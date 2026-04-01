林口燒肉吃到飽「一燒十味昭和園林口店」A5和牛、龍蝦吃到飽799元起！附設兒童遊戲區，壽星最大優惠單人免...

林口的朋友想找一間可以大口吃肉、又能聚餐放鬆的地方，「一燒十味昭和園林口店」真的很可以。

這裡不只有頂級A5和牛、龍蝦吃到飽，最棒的是還有兒童遊戲區，完全是家庭聚餐與團體約會首選！

林口燒肉吃到飽「一燒十味昭和園林口店」A5和牛、龍蝦吃到飽799元起！附設兒童遊戲區，壽星最大優惠單人免單！

一燒十味昭和園林口店就座落在文化北路上，地點其實滿好找的，開車經過很容易就注意到它帶點日式風格的木質外觀。

搭乘大眾運輸，從機場捷運A9林口站出來，步行約12-15分鐘就能抵達，對於想來小酌幾杯啤酒、不打算開車的朋友來說非常方便。

附近停車位很多，旁邊緊鄰著收費停車場，在林口吃飯最怕找車位找到肚子餓，來這裡完全沒這個煩惱，下車走幾步路就能直接進店開烤！

📍 店家資訊｜一燒十味昭和園林口店

地址：新北市林口區文化北路一段332-2號

電話：02-2608-5739

營業時間：

• 週二至週五： 17:00 ~ 00:00（最晚收客時間為 22:30）

• 週六、週日： 11:30 ~ 14:00；17:00 ~ 00:00

• 公休日： 每週一

平日中午沒有營業，若是三人以上用餐可提前預訂，店家會特別開店服務。

走進店內，濃濃的日式昭和時期風格撲面而來，木質調的裝潢顯得溫馨又舒適。

空間規劃非常寬敞，桌與桌之間保有距離，不會覺得擁擠。

想要保有隱私的朋友或公司聚餐，這裡也有包廂空間可以選擇，包廂最多人數可容納20位。

入口處的兒童遊戲區真的很加分，讓坐不住的小朋友有地方放電，爸媽終於可以安心烤肉了！

消費方式：五種價位任你選（食材近100多種！）+ 10%服務費，同桌須點相同吃到飽方案。

一燒十味昭和園林口店的收費方式非常靈活，從平價吃到飽到頂級奢華通通有：

• 799：週二至週四限定，基礎燒肉吃到飽。

• 999：火烤兩吃，含火鍋、啤酒無限暢飲。

•1199：高檔海鮮肉品（美國安格斯老饕牛、伊比利豬、泰國蝦、藍鑽蝦、生食級干貝等）。

• 1698：主攻頂級A5和牛（日本A5和牛雪花、上蓋肉等）。

•2698：極致奢華（龍蝦、日本A5和牛肋眼、翼板等）。

兒童收費標準：

• 90cm以下：100 元清潔費。

• 91-110cm：250 元。

•111-140cm：依同桌價位半價計費。

團體預約另有專屬優惠，且老闆會給予較寬裕的用餐時間，讓大家聚餐不匆忙。

自助吧也誠意滿滿，除了各式飲品、多款酒類像是啤酒、水果酒等（999元起以上無限暢飲）、冰淇淋外，還有吐司、麵食及牛丼等！

牛丼飯真的很好吃，要不是要留胃空間給燒肉，真的會想再多吃一碗。

用餐時間基本為2小時（點餐90分鐘），但如果你是真的胃口大、還沒吃飽，貼心的老闆還會視情況幫忙處理，絕對讓你摸著肚子滿足地走出店門！

昭和園對「壽星」也超級大方！

• 生日當月： 贈送精選食材招待。

• 生日當日： 可以參加驚喜轉盤，最大獎竟然是「壽星單人免單」（老闆也太豪氣了吧！）。

店名之所以叫「一燒十味」，就是因為老闆提供多種獨門醬料與調味粉，讓每一片烤肉都能有截然不同的風味。

在自助區，可以看到琳瑯滿目的調味料選擇，像是辣味噌醬等。

桌邊則備有各式特色調味粉：像是古代岩鹽、芥末椒鹽、椒鹽檸檬、香辣胡椒鹽，甚至是新疆孜然及八味唐辛子等。

吃燒肉的靈魂配角：泡菜、鹽蔥

店家提供的韓式泡菜爽脆解膩，酸辣度剛好可以平衡肉汁的厚重，鹽蔥則是老饕標配，舖在牛肉上一起入口，香氣層次瞬間提升。

