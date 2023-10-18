超可愛北極熊房快住一波！以頂級服務著稱的星野集團，2018年針對年輕族群量身首次推出的「OMO」系列首間分館，就坐落在北海道旭川，且命名為「OMO7 旭川 by 星野集團」。這裡不只是前往著名賞花景點美瑛、富良野的重要交通要道，也因為鄰近超人氣的旭山動物園，還特別打造了超可愛的北極熊、企鵝、棕熊等主題房，一樓大廳還有免費霜淇淋、到了晚上還能參加動物講座，吸引不少情侶、家庭遊客特地前往朝聖。



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亮點1、客房寬敞舒適！床鋪底下可放置行李

星野集團在2018年首次開設「OMO7 旭川 by 星野集團」之後，至今短短5年內就在日本全國累積超過10家OMO系列旅宿，而身為首間分館的「OMO7 旭川 by 星野集團」於2020年重新改裝過客房後，融合了機能性十足的「Studio Room」元素，住房變得更為乾淨寬敞，光線明亮且頗具時尚感，雙人房甚至還能加床成為3人床位。





雙人房的客房內還備有沙發區與小圓桌，牆上分別掛了3人份的網袋，是專門讓房客帶著毛巾與換洗衣物至三溫暖泡湯；房間隨處還有插座與USB接孔，且床鋪採取架高模式，讓旅客們可以將行李收放於床底下，使室內可活動的空間變大，對於多人房客來說也相當舒適。



亮點2、超可愛動物主題房！大人小孩都搶著住

相當知名的旭山動物園，可以觀賞到許多台灣很難見到的寒帶動物，像是純白北極熊、可愛企鵝等，總吸引許多前往北海道的旅客前來造訪。「OMO7 旭川 by 星野集團」自2020年起便長年推出超人氣的「北極熊主題房」，以純白的北極熊為元素，從房內的各種備品、牆面裝飾與擺設等，都可見到白熊的身影。





來到北極熊主題房，甚至連門牌設計、房間鑰匙、手機架、牙刷架、浴室防滑踏墊等，都是滿滿的北極熊元素，房內還備有以北極熊為主角的漫畫，帶給下榻旅客滿滿的療癒白熊，不妨來數一數房內到底有多少隻北極熊吧！除此之外，還有「企鵝主題房」與「棕熊主題房」可供挑選，不管是哪一種可愛動物，進到房內保證都是驚喜連連。





亮點3、可免費領取霜淇淋！大廳設有自由借閱的「書本隧道」

進入「OMO7 旭川 by 星野集團」的大廳後，首先映入眼簾的就是相當華麗的挑高裝潢與門口的動物娃娃布置，與其他OMO系列比較不同的是這裡有一區開放型圖書借閱室「BOOK TUNNEL（書本隧道）」，提供民眾在這裡閱讀書籍或是使用電腦，還能在大廳自由拿取茶水或是向工作人員索取免費霜淇淋，自行尋找座位悠閒品嚐；每晚還會在此舉辦動物講座，透過工作人員生動的介紹與扮演動物，與遊客們進行熱情的互動。





亮點4、跟著「OMO Ranger」走訪旭川知名餐廳

在一樓公共空間「OMO Base」當中，特別設置了一張OMO旅宿特有的「Go－KINJO地圖（私房景點地圖）」，讓旅客能夠自由深入走遍飯店附近的知名店家；而OMO旅宿獨有的「OMO Ranger（周邊嚮導）」服務，還會讓專業的嚮導帶領遊客到處探訪觀光客鮮少知道的旭川秘密景點。





其中第一個帶旅客前往的，就是距離JR旭川站不遠處的「旭川平和通買物公園」，全長約1公里，更是日本第一個步行者天堂步道。繼續往前走，沿途還會行經《孤獨的美食家》五郎到訪過的「自由軒」，可以看到在營業前就已經有不少人慕名前來在門口排隊等著入內用餐。





此外還會進入美食激戰區「5・7小路Furarito（ふらりーと）」，這裡共有將近20間小餐廳，從老字號的居酒屋、拉麵店、串燒店等日式道地美食應有盡有，加上「OMO7 旭川 by 星野集團」的OMO BAR & CAFE，來到這裡絕對不會餓肚子。





亮點5、期間限定「旭川街道焚火Bar」體驗

「OMO7 旭川 by 星野集團」在2022年初次舉辦了相當特別的「旭川街道焚火Bar」，在5樓的戶外空間搭棚準備了焚火，讓旅客們一邊享用美酒、一邊感受秋日長夜的活動，而且桌椅還使用非常知名的「旭川家具」，收到了不少「椅子非常舒適」、「看著焚火就覺得很療癒」等來自旅客的好評，因此今年於2023年9月1日～11月5日期間再度回歸登場。





而這些焚火所使用的木材，其實是來自旭川家具製作過程中所產生的廢材，今年還加設了露天區域，讓大家能直接到戶外盡情眺望旭川的街景與夜空；此外，除了延續去年提供的北海道葡萄酒外，這次活動還全新加入了北海道威士忌，營造出舒適的大人時光。





亮點6、品嚐深夜限定「棉花糖草莓夜聖代」

日本人在聚餐最後，通常會加點或再去吃一道拉麵或炊飯當作「收尾」料理，而北海道則是以「深夜聖代」來做為替代，所以如果晚上嘴饞了，也可以來到一樓的OMO CAFE&BAR，點一份特製的精美甜點「棉花糖草莓夜聖代」，不僅美味又視覺滿分，為疲勞的一天畫下一個甜蜜的句點。





亮點7、早餐必吃「山芥末生鮪魚飯」與「現做鬆餅」

到了早餐時段，OMO CAFE&BAR則採全自助式方式用餐，其中最推薦必吃的主食就是「山芥末生鮪魚飯」，在美味的白飯上不僅放上誘人的鮪魚生魚片，還撒上了北海道旭川特有的白色山芥末粉與蔥花，吃起來不像一般的綠芥末這麼刺激，卻又能增添風味，就連怕嗆的人也可以輕鬆食用；而熱騰騰的「現做鬆餅」，不管加入甜甜的果醬或煙燻鮭魚，都能呈現不同口感，也是「OMO7 旭川 by 星野集團」的招牌餐點之一。





此外，早餐種類相當多樣化，從西式到和式應有盡有，麵包、貝果、玉米濃湯、旭川當地特有的醃漬小菜全都能在這裡找到，就連生乳包、閃電泡芙等甜點都一應俱全，讓你絕對不會想特別到外面用餐。









OMO7 旭川 by 星野集團

地址：日本北海道旭川市6條通9丁目

客房總數：237間

台灣總代理：rolisa-tour.com.tw

交通方式：JR旭川站步行約13分鐘