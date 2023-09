法餐新選擇！台北W飯店「Seasons by olivier e. 」法式餐廳，打造法式料充新餐飲模式、單點法料也能吃到法式經典。

為了讓法式料理有更多元的選擇、也希望讓台北W飯店的服務更貼心,W在館內推出了全新「Seasons by olivier e. 」法式餐廳,知名米其林星級主廚奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)領軍,將Seasons by olivier e. 定位為休閒餐飲(Casual Dining),以平易近人的價位,打破大眾對法式料理的刻板印象,讓品嚐法料、是一種享受、更是一種生活。



Seasons by olivier e. 法式料理,為了讓老饕們再一次認識「W飯店」的多變,開幕首季菜單即可品嚐主廚Olivier Elzer的多道招牌菜式,以傳統法餐為基底,融入台灣特色原料和主廚於亞洲生活14年的靈感,呈現創新卻不失經典的獨特美饌。





同時,以「四季」為名的Seasons by olivier e. ,旨在採用當季新鮮食材,創造令人難以抗拒的料理。未來計劃以春夏、秋冬兩季為頻率更換菜單,每逢歡慶佳節亦將推出限定套餐,期待賓客每次到訪皆能感受到有別以往的體驗。





本次開幕新菜單,精緻的迷你法棍,表層透過蒜粉與橄欖油調味,搭配獨家為台灣研發的烏魚子奶油,在每位客人入席時,便可先行體會其鮮美的滋味。而開胃菜「香料鮪魚 / 酪梨泥 / 紅蔥醬」主體為炙燒半生熟鮪魚,外層裹上黑白芝麻增添香氣;底層鋪墊融合豆瓣醬的酪梨泥,並淋上紅蔥頭、紫蘇與葡萄籽油製成的醬料,風味綿密細緻。







還有「和牛韃靼牛肉 / 蘿蔓生菜 / 法棍切片」由法餐中具代表性的前菜變化而成,採用菲力、板腱肉交織著微帶酸辣的白蘭地及美乃滋醬汁、蝦夷蔥與酸豆等多種香料,不論是單吃或配上清爽生菜與酥脆法棍切片,都能品嘗到豐富的層次;另可加購Perseus NO. 2 魚子醬,享受頂級體驗。



同時,還有會讓人驚豔的「綜合香料鮮蝦黑米燉飯 / 朝鮮薊」將黑米以韭蔥、帕瑪森及馬茲卡彭兩種起司熬煮,白蝦則混合多種辛香料的瑪莎拉調味,最後藉朝鮮薊點綴幾抹綠意。



Seasons by olivier e. 資訊

此此外,牛排控不能錯過的「炭烤美國牛肋眼 / 紅酒燉煮紅蔥與香蒜洋芋泥」,使用獨家打造的品牌木盒盛裝,開盒時馥郁的煙燻迷迭香緩緩漫開,映入眼簾的U.S.Prime等級牛肋眼,是經過繁複嚴謹的烘烤靜置手法,將肉汁完整封存於軟嫩口感中,上方以紅酒乾蔥醬佐蒜片,並隨餐附上蒜味馬鈴薯泥及紅酒牛肉醬。餐後甜點絕不可錯過「可頌鬆餅 / 海鹽焦糖 / 香草冰淇淋」,將具嚼勁的可頌麵團壓製為格子鬆餅造型,搭配甜而不膩的海鹽焦糖醬和手工製作香草冰淇淋,經典不敗的組合,為法式盛宴完美作結。

地址:台北市信義區忠孝東路五段10號10樓(台北W飯店10樓)

營業時間:每週一至週日,中午12點至下午2點半、晚間6點至9點半

訂位方式:專線 (02)7703-8755

官方預約平台:https://bit.ly/44TLwpW