抹茶控真的不能等！這一次JR東日本大飯店台北點心房主廚熊正義出大絕招，使用了400年茶葉古都日本靜岡縣產的小柳津抹茶，色澤鮮豔翠綠、粉質細緻，堪稱抹茶控最不能錯過的「小柳津抹茶」。並且，主廚更將各式水果如柚子、杏桃、柑橘等，巧妙搭配並融入抹茶甜點之中，就是要讓抹茶控吃到停不下來。







JR東日本大飯店台北這一次推出的小柳津抹茶「抹茶季」雙人下午茶，是以日本靜岡縣產的小柳津抹茶與各式水果如柚子、杏桃、柑橘等，巧妙搭配並融入甜點中。其中包含了有，抹茶巧克力蛋糕、抹茶起司、抹茶蒙布朗、抹茶瑞士捲、抹茶柑橘馬卡龍、抹茶法式洛林鹹派、義大利火腿普切塔、迷你鮮蝦堡佐塔塔醬…等九款特製甜點與五款鹹點。





而最推的就是造型吸睛「抹茶蒙布朗」，使用抹茶粉與白豆沙製成的蒙布朗奶油，搭配清爽茉莉慕斯、柑橘凍與柑橘卡士達，口感絲滑細膩。風味獨特的「抹茶柚子手指蛋糕」 融合抹茶和柚子風味，搭配新鮮柚子果凍與柚子卡士達，每一口都富有抹茶的濃郁和柚子的清新在口中圍繞。



此外，有如日本仕女般優雅的「抹茶起司」以抹茶慕斯與起司蛋糕加上香草麻糬入餡，抹茶香氣四溢、微苦回甘恰到好處，奶香十足且口感綿滑。小巧可人的「抹茶可麗露」鬆軟口感與抹茶的香氣，口感柔軟綿密，讓人回味無窮。





除了下午茶之外，還有將濃厚的抹茶加入巧克力麵團一同烘烤的「抹茶巧克力蛋糕」，每一口都能品嘗出抹茶的微苦及巧克力的微甜風味。輕盈的蛋糕和濃郁的抹茶奶油，口感柔軟細緻的「抹茶瑞士捲」更是抹茶控歡聚盛宴不能錯過的美味。



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JR東日本大飯店台北點心房 抹茶下午茶

雙人下午茶套餐：1,480元+10%



JR東日本大飯店台北點心房 抹茶甜點

抹茶塔、抹茶巧克力蛋糕、抹茶瑞士捲，小蛋糕每個240元起，6吋蛋糕每個900元起