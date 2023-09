哈利波特迷又要買爆！名古屋「哈利波特主題商店」確定秋季開幕，獨家哈利波特商品搶起來、店內華麗「魔幻藝術裝置」通通拍個過癮。

哈利波特迷又要買到剁手了!《哈利波特》自1997年問世後深受全球眾多粉絲喜愛,甚至被翻譯成80種語言於世界多國販售,至今人氣依舊紅不讓,不只亞洲首座哈利波特影城今年在東京盛大開幕,去年於赤坂開設的哈利波特主題商店「Mahou Dokoro」也造成民眾排隊搶買,如今又驚喜宣布分店「Mahou Dokoro榮公園店」將在名古屋登場,讓日本國內外的哈利波特粉絲可以從關東買到關西地區,不錯過任何收藏的機會。



奇幻魔法小說《哈利波特》近30年來在全球話題不斷,隨著去年日本首度上演舞台劇《哈利波特 被詛咒的孩子》,讓不少粉絲買到失心瘋的哈利波特網路商店「Mahou Dokoro」也在東京赤坂開設第一間實體店面,除了《哈利波特》周邊以外,系列作品《怪獸與牠們的產地》也有不少商品可以在這裡一起收集,店內集結共大約800項商品,琳瑯滿目到讓粉絲們都捨不得離去;特別設置的「九又四分之三月台」也吸引許多網美們前來拍照,讓人彷彿一秒就立刻置身在魔法世界。

▲東京赤坂的哈利波特主題商店「Mahou Dokoro」外觀。



如今「Mahou Dokoro」又驚喜宣布,即將在2023年秋季於名古屋榮公園知名的地標「綠洲21(oasis 21)」地下1樓開設全國第2間店面,讓住在關西地區的民眾及遊客,更方便買到《哈利波特》相關周邊。雖然目前詳細的開業時間未定,但官方也預告將會推出開幕紀念商品、開幕優惠活動等多項豐富內容,請喜歡《哈利波特》的粉絲們敬請期待。





縱使店內陳設與裝潢都尚未對外公布,不過相信「Mahou Dokoro 榮公園店」的店內布置一定也處處充滿了驚喜,因為赤坂店的每個角落的陳列和布置都相當講究,還仿效原作中葛萊分多學院的入口處,在店門口放置了「胖夫人」的畫像;甚至將「青蛙巧克力」、「魔藥」等奇幻元素,放入耳環與項鍊等流行首飾當中,增加粉絲們平日穿搭的豐富性。

▲東京赤坂的哈利波特主題商店「Mahou Dokoro」內部陳設。



鐵粉還可以在「Mahou Dokoro 赤坂店」找到語音版的哈利波特魔杖,只要輕輕對著魔杖念出《哈利波特》當中的經典魔咒,就會有意想不到的驚喜在等著你,其他像是描繪了魔法生物的迷你盤子、玻璃杯、明信片、文具等許多獨家限定周邊是否也會同步登場,都讓關西地區的哈利波特粉絲相當期待。

▲東京赤坂的哈利波特主題商店「Mahou Dokoro」的周邊商品。

哈利波特周邊商店「Mahou Dokoro 榮公園店」

開幕日期:2023年秋天

地址:名古屋綠洲21 B1F(愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

營業時間:10:00~21:00



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)