大阪必買伴手禮！東京芭娜娜 x 米奇幻想曲 日本限定，販售時間、地點一次看。

日本限定「東京芭娜娜 x 米奇幻想曲」大阪快閃店搶先販售！2026年1月14日至1月20日，日本大阪阪急梅田本店地下1樓將迎來「Disney SWEETS COLLECTION by 東京芭娜奈」快閃店，帶來東京芭娜娜與迪士尼合作的限定甜點。此次活動特別紀念迪士尼經典動畫「幻想曲」上映85周年，推出多款限量甜點與周邊商品，為台灣旅客提供前往日本的必逛打卡景點。

▲日本限定「東京芭娜娜 x 米奇幻想曲」快閃店，2026年1月14日至1月20日大阪阪急梅田本店開賣（東京芭娜娜 提供）

大阪限定快閃店搶先開幕！米奇迷必朝聖

此次快閃店位於大阪阪急梅田本店地下1樓的美食舞台，營業時間為每日10:00至20:00。店家採用線上整理券系統控管入場，確保每位顧客都有順暢的購物體驗。以動畫中「魔法師的學徒」米奇為主題，「幻想曲/巧克力奶油蛋糕」夜空感巧克力蛋糕搭配雙層奶油，一口咬下即感受濃郁巧克力與滑順牛奶的完美交融。8個入禮盒另附隨機米奇設計貼紙，收藏價值高。

▲台灣旅客必訪大阪甜點景點，限定甜點與周邊一次收藏，打造夢幻伴手禮體驗（東京芭娜娜 提供）

日本限定「東京芭娜娜 x 米奇幻想曲」大阪快閃店搶先販售！

而「幻想曲/金色巧克力夾心餅」以夜空星光般的金色巧克力夾入香濃堅果餅乾，特別推出12枚入限量收藏鐵盒，描繪動畫經典場景，是甜點與收藏兼具的夢幻逸品。8枚入禮盒附有可愛米奇貼紙，隨機設計增加驚喜感。此外還有「幻想曲環保購物袋」、「幻想曲禮盒湯匙組」與「幻想曲提花手提包」等周邊商品，可以讓粉絲們搶購。

▲大阪必買伴手禮「東京芭娜娜 x 米奇幻想曲」推薦商品（東京芭娜娜 提供） ▲大阪必買伴手禮「東京芭娜娜 x 米奇幻想曲」推薦商品（東京芭娜娜 提供）

對於計畫到日本旅遊的台灣朋友來說，這間大阪阪急梅田快閃店不僅能品嚐東京芭娜娜的經典甜點，更能收藏限量米奇幻想曲周邊商品，打造兼具味覺與視覺的旅遊體驗。建議提前確認整理券與營業資訊，安排好行程，搶先體驗這場限定甜點盛宴。

▲大阪必買伴手禮「東京芭娜娜 x 米奇幻想曲」推薦商品（東京芭娜娜 提供） ▲大阪必買伴手禮「東京芭娜娜 x 米奇幻想曲」推薦商品（東京芭娜娜 提供）

大阪伴手禮推薦 東京芭娜娜 x 米奇幻想曲

活動時間：2026年1月14日～1月20日

活動地點：阪急うめだ本店 地下1階フードステージ

營業時間：10:00～20:00

＊現場入場線上整理券系統，詳情請見官網查詢。

