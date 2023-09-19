新店裕隆城「誠品生活」實拍照曝光！新店裕隆城「誠品生活」全樓層美食分佈總整理，「250間美食選品店」打造新店人日常。

苦等超久的新店人明天就衝新店裕隆城！將於9/20下午三點正式對外試營運的「新店裕隆城」，攜手全亞洲最大「誠品生活」和新店地區唯一「威秀影城」，邀請250間美食和選品名店進駐，其中包括超過17間新店一號店美食，和日系雜貨名店等，讓新店人等不及衝去朝聖。窩客島搶先曝光誠品生活新店裕隆城室內實拍照，更整理7層樓的美食餐廳和人氣選品店的分佈位置，新店人一定要先看完攻略，明天再來好好逛起來。







佔地高達1萬9千坪的「誠品生活」新店裕隆城，邀請建築師蕭博文、景觀設計師吳書原、視覺藝術家鄒駿昇三位跨領域的專家聯手，以12米巨型圓拱打造垂直穿透的體驗串連地下一樓到四樓的空間，挑高的30米天井和圓弧線條的設計，營造出最不一樣的氛圍。







每一層樓都有對應的主題：B1「嬉・食趣」、一樓「薈・生活」、二樓綻・風格、三樓「競・遊樂」、四樓「光・閱讀」。每層樓還以台灣原生植物規劃戶外「野花園露台」，一樓室內迎賓處也有大型的綠意植栽迎接大家到來，親子區的天花板更藏有童趣感十足的「顛倒花園迷宮」，打造都市小森林的錯覺。





新店裕隆城威秀影城

同時，為了成為新店人最愜意的逛街首選，還規劃3大戶外露天咖啡廳，呼應對面的綠湖公園，在星巴克外圍周邊種植整排落羽松；極簡咖啡「CAFE!N」和韓國戶外品牌Helinox合作，獨家為新店人設計全新概念風格店；首度進駐商場的「NxCoffee」則是將虎頭山秘境咖啡搬到新店。特色主題餐廳部分，除了地下一樓的美食街之外，各樓層皆有美食分佈，讓新店吃到飽控敲碗快開幕的「新馬辣經典麻辣鍋」、會吃超飽的一人燒肉「ChaCha個人和牛燒肉」、療癒小豬流心包「點點心」、人氣蔬食養心茶樓新品牌「養心沙龍」、超嗨花式鐵板秀「夏威夷鐵板燒」。另外，以彩紅小籠包聞名的「樂天皇朝」，也針對新店在地茶文化推出只送不賣的「脆皮包種鮮蝦小籠包」。以及台中人氣夯店「青春漢堡」、新莊人氣火鍋「瘋一鍋頂鮮鍋物」、週末下班解憂美式餐廳「金色三麥」、誠品新概念中餐廳「聚聚樓」等近100家多國美食名店，從台式、中式、日式、韓式、美式、義式、泰式到港式通通都有，讓新店人選擇障礙爆發。甜點部分更是讓人尖叫，北海道冰淇淋之神「CREMIA」首度快閃到新店，爆濃的牛奶日式霜淇淋忍不住再吃一根。南投埔里必朝聖的冠軍巧克力「CONA'S 妮娜巧克力」、堪稱台灣英式下午茶始祖「古典玫瑰園」、超搶手團購檸檬磚「檸檬大叔」、豹紋厚鬆餅「英格莉莉」、新竹韓系減糖水果蛋糕「Mum,Mum饅饅好食」、法式甜點新勢力「Open It.瑪德蓮」等，全都第一次插旗新店。除了各式各樣的主題餐廳和甜點之外，也重磅邀請到10間國際連鎖店進駐，其中，包括四大日系品牌：小資族最愛日系平價流行服飾UNIQLO；文青逛到走不出來的日雜選品店「niko and … 、studio CLIP」；和日本最大二手商店2nd STREET，讓新店人不用出城也能卡刷到爆。五樓「裕・美好」部分則是由裕隆城經營，有裕隆城集團推出全新概念輕奢餐飲品牌「TOK盡興食光」，以及超夯生吐司「一覺吐司」之外，MUJI無印良品、宜得利家居、寶雅以及親子同樂的「木育森林」，也都在此以大型店舖形式進駐新店。六樓、七樓則是由威秀管理，六樓規劃特色主題餐廳，有「京都勝牛、藏壽司、MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、天吉屋、勝博殿豬排」等各類型日式料理，以及南洋風美食「星馬快餐、熱浪島南洋蔬食茶堂」也齊聚於此。同時，台灣人最愛的火鍋當然少不了，板橋人氣八卦麻辣鍋「東華川府重慶老火鍋」；新店在地人氣「金炭火燒肉」也在此開設旗艦店，各類型美食餐廳保證讓新店人每天都到這。七樓為威秀影城帶來全新IMAX影廳，再也不用跑信義區看時下好萊塢大片。

