夜貓族必住北海道旅宿！星野集團「OMO3札幌薄野」6大亮點曝，「元祖拉麵橫丁」3間任你吃、夜貓必訪「深夜地下美食街」，體驗北海道璀璨夜晚。

夜貓最愛的北海道旅宿快筆記！來到北海道除了吃美食、飽覽自然美景，到了夜幕低垂時，札幌薄野其實還有屬於夜晚的觀光行程，讓遊客體驗越夜越美麗的北海道另一面。如果想要探訪北海道的夜生活，不妨入住位於此處的「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」，不只5分鐘就能走到薄野車站，還能獲得3張免費的拉麵兌換券、跟著在地嚮導探訪超級神秘的「薄野0番地美食街」，下次到札幌旅行時，不妨以另類方式探索這座城市的迷人之處喔。



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亮點1、離薄野車站步行不到5分鐘

身為北海道最熱鬧的城市之一，來到札幌可說是吃喝玩樂通通一網打盡，其中位於札幌市中央區的薄野地區，是北海道當地相當有名的「不夜城」，一到夜晚各種酒吧、夜店、居酒屋等熱鬧非凡。2022年1月開幕的「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」，距離薄野車站步行不到5分鐘，而且旅宿附近隨處都有營業到深夜的成吉思汗烤肉店、甜點店、麵包店等美食，隨時都能滿足喜歡晝伏夜出、探索夜晚生活的夜貓子。





亮點2、床墊架高可放置行李！節省更多空間

由於旅宿屬於「OMO3」等級，因此淋浴間沒有浴缸，客房也比OMO5、OMO7等級的分館略為狹窄，為了讓房客依舊能夠享有舒適的居住體驗，床鋪採取架高模式，讓旅客們可以將行李收放在床底下，使室內可活動的空間變大，且客房內也設有辦公桌椅，方便攜帶筆電的上班族可隨時工作。



亮點3、超特別自助輕食吧！隨時下樓都能填飽肚子

「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」較近似商務旅館的形式，因此館內未設有餐廳，但取而代之的是在一樓大廳設置了「Food & Drink Station」，從餅乾、霜淇淋、濃湯沖泡組、飲料、沙拉、鹹派等應有盡有，一日下來還會根據不同時段提供不同的品項，讓想要吃點輕食或小零食的旅客，隨時下樓都可以用實惠的價格買到美味的食物。





亮點4、前進元祖札幌拉麵橫丁！3間札幌拉麵任你吃

札幌薄野有名的拉麵一條街「元祖札幌拉麵橫丁」就在「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」不遠處，這裡的拉麵店幾乎都是傍晚5、6點後開始營業到深夜，也是不少在地人深夜想吃消夜的首選地之一。一旦入住「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」還會得到3張拉麵兌換券，旅客可以在這條坐擁17間拉麵店的橫丁當中，任選3間使用，每張券可兌換半碗的拉麵，而且份量其實還不少，以一般女性的食量來看，大約吃完2間就會覺得飽足。





最有趣的是，只要拿出OMO3札幌薄野提供的拉麵券，店家也會使用特製的「OMO3 札幌薄野拉麵碗」來盛裝拉麵，令人不禁會心一笑。要注意的是，有些特別有人氣的店家可能會需要排隊較久，像是以甘甜的蛤蠣湯頭聞名的「しみじみ（Shimijimi）」、主打超濃郁的味噌拉麵「倍煎舎」等，建議傍晚一開店就立刻前往，可省下不少在店外排隊的時間。





亮點5、透過「小酌會議」了解北海道在地美食

在一樓的公共空間「OMO Base」當中，特別設置了一張OMO旅宿特有的「Go－KINJO地圖（私房景點地圖）」，讓來訪旅客能夠自由深入走遍薄野地區；除此之外，在每天傍晚4點與5點，「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」各會舉辦一場15分鐘左右的「小酌會議」，主題包含拉麵、成吉思汗烤肉、深夜聖代等，讓觀光客更了解北海道在地美食。





亮點6、跟著OMO Ranger走入神秘地下街「薄野0番地」

來到「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」，還有一個很另類、不可錯過的玩法，就是跟著在地嚮導OMO Ranger走訪札幌最古老的地下美食街「薄野0號番地」！在這條狹窄的地下街當中，聚集了約30間小店，有些餐廳的老闆以前曾任職飯店廚師、還有在此地經營超過50年的日式酒吧，這裡是連札幌當地人都很少踏足的神祕地點，但各間店都有充滿個性的店長坐鎮，以及嚴選美食等待夜貓子的到來。





一旦參加完這個行程，OMO Ranger會把「薄野0番地開拓胸章」交給參加者，在行程後戴上這個胸章進到薄野0番地餐廳，店家就會知道是參加過行程的人，就有機會可以點到特別料理，或者發生一些趣事也不一定喔。









OMO3 札幌薄野 by 星野集團

地址：北海道札幌市中央區南五條西6丁目14-1

客房總數：226間

設施介紹：13層樓

交通方式：地下鐵南北線薄野站徒步約5分鐘、札幌市電資生館小學校前站徒步約2分鐘