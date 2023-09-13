秋季限定衝浪、遊泳！台北花園大酒店推出「衝浪戲水 恆溫暢泳｣ 住房專案，體驗室內衝浪新極限、館內恆溫水池，讓人玩到不想回家。

喜歡玩水的旅人，真的會玩到不想回家。台北花園大酒店看準疫後商機，打造全民玩水新風潮，推出「衝浪戲水 恆溫暢泳｣住房優惠，雙人房每晚6,100元起，除可入住時尚雅緻客房外，並加贈每張價值880元的浪極光室內衝浪俱樂部衝浪體驗票券，領略風靡全球的室內衝浪極限運動及恆溫水池，讓旅人玩到不想回家。



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本次專案之中，包含入住舒適智能的雅緻客房乙晚，並加送隔日的饗聚廚房多國自助百匯早餐。同時，飯店空間設計融合艋舺船舟語彙，與鄰近的西門町商圈電影等元素，定調以「旅艋舺 遊西門」為主軸，客房中更串接了智能管家，透過聲控互動、音樂播放等智能體驗。此外於一樓也設置了復古的柑仔舖，復刻近50種台灣80年代的懷舊零食小點，供住客免費享用，輕鬆擁有美好難忘的探索旅程。







而專案中合作的「浪極光室內衝浪俱樂部」為全台唯一的室內衝浪，擁有專業教練團隊及優秀服務品質，深受衝浪運動迷的喜愛，「衝浪戲水 恆溫暢泳｣住房優惠，依入住人數免費贈送浪極光衝浪體驗票券，包含一小時專業教練一對一教學，以技巧和平衡力透過衝浪板乘風馳浪，憑衝浪體驗票券另加價100元可無限時使用室內溫水泳池，大人小孩輕鬆享受、盡情放電。







台北花園大酒店「衝浪戲水 恆溫暢泳｣ 住房優惠

專案日期：即日起至2024年8月31日

專案價格：

雅緻客房 6,100元起、雅緻親子客房 7,799元起、雅緻家庭客房 9,500元起

專案內容

1.以專案房型住宿乙晚，並依房型人數提供翌日饗聚廚房自助式早餐。

2.依房型人數免費贈送「浪極光室內衝浪俱樂部」衝浪體驗票券。

-票券內容包含一小時教練教學與體驗衝浪，衝浪場次需於訂房時提前預約。

-現場可憑衝浪體驗券每位加價100元，可無限時使用室內溫水泳池

-浪極光室內衝浪俱樂部地址：新北市板橋區華江三路211號

3.旅艋舺遊西門接駁服務及柑仔舖免費

4.本專案需提前三日預約，每日上午9:50提供單趟從飯店前往衝浪俱樂部車次，請於訂房時提出預約需求

5.於飯店櫃台可額外加購單張浪極光衝浪票券，每張750元

6.不得與其他優惠合併使用

7.適用於累積Cosmos CLUB APP會員點數

8.訂房請洽官網或天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688

9.台北花園大酒店 保留優惠變更、修改及最終解釋權利

台北花園大酒店 : 台北市中正區中華路二段1號

