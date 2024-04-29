清心玩聯名可以說是手搖杯的強者，再次與Red Bull新口味合作推出兩款特調新品「Red Bull巨峰葡萄能量果醋、Red Bull巨峰葡萄能量優多」，酸甜沁涼滋味、要讓廣大的勞工朋友，工作的時來一杯清心Red Bull，充滿能量、快樂一整天。





清心Red Bull全新特調，將Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味，搭配獨家研發減糖配方的活菌發酵乳，調配出融合葡萄香與清爽氣泡的「Red Bull巨峰葡萄能量優多」，清甜微酸、甜而不膩，多重味覺體驗震撼味蕾，再次突破手搖飲品新境界。



而另一款「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」，微酸清爽的清心福全蘋果醋，加入一整罐Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味，淡雅蘋果香、葡萄甜、細緻氣泡，還有酸酸甜甜的果醋，在嘴裡交織出活力沁涼的絕妙口感，無疑在悶熱的季節中畫龍點睛，令人無法抗拒。





此外，在51勞動節這一天，清心加碼優惠、要陪廣大的勞工朋友喝一杯手搖飲犒賞自己。清心福全特選出「蜜桃凍紅茶」與「雙倍蜜桃鮮奶茶」熱賣款，4/30-5/4限時五天，點選大杯直接折扣5元，不管你有沒有放假，是不是勞工朋友，清心福全都喝起來。



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Red Bull葡萄風味來襲feat.出清心好滋味

活動時間：5/1 – 6/10

活動內容：「Red Bull巨峰葡萄能量果醋」、「Red Bull巨峰葡萄能量優多」、「Red Bull紅牛能量紅茶」、「Red Bull紅牛能量多多」、「Red Bull紅牛能量藍莓蜜」每杯售價70元。

清心歡慶51現折5元優惠活動

活動時間：4/30 – 5/4

活動內容：凡於門市購買大杯「蜜桃凍紅茶」、「雙倍蜜桃鮮奶茶」折價5元。

（不可與其他優惠併用，且不適用於經由外送平台之消費。）

