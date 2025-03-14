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「2024 ITF台北國際旅展」要開始囉!!! 這次日本館一樣會是人氣很旺的地方，這次來挑選出幾個重點包含了大分縣，九州西鐵SUNQPASS ，宮城縣，北海道，還有2025年在大阪舉辦的萬國博覽會等相關資訊，讓大家可以看的更盡興

2024 ITF台北國際旅展 資訊

旅展 : 2024年 11月1日至11月4日

地點：台北南港展覽館一館 (台北市南港區經貿二路1號1、4樓)

民眾參觀時間

11月1日(五)：中午12:00-下午6:00

11月2日至11月4日：上午10:00-下午6:00

「免費門票」索取

即日起至11月2日，攜帶身分證至北北基宜地區19個捐血點，捐血完成捐一袋血(250c.c)，即可兌換「1張門票」，捐兩袋血(共500c.c)即可兌換「2張門票」，每人最多捐2袋。限量10000張，贈完為止。

捐血點資訊 : 請點我

日本館位置

日本館亮點整理

溫泉大縣⼤分縣「沸騰」出展 攤位號碼:K2625

大分縣以豐富的溫泉資源聞名，分佈於縣內各地的溫泉湧出量和泉眼數傲居全國第一，擁有全世界10種溫泉泉質中的8種。不僅可以體驗風格多元、各具特色的溫泉樂趣，還有豐富的海洋、森林等自然資源和深厚的文化底蘊，以及溫暖氣候與山海森林孕育出的新鮮、安全又美味的食材和豐富多樣的文化活動和祭典，為遊客呈現出一幅多元而迷人的畫卷，讓你每一次的到訪都會成為一段難忘的記憶。

現在正值賞楓季節，大分縣擁有日本三大紅葉景點之一的耶馬溪遠近馳名，深耶馬溪一帶是由奇石奇峰和溪流交織 而成的風景名勝地，四周被雄偉的山脈包圍，最具人氣的就是深耶馬溪「一目八景」，這是大自然的鬼斧神工雕塑出奇秀壯觀的奇岩奇峰，從展望台可一眼看盡群猿山、鳶之巣山、嘯猿山、夫婦岩、雄鹿長尾峰、烏帽子岩、仙人岩、海望嶺等八大岩峰群與金黃及鮮紅色楓葉的完美搭配的絕景，有如人間仙境。

大分縣也以豐富的歷史文化遺產吸引眾多歷史愛好者前來探索，例如:宇佐神宮、國東半島獨樹一幟的六鄉滿山佛教文化、國寶臼杵石佛、磨崖佛等珍貴的歷史文化遺產，可讓人感受到歷史的厚重感。

西鐵SUNQ PASS一券在手 暢遊九州 (攤位號碼:K2626)



在當今旅遊市場中，交通便捷性往往是旅客考量的一大主要因素。對於計劃前往九州的旅客而言，西日本鐵道推出的SUNQ PASS具備了無與倫比的優勢，讓九州的探索之旅變得更加流暢和經濟。

SUNQ PASS 是一種超值的通票，可在九州七縣和山口縣（下關市和長門市週邊地區）無限次乘坐高速巴士、當地巴士和部分船隻。SUNQ PASS不僅能夠無限次搭乘2400條巴士和船舶，還涵蓋了高速巴士與普通巴士的服務，實現了一套便捷的旅遊解決方案。

SUNQ PASS票券分成「北部九州2日券」「北部九州3日券」「南部九州3日券」「全九州3日券」「全九州4日券」5種類，旅客只需憑這張票券即可跨越不同的城市和鄉村，深入九州心臟地帶，發掘當地的美食、特產及特色工藝品。不僅如此，購買 SUNQ PASS，還可以享受餐飲、購物、旅遊設施和住宿的特別優惠。

北海道定山溪溫泉 攤位號碼 K1528 熱烈期待你來訪!!



定山溪溫泉是北海道人氣的溫泉鄉，早於1866 年，修驗僧美泉定山在此建造了湯治場而開始的，是北海道最受歡迎的溫泉鄉之一，就位於支笏洞爺國立公園內，被群山環抱，擁有森林、溪流、湖泊等豐富的大自然美景和豐沛的優質溫泉資源，一年四季都會舉辦各種各樣的自然活動，例如春天的櫻花、夏季的定山溪自然燈節、秋天的紅葉、冬天的雪燈路、滑雪等等，而且距離札幌市中心不到一小時車程，便利的交通也是其魅力之一，是來到札幌旅遊時必去的旅遊目的地，每年都吸引240萬遊客來此拜訪。

定山溪的溫泉是自然賜予的珍寶，泉質為氯化鈉泉（中性低滲透壓高溫泉），清澈透明，帶有鹹味，是日本最受歡迎的溫泉類型之一。浸泡在溫泉中，肌肉逐漸放鬆、精神舒暢，仿佛與山林融為一體，泡完湯後鹽分會附著在皮膚上，防止汗水蒸發全身暖呼呼，消除了所有的疲憊。溫泉的泉源有56處之多，湧出量為每分鐘8,600公升，溫度高達60至80度，不論是湧泉量和品質都是我們引以為傲的資源。

冬季的定山溪銀裝素裹，是賞雪、滑雪、體驗冬天戶外活動與冬季祭典的季節，定山溪溫泉鄉周遭有數座滑雪度假區，車程30-90分鐘不等，最推薦可以享受優質粉雪的「札幌國際滑雪場」，以及全年開放、可體驗雪地露營的「八劍山酒廠篝火露營地」等。新手可在二見公園玩雪鞋活動，追蹤動物的足跡、在斜坡溜滑梯等享受只屬於你的冬景色!!