另外還可以搭配生菜，不僅清爽清甜，更能解除油膩感。

999元起就能火烤兩吃，基本提供的是原味鍋，如果想換換口味，加149元就能升級。

有麻辣、藥膳和黑蜆三種特色湯頭可以選，大家可以依心情挑選喜歡的口味來搭燒肉。

很多人應該都有經驗，去吃到飽最怕的就是「點了餐卻等很久」，不過這次在一燒十味昭和園林口店用餐，完全沒有遇到這個問題，整體出餐速度滿穩定的。

店家在點餐制度上也有做一些控管，像是每次送單之間需要間隔約5分鐘，單次最多可以點10樣品項，每一種食材最多可以點3份。

這樣的設計其實還蠻合理的，一方面避免浪費，一方面也讓廚房可以順順出餐，不會因為大量集中點單而影響品質。

啤酒、水果酒通通喝到飽！只要999元以上，即可開啟無限暢飲模式，想怎麼喝就怎麼喝，氣氛直接拉滿！

我們這天選擇1698元方案，主打多款日本A5和牛吃到飽！

實際吃下來完全不失望，不管是油花分布細緻的和牛雪花、口感軟嫩帶香氣的和牛上蓋，還是肉感與油脂比例剛剛好的和牛梅花心，入口就是那種軟嫩多汁、香氣在嘴裡慢慢化開的幸福感。

以這樣的品質再加上吃到飽的形式，真的會覺得這個價位非常可以，CP值超高，完全是會想再回訪的那種等級！

除了A5和牛讓人驚艷之外，其他牛肉品項也完全不馬虎，選擇非常多元！

像是油花均勻的雪花牛、口感扎實又帶點嚼勁的無骨牛小排、嫩中帶彈的嫩肩板腱牛，還有香氣十足的牛培根，以及風味濃郁的黑傑克和牛等，每一種都有不同特色。

可以依照自己的喜好輪流點來吃，完全不會膩，反而越吃越有變化感，對於愛吃牛的我們來說真的超有吸引力。

在這裡用餐，第一印象就是每份肉盤的上菜賣相都很不錯。

送上桌的肉品紅潤色澤與油花分布都很漂亮，沒有多餘的裝飾，看得到新鮮度，下爐烤過後的香氣與口感也確實很有水準，對得起它的價位。

另外像是比臉大的牛排、帶骨牛小排以及翼板等也都很有存在感，一上桌就超吸睛！

實際烤來吃更是讓人滿足，肉質厚實、香氣十足，每一口都很有份量感。

對於喜歡大口吃肉、尤其是愛吃牛排的人來說，這幾款真的會吃得很過癮。

牛肋條也是很推薦的一道！帶有豐富油脂的部位，烤的時候香氣整個被逼出來，滋滋作響超誘人。

入口後油脂在嘴裡慢慢化開，帶點嚼勁又不會過於油膩，越嚼越香。

豬肉的選擇也不少，像是口感脆彈的松阪豬、厚實的活菌豬排，還有鹹甜入味的味噌豬小排等，每一款都肉質紮實、烤過後香氣十足。

五香滷豬大腸也是不容錯過的美味！烤後外層微微焦脆，內裡保有Q彈口感，越嚼越香。



如果是喜歡吃羊肉的人，這裡也有羊排可以選擇！

羊排帶有獨特的香氣，烤過之後外層微微焦香，內裡帶有嫩度，吃起來不會乾柴。

另外像是多汁的雞腿肉、口感脆脆的三角雞軟骨，以及帶點油脂香氣的櫻桃鴨胸通通都有。

雞腿肉烤起來外皮微焦、裡面依然鮮嫩多汁；三角雞軟骨則是越嚼越香、很有口感；櫻桃鴨胸則多了一點細緻的油脂與香氣，吃起來更有層次。

不只牛豬羊，連雞鴨都有顧到，整體選擇真的很豐富。

海鮮部分也不馬虎，選擇也是挺豐富！

像是極鮮軟絲、生食級干貝、天使紅鑽蝦、巨鮮藍鑽蝦、泰國蝦、大白蝦，還有香魚、生蠔、蛤蜊、秋刀魚、魚下巴等通通吃得到。

看看這巨鮮藍鑽蝦，尺寸驚人，比手掌還要大上許多，肉質飽滿緊實，每一口都能感受到鮮甜在口中綻放，視覺與味覺一次滿足。

另外，蔬食與甜點的選擇也相當豐富，還有沙拉可以點。

不過我們實在吃得太飽了，最後只簡單點了奶油金針菇和絲瓜蛤蜊作為收尾，清爽又剛剛好。

最後一定要留點胃給冰淇淋，再加上冰箱裡的甜點，甜甜收尾真的超可以，完美ending！

整體用餐體驗從食材品質到品項豐富度都令人滿意，不論是肉品、海鮮到最後的甜點，每一環節都展現出細節與誠意。

無論是朋友聚餐還是想好好犒賞自己及家人，一燒十味昭和園林口店都是一個值得再訪的好選擇。

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！