預計在9/28盛大開幕，其中包含共計14座影廳，接近2400個總座位數，最大亮點之一就是全新IMAX影廳。為了讓粉絲入場體驗極致電影享受，特別在9/22-9/27推出開幕限定優惠，針對精選8部IMAX必看經典電影推出330元優惠票價。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370337









新店裕隆城美食：TOK盡興食光

勺日全新概念「TOK盡興食光」插旗新店裕隆城！新店人等超久的「裕隆城」終於將在9/20下午三點開放試營運，其中館內的美食餐廳是新店人最矚目的焦點。以全台北最美咖啡廳著稱的「勺日」，此次推出全新概念品牌「TOK盡興食光」，以輕奢的新亞洲料理為主打，以及獨有的設計風格，讓雙北網美都想衝去朝聖。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370385















誠品生活新店裕隆城 開幕資訊

開幕日：9/28正式開幕

試營運：9/20下午三點

地址：新北市新店區中興路三段70號（新店裕隆城B1–4F）

營業時間：

週日至週四11:00－21:30

週五及週六11:00－22:00



誠品生活新店裕隆城 交通資訊

大眾運輸：近捷運七張站1號出口、大坪林站5號出口

停車資訊：設有逾1,500個汽/機/腳踏車停車位（亦鄰近綠湖公園地下停車場、中興低碳立體停車場）



新店裕隆城 樓層介紹

新店裕隆城7樓 威秀影城

威秀影城、遊樂場、攀岩



新店裕隆城6樓 威秀商場

京都勝牛、星馬快餐、藏壽司、東華川府重慶老火鍋、金炭火燒肉、MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、天吉屋、勝博殿豬排、熱浪島南洋蔬食茶堂、添好運、水剌韓式宮廷料理、日出茶太





新店裕隆城5樓 裕・美好 裕隆城商場

TOK盡興食光、一覺吐司、蘇杭365上海餐酒館



生活品牌：TY SELECT、ZMO戶外運動機能服飾、MUJI無印良品、宜得利家居、寶雅、木育森林、綠的傢俱、FUJI按摩椅、Carnival 嘉裕、NET





誠品生活新店裕隆城4樓 光・閱讀 美食餐廳

聚聚樓、KaMekong Hawaii 夏威夷鐵板燒、TGI Fridays、樂天皇朝



生活品牌：Holo+FACE韓式證件照、Meytii 美地、BBL Premium、Tonia Nicole 東妮寢飾、La mode寢飾、TENDAYS、席夢思、詩肯柚木、有情門、Beutii、宏星智能家電館、TAKASHIMA高島、Johnson喬山





誠品生活新店裕隆城3樓 競・遊樂 美食餐廳

新馬辣經典麻辣鍋、ChaCha個人和牛燒肉、點點心、瓦城、時時香、涓豆腐、靜岡勝政日式豬排、NINI尼尼義大利餐廳





誠品生活新店裕隆城2樓 綻・風格 美食餐廳

養心沙龍、青春．Aoharu Burger、默爾Pasta Pizza、Open It.瑪德蓮、英格莉莉



生活品牌：誠品生活expo-Beauty、UNIQLO、niko and、studio CLIP





誠品生活新店裕隆城1樓 薈・生活 美食餐廳

MiaCucina (My Kitchen)、金色三麥、星巴克、CAFE!N、NxCoffee、誠品酒窖





誠品生活新店裕隆城B1 嬉・食趣 美食餐廳

杏子豬排、韓姜熙的小廚房安永鮮物、朱記、瘋一鍋頂鮮鍋物、和民手作廚房、滔味、丸亀製麵、TIGER CHOO MINI初虎、繼光香香雞、好丘、CREMIA快閃、古典玫瑰園、小南門點心世界、天仁茗茶、脆大爺脆皮甜甜圈、迷客夏、日春木瓜牛奶、Mum,Mum饅饅好食、香‧甜生活 La Vie Friande、鮮芋仙、CONA'S 妮娜巧克力、登義參藥行、檸檬大叔、六月初一、順成蛋糕



生活品牌：QB HOUSE、松本清、i color、誠品知味



新店裕隆城 B2-3 停車場

