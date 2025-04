(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影部落格」,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)





<一分鐘短評>



全片以一種冷冽靜默的黑白鏡頭視野,與緩慢淡然敘事節奏,娓娓道來一名丈夫被徵召參加第一次世界大戰,但戰後遲遲未歸,生活在社會底層的貧窮的針線紡織工廠女工的妻子, 付不起房租被迫搬家,之後為求生存所遭遇一連串令人毛骨悚然的經歷, 背後直指1919戰後丹麥哥本哈根嚴重的貧富差距、階級歧視、慈善假面連環殺人、貧賤夫妻百事哀的人性輾轉與悲悽。





凡走過的必留下痕跡,任何如今被喻為民主先進的國家,走曾有過殘無人道的社會黑暗歷史,長期佔據全球最幸福的國家排行前五的丹麥也不例外,將於本週五在台上映,由丹麥電影《帶針的女孩 》(The Girl With the Needle),就是描繪發生在北歐近代歷史上最具爭議的連環殺人事件,令人難以置信慘不忍睹的前因後果。



本片改編自發生在1919年丹麥哥本哈根,駭人聽聞的的天使連環殺人事件,由瑞典導演馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)執導,丹麥女演員維多利亞‧卡門‧索內(Vic Carmen Sonne)與崔娜‧蒂虹(Trine Dyrholm)領銜主演,電影透過導演馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)與攝影師Michal Dymek,刻意採用了黑白影像的色調,傳遞出屬於那個時代丹麥不為人知的暗黑與驚悚詭譎的社會氛圍,隨著故事情節推進,一對在第一次世界大戰後,生活在社會底層的夫妻為求生存,從婚姻破裂到各自活在殘不忍賭的現實遭遇,赤裸裸地展現在大銀幕前,讓觀眾感受冷冽淒涼的社會氛圍與善惡人心的對壘。



2025年4月18日在台上映丹麥電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle),影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=ruOOEpwX__I

電影《帶針的女孩》( The Girl With the Needle)作為 2025 奧斯卡金像獎最佳國際影片入圍的丹麥代表,也入圍了2025 金球獎最佳外語片與2024 坎城影展主競賽, 導演 馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)拍攝本片希望傳遞一個訊息 :

​

「不論是未來或過去,我希望這部電影(主題)不再有存在的必要,但現實是它依然會引起共鳴,而我多麼地希望不是這樣。」

<導演介紹>



馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)



出生於瑞典哥德堡,2013年畢業波蘭羅茲國家電影學院。據他所稱,他抵達波蘭準備求學時遭遇搶劫,至此埋下對”恐怖份子”的興趣。也因如此,他的第一部紀錄短片, 探究波蘭年輕罪犯的故事;2011年劇情短片《Without Snow》入選盧卡諾影展,講述瑞典農村孩童霸凌事件。



他的首部長片《The Here After》入選坎城影展導演雙週,第二部長片《漂亮寶貝直播中》再次入選坎城影展,但全球遭逢COVID-19肆虐,該屆影展取消辦理;



才華洋溢的他,再次憑藉新作《帶針的女孩》,貌似以打開潘朵拉的起手式,揭開1920年丹麥連環謀殺案的裡內故事,並入圍77屆坎城影展,亦提名2025奧斯卡金像獎最佳國際影片、2025金球獎最佳外語片。



電影作品

《The Here After》2015

《Sweat》2020

《帶針的女孩》2024





「妳為什麼要幫我?」



​ ​「不然誰能幫妳?」



「這是上天禮物...... 別把她送走」



劇情從維多利亞‧卡門‧索內(Vic Carmen Sonne)所飾演的女主角,一位年輕的針線紡織廠女工卡洛琳,因繳不起房租被迫搬出的故事說起, 原本苦苦期待戰後丈夫歸來的她,沒想到在她為求生存,攀上了工廠老闆之後,卻意外地迎來了因戰爭受重傷的丈夫,兩人境遇一高一低,表面為求生存顯得現實的卡洛琳選擇了嫌貧愛富,與受傷的丈夫離婚,但之後眼見殘障的丈夫被迫在馬戲團賣醜求生,在ˋ丈夫受傷時還是伸出了援手,但卻未料到自己即將面對更殘酷的現實考驗。



原本以為喜得金龜婿飛上枝頭變鳳凰的她,卻被老闆的母親嫌棄被攆出豪門,雖然拿到了一些補償金,但發現自己懷有身孕,也只能選擇打掉,在人生最低谷的時候,遇上了由崔娜‧蒂虹(Trine Dyrholm)飾演糖果店鋪老闆達瑪及時相助,卻沒想到藏在那副慈善天使臉龐的背後,是一位居心叵測暗藏殺機的毒婦,究竟接下來卡洛琳會遭遇怎樣的對待,她又會如何發現歹毒殺人的真相,就要請你在2025年4月18日本周五進戲院影城一探究竟!





