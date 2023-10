台北約會餐廳再加1！rén Bistronomy無國界創意料理餐酒館，打造台北信義區最適合約會餐酒館，開幕期間紅白酒買一送一。

在台北市想要來一場不一樣的約會、吃一頓會讓人難忘的料理,就不能錯過新開店「rén Bistronomy無國界創意料理餐酒館」,結合威士忌創意調酒、星級料理饗宴與現場爵士歌手演唱等五感體驗,位於台北信義區、夜店與影城旁,更擁有一個寬敞、舒適的戶外花園區,搶攻台北人約會餐酒館必選清單。



推薦閱讀:法餐新選擇!台北W飯店「Seasons by olivier e. 」法式餐廳,打造法式料充新餐飲模式、單點法料也能吃到法式經典。







在料理方面,rén Bistronomy星級餐點是一大特色,主廚簡士堯Jerry曾任impromptu by Paul Lee、coast、at ease by Paul Lee等餐廳,擅長以歐法料理手法融合「台味」食材與美墨、東南亞等異國風味碰撞火花,料理理念結合「Creative(創意)」、「Flavor(風味)」與「Fusion(融合)」三種元素,創造視覺、味蕾等新奇刺激、回味無窮的用餐體驗。





超「台味」的前菜「辣炒皮蛋中卷」選用松花皮蛋,以蛋黃部份製作香辣濃郁的皮蛋醬;蛋白則切碎呈現果凍口感。辣炒中捲的新鮮彈Q、皮蛋醬的濃郁與皮蛋蛋白的獨特口感,一齊在嘴裡迸發,是道風味十足的經典開胃菜。另道推薦必點的開胃前菜「香料豬肉酪梨酸奶蔥油餅」,燉煮12小時低溫油封手撕香料豬肉,與醋漬洋蔥、番茄丁、酪梨酸奶醬一起沾取或包入酥炸蔥油餅皮一口咬下,爽脆油香的餅皮更勝印象中的「塔可餅」,吮指留香。





同時,還有主食推薦「西班牙煙燻漢堡」與「花椒肉醬義大利麵」,主廚特製漢堡排加入煙燻甜椒粉,搭配烤軟法麵包、並刨上帕瑪森起司點綴調味,漢堡排咬下滿滿肉汁,十足罪惡的療癒美食。「花椒肉醬義大利麵」以傳統義大利直麵(spaghetti)搭配花椒、自製辣椒醬與韓式豆瓣醬所製成的肉醬,更是一道完美詮釋主廚混搭功力的餐點。





主餐部分則精選「小羔羊.孜然炸羊骨.川味口水醬」、「紅咖哩軟殼蟹」為推薦必點,煎烤小羔羊排搭配著自製「口水辣椒醬」,麻辣香氣與鮮嫩羊排,讓人一口接一口。「紅咖哩軟殼蟹」以泰式經典紅咖哩、酥炸外皮的軟殼蟹,搭配香菜、巴西里葉、打拋葉、薄荷葉、醋漬洋蔥絲,最後包裹皮塔餅(pita bread)放入嘴裡享用,心滿意足。



最後以rén Bistronomy甜點「黑豆奶酪、蘋果紅茶冰沙、焦糖豆皮脆片」收尾,黑豆製成濃郁奶酪,配上清爽酸甜的蘋果紅茶冰沙,帶有淡淡蘭姆酒香氣,微甜口感適合與調酒搭配享用。rén Bistronomy不只是餐酒館,更是信義區不可或缺的放鬆好所在。當然提到餐酒,就不能不介紹rén Bistronomy的創意調酒,首推就是出場立刻吸引眾人目光的「玫瑰馬丁尼」,口感酸甜清爽,更可在啜飲時聞嗅玫瑰花瓣撲鼻的清香,是一杯溫和柔美、清新口感又可滿足吸睛畫面的打卡開場首選。此外,還有「Afternoon tea」使用帶有柚子及柑橘風味琴酒打底,加以新鮮現搗蘋果汁為主調,水果的香甜氣息如同一杯使人微醺的下午茶,酒感較低可去除油膩感更百搭各式餐點;「大人的蘋果茶」以Deanston 汀士頓傳承雪莉威士忌infused 浸漬台灣茶,威士忌本身茶香甘甜以及木質調風味,呼應浸泡茶葉帶出來的溫潤茶香口感,整體香氣厚實飽滿,帶有蘋果乾、柑橘、木質調茶香的調酒,搭餐更能增添食物的層次。







rén Bistronomy無國界創意料理餐酒館 開幕紅白酒買一送一

開幕優惠活動:

1、即日起試營運,10月底前來電或線上訂位用餐客人,每人皆贈House紅酒或白酒一杯。

2、開幕期間HAPPY HOUR紅白酒買一送一。



rén Bistronomy無國界創意料理餐酒館 訂位資訊

店家地址:台北市信義區松仁路90號。Home Hotel一樓

立即訂位:02-87896838