來趟「沉浸式」的宮城縣之旅吧! 攤位號碼: K019K 等你喔!!



宮城縣位於日本東北，不僅因其悠久的歷史與文化而聞名，還因獨特的美食和壯麗的自然景觀而成為旅遊的天堂，這裡擁有米其林三星景點「松島」、自然資源豐富的「藏王、船形、栗駒」等群山、風光明媚的「南三陸海岸」以及歷史名湯的「秋保溫泉、作並溫泉、鳴子溫泉」等療癒身心的溫泉，四季景色變化萬千，歷史人文芬芳。

更獨特的是傳承自首代藩主伊達政宗融和了桃山文化與西洋文化的美學意識，所孕育出的建築、工藝、詩書、繪畫、織物、茶道、飲食與傳統祭典等的生活文化與歷史，形成與眾不同的格局與情調流傳至今。

仙台市是一座充滿綠色的美麗城市，也被譽為美食之都，特別是傳承自伊達政宗獨特的飲食哲學，讓吃在仙台充滿創意，就連在車站賣的便當也充滿特色。始創於仙台的牛舌燒烤，柔軟的肉質和恰到好處的薄鹽味，好吃度破表，現在牛舌料理也越來越多樣化，除了炭烤還有涮涮鍋、燉牛舌、牛舌嫩煮、牛舌米漢堡以及牛舌香腸、熱狗，千萬別錯過囉!

超越你的想像! 「2025年日本國際博覽會」展出攤位號碼K1429

2025年日本國際博覽會（簡稱「大阪關西世博會」）將於2025年4月13日起至10月13日在大阪灣的人造島嶼－夢州島盛大開展，共展出184天。主題為「設計充滿生命光輝的未來社會」， 將全世界匯聚一「地」， 目的在於以本次世博會為契機， 讓全球的多元價值觀互相交流，促進全新的連結與創造， 藉由度過全球危機、 Expo 2025 Official Experiential Travel Guides 守護每一個人的生命、 重新找出生命的本質與生存方式，向全世界展現邁向未來的希望。

2025年大阪關西世博會的會場以環形大屋頂為中心，這個全長約2km、 建築面積（水平投影面積）約60,000㎡、高12ｍ（外側為20 ｍ）、內徑約615ｍ，是全球最大規模木造建築物。 從環形屋頂上， 可以將整個會場的各個場館盡收眼底， 從環形屋頂往外看則可欣賞瀨戶內 海豐饒的大自然與沐浴在夕陽下的景象等， 體驗世博會會場在海洋與天空包圍下的魅力。

吉祥物「MYAKU-MYAKU脈脈」的 MYAKU就是脈搏，是生命本身的本質。 以連續的「脈」命名，意味著我們人類的DNA、智慧、技術、歷史和文化，一直不斷地（MYAKU-MYAKU）」脈脈相傳。脈脈的紅色部分是可以分裂和增殖的細胞，藍色部分是乾淨的水。角色可以自由變化，擁有無限可能，將繼續傳承人類的奇蹟。

購物、美食、動漫聖地・池袋 東京豐島區首次參加 ITF 台北國際旅展

「動畫・Cosplay的聖地・池袋 東京豐島區」首次參加ITF旅展。攤位將以池袋街頭的公共巴士「IKEBUS」為主視覺設計，讓您彷彿置身在池袋街頭。並邀請4位知名的Cosplayer，展示及推廣最新的潮流、動漫cosplay、購物、美食。

豐島區位於東京23區的西北部，以池袋為中心，與新宿、澀谷並列為東京三大副都心之一，是商業、文化、產業和信息發佈的中心地。

池袋站是一個大型車站，有 JR 山手線、JR 埼京線、JR 湘南新宿線、東京METRO地鐵丸之內線、東京METRO地鐵有樂町線、東京METRO地鐵副都心線，以及西武鐵道、東武鐵道,

共８條主要電車路線經過，不論是從東京都內各地區前來或是去東京近郊,交通都非常便利。

池袋作為「漫畫、動畫、Cosplay的聖地」也非常有名，近年來不僅舉辦了日本傳統活動，還舉辦了各種與動畫和Cosplay相關的活動，國內外的知名度不斷提高。此外，池袋還有許多可以享受文化和藝術的劇場和大廳，並在重建項目中整備了四個公園。池袋作為文化的發信地和休息場所，成為各個年齡層以及來自世界各地訪客的樂園。

在這次的旅展，我們以「動畫・Cosplay的聖地・池袋 東京豐島區」為主題，規劃了舞台。現場邀請到了4位「池袋Cosplay PR大使」，以及特別嘉賓高際區長與來場者在攤位上交流互動。我們也準備了小禮物，歡迎大家來攤位一起參與遊戲唷！

門票販售及銷售通路

銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK · go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX及現場販售 門票販售：

售票時間：11月1日週五11:00-17:00、11月2日週六至11月4日週一9:00-17:00

全 票：200元（成人及150公分以上兒童）

優待票：150元（6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票）

愛心票：100元（持身障手冊身分者及陪同者1人，請於現場憑證各別購票）

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