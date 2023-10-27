角瓶好喝、好拍、很日常！三得利威士忌「角瓶」在台北表演藝術中心前廣場推出全台首創「角幹線KAKUBIN號」1:1列車造型酒吧，期間限定10/27-11/5限時開喝。活動期間不僅有經典的餐酒饗宴，更邀請知名脫口秀演員，現場更有DJ嗨翻不斷電、Swing Taiwan帶來的搖擺舞，打造全台最潮的角瓶派對。



推薦閱讀：台北約會餐廳再加1！rén Bistronomy無國界創意料理餐酒館，打造台北信義區最適合約會餐酒館，開幕期間紅白酒買一送一。







其中，全台首創1:1列車造型酒吧，現場除了有列車鐵道，更完美融合現代售票亭、列車月臺等全新元素，一秒就可以踏上喝酒之途、化身時尚品酒達人，車廂內不但提供與初炸小食、嵜本SAKImoto高級生吐司聯名打造的餐酒套組，更透過五感穿越互動影片，帶給威士忌愛好者最經典的沉浸式體驗旅程。







同時，這一次角幹線KAKUBIN號首度啟航，帶領消費者穿越時空見證角瓶起源的奇幻旅程，從三得利的創始店壽屋，回顧三得利創辦人鳥井信志郎先生不畏挑戰的精神，釀造出日本第一瓶威士忌，沿途一遊山崎、白州、知多蒸餾所，探索角瓶獨特風味的秘密，並承襲日本匠人工藝的六龜甲花紋瓶身，成就「角瓶」百年的經典傳奇。





並且，為展現角瓶的經典文化，日本傳奇調酒師-間口一就(Maguchi Kazunari)先生親登角幹線KAKUBIN號，一探神戶式Highball的魅力。此外，世界調酒大賽全球總冠軍—大竹學(Manabu Ohtake)先生將親臨客座角幹線，讓民眾親自品嚐世界級調酒大師的手藝。角瓶更與榮獲亞洲50大酒吧的Bar Mood聯名推出KAKUBIN 山崎風、KAKUBIN 白州風、KAKUBIN 經典1937等三款調酒，致敬角瓶的經典歷史。



角幹線KAKUBIN號

此外，活動期間不僅有經典的餐酒體驗，笑料百出的百靈果也將於10/28(六)在角幹線進行Live Podcast show，和你一起暢談喝酒趣事，最幽默的演出只在角幹線才聽得到。10/29(日)SwingTaiwan搖擺舞學校，將帶領消費者體驗搖擺舞的樂趣，誠邀大家手拿角嗨一起Swing起來！而台灣知名DJ團體慶記KTV及民生電器也將輪番在活動期間的週末晚上嗨翻角幹線，讓消費者徹底享受角瓶帶來的音樂饗宴。最後，10/27-11/5活動期間，只要追蹤角瓶KAKUBIN粉絲專頁，在Instagram或Facebook發布限時動態，標記角瓶官方粉絲專頁並加上指定hashtag，最後截圖限時動態至Facebook指定貼文留言，將有機會獲得限量iPhone15。

營業時間為平日週一~週五：18:00-22:00、週六：14:00-23:00、週日：14:00-22:00

活動網站：https://www.accupass.com/event/2310041120291250676139