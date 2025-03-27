最近天氣開始慢慢熱起來了，跟著影響的是我騎車覓食的心情。這天中午載著岳岳，在三蘆的街道上晃悠，許久都未見心儀的餐廳。在皮膚感受太陽炙熱的目光，承受達到臨界點時，我決定速戰速決。彼時的我們位於三重天台，這一帶美食林立，我就不相信還尋覓不著今天的午餐。停好車後，立刻詢問Google小姐姐附近評價高的美食。在和岳岳商討過後，我們步行來到「湯米粉TOM FANS」。

湯米粉風格簡約明亮，不似一般傳統小吃店。半開放式廚房的設計可以看到餐點製作流程，廚房衛生又乾淨。點餐採自助QR code點餐，也可以臨櫃點餐。桌上有友善小提醒，用餐完畢後，需自行回收餐盤至回收區。

湯米粉湯頭都是新鮮熬煮，絕不使用化學調味。白蝦皆為手工撥殼，不使用漲發蝦仁。傳統小吃用心製作，結合現代想法，只為滿足每一位顧客的胃。

🥣海鮮蝦湯米粉 190元

海鮮蝦湯米粉滿滿一大碗，料多豐富，鮮香四溢。超大隻的白蝦肉質Q彈，新鮮好剝殼。小卷入口彈牙，鮮甜回甘，這絕對是個好小卷啊！蚵仔圓潤飽滿超大顆，鮮味十足。水潤的蛤蜊粒粒飽滿，入口柔嫩多汁。還有豆腐、魚蛋丸、半顆溏心蛋，這知道的是在吃米粉，不知道的還以為老闆給了一碗拉麵呢！海鮮米粉蝦湯的湯底以新鮮蝦頭現炒後，加入蔬菜共同熬煮。大口嗖一口米粉配湯，海鮮大滿貫，湯鮮是絕對的，好吃到停不下來啊！

🥣虱目魚蛤蜊養身湯 160元

虱目魚蛤蜊養身湯有半邊虱目魚肚，搭配蛤蜊。養身湯入口好似當歸湯，但多了蛤蜊的鮮味，一點也不突兀，相當順口。虱目魚肚油脂豐厚，魚刺少，可謂精華部位。不知道有沒有捧油和我一樣，虱目魚肚就是要搭配芥末才對味，讚啊！

🥣經典老滷拼盤 99元

經典老滷拼盤滿滿一大盤，有海帶、豆乾、米血糕、白蘿蔔、甜不辣、百頁豆腐、蛋白。這盤我和岳岳分食完之後，撐在那邊美丁美當！這樣的價格配上這麼多的份量，並且還是在三重重新路的美食戰場上，湯米粉根本超佛心。經典老滷拼盤不僅擁有超高CP值，口味也很實在。能品嚐出湯米粉用心製作的那份心意，確實難得啊！

🥣控扒控控肉飯 110元

控扒控控肉飯看起來平平無奇，入口才知道其不平凡！控肉飯海陸雙拼，還帶了個小孩(半顆滷蛋)。超大隻的白蝦手工剝殼後裹粉油炸，肉質新鮮Q彈，現在回想還會流口水。靈魂控肉油潤卻不會膩，滷得相當入味。肥瘦比例江江好，口感不會過軟，也不會一夾就散，更不會咬不斷，真的是完美滿分的滷控肉。再配上滷蛋，呼～簡直好不滿足啊！

🥣紫蘇梅小黃瓜 40元

紫蘇梅小黃瓜入口脆爽，酸酸甜甜的滋味格外順口。不僅撫慰了我在太陽底下燥熱的心，也開啟了我差點塵封的胃，口味好搭、好好吃啊！

🥣蒜香魷魚 70元

我宣布！蒜香魷魚榮登本日MVP！魷魚外層薄薄的一層粉，炸得剛剛好。咬下後，Q彈甜美的魷魚散發些許蒜香，口味不膩又涮嘴。推薦各位捧油們，來湯米粉一定要點蒜香魷魚。這一道我可以吃三盤，真的香香香！

湯米粉用心製作每樣餐點，在保留傳統小吃美味的同時，也逐漸走向精緻化。食材新鮮，炸功、滷功不在話下，尤其那個控肉真的是令我們震撼，好好吃啊！下次帶上老婆，再揪多一點人來個全品項制霸，想想就覺得好期待～「湯米粉TOM FANS」推薦給大家！

湯米粉TOM FANS

地址：新北市三重區重新路二段95號

電話：(02)2988-5869

營業時間：週一-週日11:00-21:00

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