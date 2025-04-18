哈囉各位吃貨們！今天要帶大家來挖掘一家超特別的桃園中壢早餐喔！這家店的名字也很酷，就叫做「無名早午餐」啦！雖然它有個像招牌的名字，但說真的，不仔細看還真的很容易錯過它，根本是隱藏版的中壢美食呢！想知道這家位於桃園中壢早餐戰區的「無名早午餐」到底有什麼魅力嗎？趕快跟著我的腳步一起看下去吧！

首先要告訴大家它的交通位置喔！「無名早午餐」就在中壢的元化路上。如果你是從元化路往興仁市場的方向走，就會看到旁邊有個看起來很像組合屋的早餐店，那就是我們今天的目標啦。不過這邊停車可能比較不方便，建議大家可以把車停在興仁市場附近再走過來，順便逛逛市場也不錯啊。

雖然店裡面有內用的座位，但是因為沒有冷氣，像現在這種炎熱的天氣，還是外帶回家吹冷氣慢慢享用比較舒服啦。

重頭戲來啦！食用心得報給大家知！首先要提醒大家，他們家的水煎包不是每天都有賣的喔！如果你是為了水煎包來的，記得先打電話問一下，才不會撲空喔。

再來是他們的傳統蛋餅，這蛋餅很特別，竟然用了兩顆蛋耶！不知道吃起來是什麼感覺呢？它的外皮是用粉漿做的，但是整體吃起來的感覺有點像河粉皮，帶有一點彈性，但是又蠻軟的，聽說很適合牙口不好的老人家。

愛吃辣的朋友千萬別錯過他們的辣椒！這辣椒可不是普通的辣椒醬而已，裡面還加入了小魚乾，香辣夠味，但是真的蠻辣的，大家要斟酌使用喔。

總結一下，「無名早午餐」的用餐環境雖然不是頂級享受，但是加了他們家的辣椒之後，真的是讓每一樣食物都升級了！他們的蛋餅很推薦給喜歡吃軟Q口感的人，而且聽說滷肉飯也是料多實在喔！

店家基本資料=>

地址：320桃園市中壢區元化路二段71號

電話：0917893770

營業時間 ：5:30~12:00(每天，但不是所有菜式都是每天供應)