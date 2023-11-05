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麻瓜通通吃起來！日本31冰淇淋「哈利波特聯名」首次新登場，鐵粉必吃超搶手「分類帽聖代」、再收藏「魔法學院霜淇淋杯」，6款話題冰品別錯過。

2023-11-05 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 人氣：568
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編輯 林奕如

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麻瓜們準備衝31冰淇淋了！風靡全球的奇幻小說《哈利波特》自從問世至今，不斷有出不完的周邊商品搶攻粉絲錢包，而日本「31冰淇淋」近期也宣布與《哈利波特》首次合作，從2023年11月至12月期間，共推出兩波以《哈利波特》、魔法學院等充滿奇幻主題的冰淇淋、蛋糕等甜點，目前雖然只釋出第一波商品的訊息，但已經引起台日哈利波特熱烈討論，紛紛迫不及待想到日本31冰淇淋門市嚐鮮打卡了。

推薦閱讀：哈利波特迷又要瘋搶！日本TULLY'S COFFEE「哈利波特聯名」15款新品登場，鐵粉必買「嘿美浮雕馬克杯、紅茶占卜茶葉罐」、加購再收「嘿美杯緣公仔」。
▲圖片來源／B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

繼之前與《精靈寶可夢》、《超級瑪利歐》聯名獲得熱烈迴響，日本31冰淇淋這次又首度攜手奇幻小說《哈利波特》，從11月1日到11月30日期間，推出第一波各式各樣的限定冰品，款式既豐富又可愛，讓人在吃之前忍不住瘋狂拍照打卡。這次聯名的甜筒霜淇淋「歡樂的霍格華茲」是以故事中的「葛萊分多、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林」為靈感所設計，先是以優雅的奶茶冰淇淋為基底，再加上代表4個魔法學院顏色的糖果點綴，最後以焦糖醬點綴，增添了濃郁微苦的風味。
▲圖片來源／B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

31冰淇淋最有人氣的雙球冰淇淋杯，因應這次的活動也推出2款限量的《哈利波特》壓克力硬殼杯，分別是「葛萊分多+雷文克勞」款式以及「史萊哲林+赫夫帕夫」款式，吃完之後還可以帶回家繼續收藏或是裝小物品，在日本部分地區的門市甚至還可以指定自己想要的杯款；還有本次限量的「哈利波特冰淇淋蛋糕」將哈利波特的閃電傷疤及嘿美以鮮奶油勾勒出造型，一旁再用霍格華茲錄取通知書造型的巧克力點綴，最適合三五好友相聚時一起分享這份美味。
▲圖片來源／B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

在日本31冰淇淋與《哈利波特》的第一波聯名當中，一定要搶打卡的品項就是這款「分類帽聖代」！先是在選定的冰淇淋擠上鮮奶油，再灑滿繽紛的巧克力碎片與珍珠糖，最後放上逼真的分類帽巧克力，成功成為這次外型最吸引人的甜點；另一款份量較大的「哈利波特聖代」則是在冰淇淋上足足放了3大匙鮮奶油，並放上了巫師袍餅乾、眼鏡造型巧克力、代表魔杖的捲心酥等豐富的配料，超邪惡的組合讓人冒著熱量飆高的風險都還是想嚐鮮。▲圖片來源／B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

除此之外，如果想要與多人分享不同口味的31冰淇淋，可以直接自由選擇8種口味的冰淇淋，就能獲得限量版的「哈利波特行李箱禮盒包裝」，而且最棒的是還會隨著禮盒還會贈送一組二入的《哈利波特》造型湯匙以及4大魔法學院的貼紙一張（4款隨機贈送），相信超多《哈利波特》粉絲一定很難拒絕這款限定組合。
▲圖片來源／B-R サーティワン アイスクリーム株式会社


 

2023日本31冰淇淋 《哈利波特》聯名第一波

販售期間：2023年11月1日～11月30日
販售地點：日本全國31冰淇淋
售價：
「歡樂的霍格華茲」甜筒冰淇淋：390日圓
哈利波特雙球冰淇淋：小球490日圓、一般710日圓
分類帽聖代：570日圓
哈利波特聖代：1,100日圓
哈利波特8入冰淇淋禮盒：2,920日圓
哈利波特冰淇淋蛋糕：3,200日圓

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