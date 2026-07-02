新竹清大夜市美食推薦！春大方客家麵食百元內開吃，豆花 珍珠奶茶吃到飽超划。

新竹清大夜市美食推薦！春大方客家麵食打多款百元內的平價客家小吃，招牌梅干扣肉飯、客家湯圓必吃，內用作豆花、仙草、珍珠奶茶吃到飽。

在熱鬧的新竹東區清大夜市商圈中，建新路上的春大方客家麵食成為近期學生與上班族熱烈討論的客家小吃店。這家店以外觀純樸且內部隔間寬敞的空間迎接饕客，空氣中瀰漫著濃郁的古早味油蔥與燉湯香氣。最吸引人的是，店家多款經典客家美食與湯品定價均在100元以內，內用還免費提供手作豆花、仙草與古早味珍珠奶茶吃到飽的超值自助吧。每週五晚上更會舉辦趣味橫生的吃麵大胃王比賽，只要獲勝就能直接帶走1600元獎金，成為清大商圈極具話題性的美食據點。







道地客家靈魂梅干扣肉飯與經典紅白客家湯圓

翻開春大方客家麵食的菜單，每份90元的梅干扣肉飯展現了道地的客家手藝。五花肉肥瘦比例穠纖合度，滷汁鹹香透味且保有扎實肉感，搭配底部帶有發酵厚實香氣的梅乾菜，非常開胃。許多饕客喜歡再加點一碗65元的蒸蛋湯，將滑嫩蒸蛋蓋在白飯上伴隨辣椒一同入口。同樣每份90元的客家湯圓則是每桌必點的招牌，湯頭以香菇爆香，風味醇厚卻保持清爽，軟Ｑ的紅白小湯圓吸附湯汁後越嚼越香，完美復刻傳統辦桌的溫馨滋味。





創意麻醬拌麵與百元內飽足感大餛飩乾麵

在麵食表現上，這裡也充滿驚喜，每份70元的私藏麻醬拌麵打破傳統印象，入口除了濃郁芝麻香氣，尾韻還帶有些許辛辣感，鹹辣交織的滋味頗有涼麵的清爽感，十分適合夏日品嚐。另一款每份85元的鮮肉大餛飩乾麵，店家將客家油蔥直接給得大方飽滿，大顆餛飩內餡扎實，咬開後除了滿滿肉香，還包裹著一整尾蝦仁，鮮甜層次十分豐富。若是與朋友一同前來，切一盤75元的滷味拼盤，裡面包含豬皮、滷蛋、豆乾與米血，帶點膠質的豬皮入味而不爛，是聊天聚餐的最佳良伴。



甘甜蘿蔔肉羹清湯與香濃滋補蒜頭雞湯

享受完重口味的麵飯主食，店內的湯品也是不容錯過的焦點。每碗55元的肉羹清湯走的是清爽甘甜路線，湯頭捨棄了濃稠的太白粉勾芡，改以大量的蘿蔔絲熬煮，讓天然的蔬菜甜味完全釋放。若想好好補一補，每碗110元的蒜頭雞湯則是極佳選擇，大顆蒜頭的辛香完全燉入湯底，並加入蘿蔔片中和，整體風味香濃不膩。雞腿肉更是燉煮至軟爛，用筷子輕輕一撥即可骨肉分離，熱騰騰喝下一口，整個人從胃裡暖上來，為這頓客家美食饗宴畫下完美的句點。





春大方-客家麵食 新竹清大店

地址 : 新竹市東區軍功里建新路13號

電話 : 03 688 6678

時間 : 11:00–22:30





第一次來內用大概都會和我有同一個反應，一間間隔起來的內用區好多間阿！學生、附近上班族、家庭客都有，空氣裡最明顯的是油蔥香跟蒜頭燉湯的味道。