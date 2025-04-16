為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 《帶針的女孩》--- 貧窮夫妻百事哀，一針見血駭聽聞。

《帶針的女孩》--- 貧窮夫妻百事哀，一針見血駭聽聞。

丹麥電影 2025年4月18日在台上映 帶針的女孩 2025奧斯卡最佳國際影片入圍
2025-04-16 14:41:00 文字：SJKen
share
SJKen

SJKen

The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.

(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影部落格，喜歡我的文章，請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚，謝謝。)



<一分鐘短評>

全片以一種冷冽靜默的黑白鏡頭視野，與緩慢淡然敘事節奏，娓娓道來一名丈夫被徵召參加第一次世界大戰，但戰後遲遲未歸，生活在社會底層的貧窮的針線紡織工廠女工的妻子， 付不起房租被迫搬家，之後為求生存所遭遇一連串令人毛骨悚然的經歷， 背後直指1919戰後丹麥哥本哈根嚴重的貧富差距、階級歧視、慈善假面連環殺人、貧賤夫妻百事哀的人性輾轉與悲悽。



凡走過的必留下痕跡，任何如今被喻為民主先進的國家，走曾有過殘無人道的社會黑暗歷史，長期佔據全球最幸福的國家排行前五的丹麥也不例外，將於本週五在台上映，由丹麥電影《帶針的女孩 》(The Girl With the Needle)，就是描繪發生在北歐近代歷史上最具爭議的連環殺人事件，令人難以置信慘不忍睹的前因後果。

本片改編自發生在1919年丹麥哥本哈根，駭人聽聞的的天使連環殺人事件，由瑞典導演馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)執導，丹麥女演員維多利亞‧卡門‧索內(Vic Carmen Sonne)與崔娜‧蒂虹(Trine Dyrholm)領銜主演，電影透過導演馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)與攝影師Michal Dymek，刻意採用了黑白影像的色調，傳遞出屬於那個時代丹麥不為人知的暗黑與驚悚詭譎的社會氛圍，隨著故事情節推進，一對在第一次世界大戰後，生活在社會底層的夫妻為求生存，從婚姻破裂到各自活在殘不忍賭的現實遭遇，赤裸裸地展現在大銀幕前，讓觀眾感受冷冽淒涼的社會氛圍與善惡人心的對壘。

 


2025年4月18日在台上映丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=ruOOEpwX__I

 

 

 

電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)作為 2025 奧斯卡金像獎最佳國際影片入圍的丹麥代表，也入圍了2025 金球獎最佳外語片與2024 坎城影展主競賽， 導演 馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)拍攝本片希望傳遞一個訊息 :

「不論是未來或過去，我希望這部電影(主題)不再有存在的必要，但現實是它依然會引起共鳴，而我多麼地希望不是這樣。」

<導演介紹>

馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)

出生於瑞典哥德堡，2013年畢業波蘭羅茲國家電影學院。據他所稱，他抵達波蘭準備求學時遭遇搶劫，至此埋下對”恐怖份子”的興趣。也因如此，他的第一部紀錄短片, 探究波蘭年輕罪犯的故事；2011年劇情短片《Without Snow》入選盧卡諾影展，講述瑞典農村孩童霸凌事件。

他的首部長片《The Here After》入選坎城影展導演雙週，第二部長片《漂亮寶貝直播中》再次入選坎城影展，但全球遭逢COVID-19肆虐，該屆影展取消辦理；

才華洋溢的他，再次憑藉新作《帶針的女孩》，貌似以打開潘朵拉的起手式，揭開1920年丹麥連環謀殺案的裡內故事，並入圍77屆坎城影展，亦提名2025奧斯卡金像獎最佳國際影片、2025金球獎最佳外語片。

電影作品
《The Here After》2015
《Sweat》2020
《帶針的女孩》2024



「妳為什麼要幫我？」

​ ​「不然誰能幫妳？」

「這是上天禮物...... 別把她送走」

劇情從維多利亞‧卡門‧索內(Vic Carmen Sonne)所飾演的女主角，一位年輕的針線紡織廠女工卡洛琳，因繳不起房租被迫搬出的故事說起， 原本苦苦期待戰後丈夫歸來的她，沒想到在她為求生存，攀上了工廠老闆之後，卻意外地迎來了因戰爭受重傷的丈夫，兩人境遇一高一低，表面為求生存顯得現實的卡洛琳選擇了嫌貧愛富，與受傷的丈夫離婚，但之後眼見殘障的丈夫被迫在馬戲團賣醜求生，在ˋ丈夫受傷時還是伸出了援手，但卻未料到自己即將面對更殘酷的現實考驗。

原本以為喜得金龜婿飛上枝頭變鳳凰的她，卻被老闆的母親嫌棄被攆出豪門，雖然拿到了一些補償金，但發現自己懷有身孕，也只能選擇打掉，在人生最低谷的時候，遇上了由崔娜‧蒂虹(Trine Dyrholm)飾演糖果店鋪老闆達瑪及時相助，卻沒想到藏在那副慈善天使臉龐的背後，是一位居心叵測暗藏殺機的毒婦，究竟接下來卡洛琳會遭遇怎樣的對待，她又會如何發現歹毒殺人的真相，就要請你在2025年4月18日本周五進戲院影城一探究竟!



<全台上映影城戲院>

The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.

