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台北人小旅行！北投麗禧中秋限定入住15坪雅緻山景客房、再送紅土鹹蛋法式蛋黃酥，體驗最美台北山林溫泉小旅行。

2023-09-18 文字：編輯 李維唐 圖片：北投麗禧 人氣：412
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編輯 李維唐

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用心感受每一次旅行，就會發現在欣賞最美的美景、品嚐最好吃的美食，身邊總會有一位重要的人陪著自己。北投麗禧了解到今年中秋節，很多人想要的不是不出遊，而是和心愛的另一半，靜靜的看景、泡湯、吃美食，因此特別推出中秋節限定活動，體驗最美台北山林溫泉小旅行。

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北投麗禧 中秋限定活動

時序入秋，許多人開始想到要北投泡溫泉，而在北投麗禧溫泉酒店裡面，就可以享受大磺嘴源泉直送的白磺泉，感受泡湯賞月樂趣，同時入住15坪以上雅緻山景客房，獨享房內冷熱雙湯池，還可以品嚐到2023年「臺灣米其林指南」推薦的雍翠庭臺式餐廳或歐陸法式餐廳。
北投麗禧 中秋限定活動

此外，中秋入住還可以獨享飯店冠軍點心主廚特製「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」以法式千層酥手法製成酥脆外皮，內餡搭配甜而不膩口的減糖萬丹紅豆餡，傳統蛋黃則改以紅土鹹鴨蛋，並且以油封手法處理，口感綿密細緻，搭配北投麗禧為住客精心挑選的梨山紅茶，淡雅清甜的茶香，與蛋黃酥香甜的氣息完美融合，帶來別具風味的中秋味蕾感受。
北投麗禧 中秋限定活動





 

 

北投麗禧 中秋限定活動

活動期間：9/29至10/1
活動內容：入住北投麗禧之貴賓，可享飯店冠軍點心師傅特製「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」。
地址：台北市北投區幽雅路30號
電話：02-2898-8888

 

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中秋 北投旅宿 泡湯 溫泉
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