA!咖啡早午餐：桃園市中壢區青埔七街1號；營業時間：09:00-17:00

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