 

<主要演員介紹>

 

維多利亞‧卡門‧索內(Vic Carmen Sonne)飾演卡洛琳

她是一位波蘭、波斯、俄羅斯血統的丹麥籍演員，出生於丹麥哥本哈根。雖天生患有注意力缺陷過動症，17歲時錄取丹麥國立表演藝術學院，也順利在2016年畢業，她的表演生崖一共出演20餘部電影，2011年挾帶著《Love is in the Air》進入電影影壇，她最出色的作品是《Winter Brothers》、《Holiday》、《神選之地》。曾在丹麥影評人協會、歐洲電影獎、柏林影展等獲得表演獎項，實屬一位天才型演技派演員。

維多利亞在兩年前已經確定加入劇組，當時導演苦思找不到適合的演員時，經過長期選角試鏡，在一張照片中看到了她，縱然當下直覺她就是卡洛琳，仍然請她面對面對談。這一切來得突然與驚喜，維多利亞所帶給他的感覺彷彿來自那個時代。



電影作品 :
《Rebounce》2011
《Love is in the Air》2011
《Winter Brother》2017
《Miss Osaka》2021
《神選之地》2022
《帶針的女孩》2024
《生日派對》2025

The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.

 

崔娜‧蒂虹(Trine Dyrholm)飾演達瑪

她是一名丹麥女演員，同時也是位歌手及詞曲創作者。他曾四度獲得丹麥影評人協會所頒發的波迪獎、羅伯獎最佳女主角獎等殊榮。2016年她憑藉《丹麥同居生活》獲得第66屆柏林影展最佳女演員銀熊獎。其中，她於2011年憑專輯《更好的世界Haevnen》獲得波迪獎，這部片同時也獲得第83屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎。

她的歌手生崖一共發行五張專輯，雖然數量不多，卻張張成績斐然，其中〈Mr. Nice Guy〉(2004)這張專輯在丹麥音樂排行榜上連續霸榜62週，從2004年12月至2007年11月在榜上保持著20名內，終在榜上排徊超過136週

電影作品 :
《最偉大的英雄》1996
《那一個晚上》1998
《愛在你手心》2004
《肥皂》2006
《大世界小女兵》2008
《更好的世界》2010
《切膚之歌》2014
《丹麥同居生活》2016
《當幸福提早來》2018
《帶針的女孩》2024

The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.

 

《帶》的攝影師Michal Dymek來自波蘭，年紀輕輕的他已獲得多數攝影獎項，特別是憑《如果驢知道》這部片，當然他也憑《帶》在專注攝影獎項的Camerimage電影攝影藝術國際影展獲得Golden Frog，能獲得這個獎項，是他學生時期的夢想

談起《帶》不僅提供充裕空間發揮外，他與導演想法也不謀而合，誠實地面對腳色情感路徑，同時不在視覺上過於拘泥與炫技，而是確保一切都服務於故事本身。這個世界需要非常具有『物理性』的方法得以身體感受影響觀眾

攝影師代表作品
《帶針的女孩》 𝟮𝟬𝟮𝟰
《跳痛之旅》𝟮𝟬𝟮𝟰
《如果驢知道》𝟮𝟬𝟮𝟮
《漂亮寶貝直播中》𝟮𝟬𝟮𝟬

The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan. 

 

<電影本事>

這故事發生在1919年的哥本哈根，第一次世界大戰剛結束，各國忙著戰後重建，不過小鎮上一間紡織廠裡有個小生命，即將來到這紛亂的世間，本應該值得慶賀，但他孤苦哀號的哭聲，似乎預知了乖舛的命運。

達瑪在小鎮上經營一家糖果店，也是鄉間流傳幫忙送養孩子的善心婦人，他說來領養孩子，多半是商人、律師、醫生良好的中產家庭，相信這些孩子們能在這個戰亂時代得到安好生活。

然而當孩子們被送進亮麗甜美的糖果屋後，就像被推入地獄深淵，達瑪站在另一端臉上掛著天使般的詭異笑容，靜靜等待下一個到來的孩子。

The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.

 

The Movie posters and stills of Danemark Movie "丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)" will be launching from Apr 18, 2025 in Taiwan.

帶針的女孩 The Girl With the Needle
出品國家 : 丹麥、波蘭、瑞典
出品年份 : 2024

台灣上映 : 2025年4月18日
電影語言 : 丹麥語發音
電影字幕 : 中英文字幕
電影色彩 : 黑白
電影片長 : 123分鐘
電影級別 : 輔15
台灣出品：捷傑電影
電影導演 : 馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)
領銜主演 :
維多利亞‧卡門‧索內(Vic Carmen Sonne)飾演紡織廠女工卡洛琳
崔娜‧蒂虹(Trine Dyrholm)飾演糖果店鋪老闆達瑪
FB官方粉絲頁 : 捷傑電影




(註)
一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自捷傑電影 FB粉絲專頁相片 ，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬捷傑電影所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。


二、本文介紹的丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)中文預告影片，引用自捷傑電影 Youtube頻道 ， 版權歸屬捷傑電影所有。


三、本文觀影心得文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。

 
 
創作者介紹
創作者 SJKen的浮光掠影 的頭像
SJKen的浮光掠影

SJKen 的浮光掠影(影評‧美食‧旅行與創作生活手記)

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
自由行買一送一！台北花蓮自由行3天2夜7599元，一次玩兩個城市才是爽。
 編輯 李維唐
2025最新Ｉ一篇就夠！加州迪士尼超完整攻略：理智派帶你玩爆兩大樂園！Ｉ加州洛杉磯自由行 - 理智派的生活手札
 Jacob
新北漫遊指南快搶訂！報名辦法、行程一次看，399元內行人帶你玩。
 編輯 鄭雅之
【桃園美食】龍潭石管局旁《玉蘭活魚餐廳》在地特色活魚合菜，2個人也可以吃喔！ – 哪哪麻
 哪哪麻
新北市三貂嶺站：平溪線一日遊。午餐寬哥那裡。來平日的瑞芳吃個義大利麵過個悠遊的下午
 Princess
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up