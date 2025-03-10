城隍廟附近長安街上的老宅小店「生地餅舖」，專賣手工窯烤披薩
老闆使用麵粉、鹽、酵母等天然原料製作麵團，經過12小時以上發酵後，搭配新鮮的食材以高溫窯烤~
披薩口味選擇豐富，深受年輕朋友歡迎
我們當天前去每人各點一個10吋大披薩，因為太好吃都被我們吃光光了 XD
到底有多美味呢？快跟著小米一起去看看吧。
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👉生地餅舖位置及停車方式
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生地餅舖位於長安街，開車的朋友可以把車停在北門街停車場。
👉生地餅舖環境介紹
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店家以老宅改建而成，在柔和的燈光下享用披薩挺浪漫的
老闆特別註明食材產地，讓客人吃得安心。
👉生地餅舖菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
店家專賣專賣手工窯烤披薩，有蛋奶素、肉類、海鮮等不同口味，也有披薩餃和爐烤馬鈴薯。
沒有販售飲料喔，吃披薩配白開水就可以了 XD
當天用餐時因羅勒缺貨，老闆特別註明以九層塔代替。
兩者製作出的青醬風味也很不一樣，九層塔製作出的青醬風味會較強烈
特別建議加點自製辣橄油，可以大大提升披薩風味
👉生地餅舖用餐心得分享
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佛倫提娜(320元)，配料有莫札瑞拉、培根、半熟蛋、黑胡椒、鮮奶油、帕達諾和初榨橄欖油。
披薩尺寸一律是10吋，每人低消一份披薩，建議大家空著肚子去吃享用美味的披薩
煙燻培根、滑順的半熟蛋液、起司與軟Q帶嚼勁的餅皮結合，是道地的義式披薩，愛吃肉肉披薩的朋友不能錯過~
特別建議加點自製辣橄油(10元)增添辣香，大大提升披薩風味
黃瓜鮮蝦(380元)讓我們意外驚艷~
配料有莫札瑞拉、蒜碎、甜蝦、黃瓜、芝麻葉、帕達諾和初榨橄欖油。
黃瓜甜味、甜蝦鮮甜和芝麻葉等多層次風味結合，每幾口就被我們解決了，小米很推薦喔
以上是我們的心得分享，喜歡手工窯烤披薩的朋友，小米很推薦生地餅舖
因為只有老闆一人作業，要外帶的朋友建議提早來電訂購，以免久候喔！
👉生地餅舖營業時間地址
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🌟店家資訊：生地餅舖
🏠地址：新竹市北區長安街87-1號
☎電話：03 527 7056
⏰營業時間：12:00–21:00 (週二至四公休)
粉絲團：生地餅舖
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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