台中法式餐廳「L’atelier par Yao」推出全新菜單！位於靜謐的台中太平住宅區、由年僅28歲的主廚江曜宇帶領的「L’atelier par Yao」是知名的台中Fine Dining，不少美食家都給予高評價推薦，並入選台中米其林推薦指南。「L’atelier 」為法文「工坊」之意，主廚江曜宇以職人之心和巴黎、倫敦、瑞典斯德哥爾摩米其林星級廚房的歷練，為饕客呈現精緻又講究的法式料理饗宴。







其中開胃菜方面，主廚推薦「帝王蟹/酸奶油/塔殼」轉化瑞典夏季盛事小龍蝦派對（Kräftskiva）料理手法啤酒烹煮（Beer Poaching），選用帝王蟹浸泡啤酒製成內餡，輔以酸奶調味，填入以薄脆的 filo 製作的方形塔殼，灑上 Masala 與法國辣椒粉，並鋪滿魚子醬味與蟹肉絲,以鮮明的鹹香氣息拉開序幕。



還有「小羊胸腺/青龍椒/花椰菜」選用炭火燒烤來自紐西蘭的小羊胸腺，接著使用台灣醬油與椪醋調味，搭配炭烤的青龍椒、花椰菜、柴魚片，喚醒日式燒烤（或章魚燒）的飲食記憶，感受卻截然不同，而香氣主要源自煙燻蛋黃醬汁。







前菜部分， 「白甘/蕪菁/南瓜」選用當季肥美的白甘魚肉，夾層以酸豆、松子、蕪菁、櫻桃蘿蔔來豐富口感，魚肉上方的半透明杜松子梅酒果凍、香菜花，揉合出明顯的酸味曲線層次，淋上南瓜油醋醬汁與抹上打碎鯷魚的白甘魚肉一同享用，在鯷魚的一絲鮮味中，以南瓜甘醇風味與油醋的酸感體現白甘優雅的甜美滋味。



「干貝/章魚/海膽辣醬」則是以炭燒手法呈現章魚及北海道干貝，淋上以海膽、辣椒、紅蘿蔔、紅椒熬製成海膽辣醬，再加上芥藍菜、紅紫蘇葉及炸大蔥絲。建議食材與鮭魚卵一同入口，瞬間可以感受到鮭魚卵爆開的鮮味，以及濃郁又帶點辛辣的海膽氣息。





L’atelier par Yao 季節限定套餐價格

第三道前菜 「蘆筍/金華火腿/甜豆」以湯中之王「醃篤鮮」為靈感，蘆筍蒸蛋沈浸於以老母雞、薑、金華火腿熬製的醬汁中，搭配來自嘉義的紫蘆筍、碗豆仁，以及西班牙火腿和主廚自製醃燻彰化櫻桃鴨胸。將所有食材一起食用，感受如布蕾般細緻絲滑的口感，同時還會有鴨胸與火腿鹹香滋味。海鮮 「海鱺魚/馬賽魚湯/茴香頭」選用狗母魚、梭子魚、角魚等台灣魚貨及蝦蟹甲殼類，經過長時間熬煮，中央以炭烤半熟成的澎湖海鱺魚肉為主體，下方以茴香頭及蛤蜊肉襯底，上方綴飾金蓮葉、金蓮花與茴香花。馬賽魚湯有三種品嚐方式：直接品嚐濃鮮原味；將盤上的大蒜美乃滋融入湯中，喝起來更加香濃；最後加入少許茴香酒來提升層次。本季主菜 「珠雞/羊肚菌/四季豆」選用來自桃園的珠雞，並特別挑選胸肉及腿肉兩種部位。主廚將皮煎至香脆不油膩，搭配炭烤羊肚菌、四季豆及香菜苗與山蘿蔔葉，附上橢圓形的空心炸馬鈴薯脆球，與肉品一起沾上白蘭地與長時間熬煮的珠雞奶油醬汁品嚐，建議先品嚐胸肉再品嚐腿肉。主廚承襲法式餐廳傳統、在主餐結束後以起司盤來轉換味蕾的概念，前甜點 「布列塔起司/番茄/羅勒」選擇布拉塔起司製成冰淇淋，下方搭配新鮮陳蜜香番茄、油漬番茄與羅勒油，接著淋上陳年醋膏、起司慕斯與番茄粉，如同義大利人夏日最愛的卡布里沙拉(Caprese)料理，清新又經典。甜點為「黑糖/甘酒/櫻花」，黑糖舒芙蕾質地鬆軟、口感順滑、帶有糖粒質感，搭配塩漬櫻花冰淇淋與甘酒鮮奶油，鹹甜之中散發淡雅酒香，層次豐富。茶點提供 「覆盆莓軟糖、鳳凰酥、可麗露」，首先品嚐覆盆莓風味法式軟糖，柔軟的口感在舌尖上化開，帶來酸酸甜甜的滋味。接著是金鑽鳳梨及鹹蛋黃製成的鳳凰酥，輕輕一咬，外皮酥脆內裡鬆軟，果香和鹹蛋黃的香氣彼此交融，讓人回味無窮。最後來到經典的原味可麗露，充滿焦糖香氣的表層，內裏鬆軟口感輕盈，每一口都帶著滿滿的幸福感，為整體帶來最完美的結尾。侍酒師Aaron讓「L’atelier par Yao」的餐酒pairing擁有更彈性的選擇，細心了解每名客人偏好的酒精滋味，以及每道料理的風味來量身設計酒款。本季菜單以生食居多,因此Aaron特別藉由數款燒灼、清酒與威士忌等日本酒，以米釀造的基底帶出料理的旨味。

八道式套餐

建議售價：$3,280+10%

L’atelier par Yao 搭餐酒精飲品

Wine & Alcohol Beverages Pairing 3 Glasses $1,280 / 5 Glasses $1,980 / 7 Glasses $2,580

Japanese Sake & Sochu Pairing / 7 Glasses $2,580

Mix Beverage Pairing / 7 Glasses $1,980

Non-Alcohol Beverage Pairing / 4 Glasses $1,280



L’atelier par Yao 店家資訊

地址：台中市太平區新福十六街68號2樓

電話：0968-059-811