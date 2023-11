麻瓜們準備衝31冰淇淋了!風靡全球的奇幻小說《哈利波特》自從問世至今,不斷有出不完的周邊商品搶攻粉絲錢包,而日本「31冰淇淋」近期也宣布與《哈利波特》首次合作,從2023年11月至12月期間,共推出兩波以《哈利波特》、魔法學院等充滿奇幻主題的冰淇淋、蛋糕等甜點,目前雖然只釋出第一波商品的訊息,但已經引起台日哈利波特熱烈討論,紛紛迫不及待想到日本31冰淇淋門市嚐鮮打卡了。



▲圖片來源/B-R サーティワン アイスクリーム株式会社



繼之前與《精靈寶可夢》、《超級瑪利歐》聯名獲得熱烈迴響,日本31冰淇淋這次又首度攜手奇幻小說《哈利波特》,從11月1日到11月30日期間,推出第一波各式各樣的限定冰品,款式既豐富又可愛,讓人在吃之前忍不住瘋狂拍照打卡。這次聯名的甜筒霜淇淋「歡樂的霍格華茲」是以故事中的「葛萊分多、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林」為靈感所設計,先是以優雅的奶茶冰淇淋為基底,再加上代表4個魔法學院顏色的糖果點綴,最後以焦糖醬點綴,增添了濃郁微苦的風味。

▲圖片來源/B-R サーティワン アイスクリーム株式会社



31冰淇淋最有人氣的雙球冰淇淋杯,因應這次的活動也推出2款限量的《哈利波特》壓克力硬殼杯,分別是「葛萊分多+雷文克勞」款式以及「史萊哲林+赫夫帕夫」款式,吃完之後還可以帶回家繼續收藏或是裝小物品,在日本部分地區的門市甚至還可以指定自己想要的杯款;還有本次限量的「哈利波特冰淇淋蛋糕」將哈利波特的閃電傷疤及嘿美以鮮奶油勾勒出造型,一旁再用霍格華茲錄取通知書造型的巧克力點綴,最適合三五好友相聚時一起分享這份美味。

▲圖片來源/B-R サーティワン アイスクリーム株式会社



在日本31冰淇淋與《哈利波特》的第一波聯名當中,一定要搶打卡的品項就是這款「分類帽聖代」!先是在選定的冰淇淋擠上鮮奶油,再灑滿繽紛的巧克力碎片與珍珠糖,最後放上逼真的分類帽巧克力,成功成為這次外型最吸引人的甜點;另一款份量較大的「哈利波特聖代」則是在冰淇淋上足足放了3大匙鮮奶油,並放上了巫師袍餅乾、眼鏡造型巧克力、代表魔杖的捲心酥等豐富的配料,超邪惡的組合讓人冒著熱量飆高的風險都還是想嚐鮮。 ▲圖片來源/B-R サーティワン アイスクリーム株式会社



除此之外,如果想要與多人分享不同口味的31冰淇淋,可以直接自由選擇8種口味的冰淇淋,就能獲得限量版的「哈利波特行李箱禮盒包裝」,而且最棒的是還會隨著禮盒還會贈送一組二入的《哈利波特》造型湯匙以及4大魔法學院的貼紙一張(4款隨機贈送),相信超多《哈利波特》粉絲一定很難拒絕這款限定組合。

▲圖片來源/B-R サーティワン アイスクリーム株式会社







2023日本31冰淇淋 《哈利波特》聯名第一波

販售期間:2023年11月1日~11月30日

販售地點:日本全國31冰淇淋

售價:

「歡樂的霍格華茲」甜筒冰淇淋:390日圓

哈利波特雙球冰淇淋:小球490日圓、一般710日圓

分類帽聖代:570日圓

哈利波特聖代:1,100日圓

哈利波特8入冰淇淋禮盒:2,920日圓

哈利波特冰淇淋蛋糕:3,200日圓



WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)