<全台上映影城戲院>

<主要演員介紹>

維多利亞‧卡門‧索內(Vic Carmen Sonne)飾演卡洛琳



她是一位波蘭、波斯、俄羅斯血統的丹麥籍演員,出生於丹麥哥本哈根。雖天生患有注意力缺陷過動症,17歲時錄取丹麥國立表演藝術學院,也順利在2016年畢業,她的表演生崖一共出演20餘部電影,2011年挾帶著《Love is in the Air》進入電影影壇,她最出色的作品是《Winter Brothers》、《Holiday》、《神選之地》。曾在丹麥影評人協會、歐洲電影獎、柏林影展等獲得表演獎項,實屬一位天才型演技派演員。

​

維多利亞在兩年前已經確定加入劇組,當時導演苦思找不到適合的演員時,經過長期選角試鏡,在一張照片中看到了她,縱然當下直覺她就是卡洛琳,仍然請她面對面對談。這一切來得突然與驚喜,維多利亞所帶給他的感覺彷彿來自那個時代。





電影作品 :

《Rebounce》2011

《Love is in the Air》2011

《Winter Brother》2017

《Miss Osaka》2021

《神選之地》2022

《帶針的女孩》2024

《生日派對》2025

崔娜‧蒂虹(Trine Dyrholm)飾演達瑪

她是一名丹麥女演員,同時也是位歌手及詞曲創作者。他曾四度獲得丹麥影評人協會所頒發的波迪獎、羅伯獎最佳女主角獎等殊榮。2016年她憑藉《丹麥同居生活》獲得第66屆柏林影展最佳女演員銀熊獎。其中,她於2011年憑專輯《更好的世界Haevnen》獲得波迪獎,這部片同時也獲得第83屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎。



她的歌手生崖一共發行五張專輯,雖然數量不多,卻張張成績斐然,其中〈Mr. Nice Guy〉(2004)這張專輯在丹麥音樂排行榜上連續霸榜62週,從2004年12月至2007年11月在榜上保持著20名內,終在榜上排徊超過136週



電影作品 :

《最偉大的英雄》1996

《那一個晚上》1998

《愛在你手心》2004

《肥皂》2006

《大世界小女兵》2008

《更好的世界》2010

《切膚之歌》2014

《丹麥同居生活》2016

《當幸福提早來》2018

《帶針的女孩》2024

《帶》的攝影師Michal Dymek來自波蘭,年紀輕輕的他已獲得多數攝影獎項,特別是憑《如果驢知道》這部片,當然他也憑《帶》在專注攝影獎項的Camerimage電影攝影藝術國際影展獲得Golden Frog,能獲得這個獎項,是他學生時期的夢想

​

談起《帶》不僅提供充裕空間發揮外,他與導演想法也不謀而合,誠實地面對腳色情感路徑,同時不在視覺上過於拘泥與炫技,而是確保一切都服務於故事本身。這個世界需要非常具有『物理性』的方法得以身體感受影響觀眾

​

攝影師代表作品

《帶針的女孩》 𝟮𝟬𝟮𝟰

《跳痛之旅》𝟮𝟬𝟮𝟰

《如果驢知道》𝟮𝟬𝟮𝟮

《漂亮寶貝直播中》𝟮𝟬𝟮𝟬​

<電影本事>



這故事發生在1919年的哥本哈根,第一次世界大戰剛結束,各國忙著戰後重建,不過小鎮上一間紡織廠裡有個小生命,即將來到這紛亂的世間,本應該值得慶賀,但他孤苦哀號的哭聲,似乎預知了乖舛的命運。



達瑪在小鎮上經營一家糖果店,也是鄉間流傳幫忙送養孩子的善心婦人,他說來領養孩子,多半是商人、律師、醫生良好的中產家庭,相信這些孩子們能在這個戰亂時代得到安好生活。



然而當孩子們被送進亮麗甜美的糖果屋後,就像被推入地獄深淵,達瑪站在另一端臉上掛著天使般的詭異笑容,靜靜等待下一個到來的孩子。

帶針的女孩 The Girl With the Needle

出品國家 : 丹麥、波蘭、瑞典

出品年份 : 2024

台灣上映 : 2025年4月18日

電影語言 : 丹麥語發音

電影字幕 : 中英文字幕

電影色彩 : 黑白

電影片長 : 123分鐘

電影級別 : 輔15

台灣出品:捷傑電影

電影導演 : 馬戈諾斯‧凡宏(Magnus von Horn)

領銜主演 :

維多利亞‧卡門‧索內(Vic Carmen Sonne)飾演紡織廠女工卡洛琳

崔娜‧蒂虹(Trine Dyrholm)飾演糖果店鋪老闆達瑪

