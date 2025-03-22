這間四星級飯店裡，竟然有一間吃到飽的火鍋，價格還不到 400 元？

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住飯店吃 Buffet 可能不稀奇，但在四星級飯店裡，以不到 400 元的價格就能享受火鍋吃到飽，這就真的很少見了！

這間飯店推出的火鍋自助吧，品項豐富，從湯底、肉品、火鍋料到甜點，選擇超乎預期，來看看有哪些特色吧！

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6 種湯底免費選

湯底選擇超豐富，而且全部不用加價！有基本款柴魚昆布湯、濃郁藥膳湯、微辣的麻辣鍋，甚至還有牛奶湯、泡菜湯和蕃茄湯，每一款都能自由搭配，滿足不同口味的饕客。

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和牛吃到飽！肉品供應超大方

最大亮點就是「和牛吃到飽」！還有新鮮現切的牛肉、豬肉、雞肉，吃起來超滿足！

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港式推車送菜盤，方便又新鮮

超特別的服務——菜盤和火鍋料不是自己去拿，而是像港式飲茶一樣，推車直接送到桌邊！想吃什麼直接點，青江菜、高麗菜、金針菇等基本款通通有，還有各式丸子、餃類，甚至麻吉燒、蟹肉棒等特色配料，完全不用自己東跑西找，超方便！

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多種熱食，飯麵配料都不缺

除了滷肉飯，還有炒米粉跟港點，鳳爪傳奇、咖哩飯跟鴨血豆腐，有飯店團隊及進貨食材支撐的背景，自助吧選擇比一般火鍋吃到飽還要豐富，讓不想只吃火鍋的人也能吃得開心。

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甜點蛋糕櫃 & 超豐富冰品

飯後甜點區也是一大亮點，不只有霜淇淋冰淇淋，還有一整櫃的蛋糕任選！奶酪、龜苓膏及各式蛋糕通通有，甜點控一定會愛上！

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這樣的價格，在四星級飯店享受如此高規格的火鍋吃到飽，實在太超值了！不論是家人聚餐、朋友聚會，這間店絕對值得一試！