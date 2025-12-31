米其林必比登推薦岡山美食！麵酒一照庵 招牌鹽味雞湯拉麵，鐵板雞皮煎餃也是必點。

熱門岡山美食「麵酒一照庵」將傳統日式拉麵與居酒屋元素巧妙結合，鹽味與生醬油雞湯拉麵湯頭鮮美細膩，是順遊岡山景點後的絕佳用餐選擇。

米其林必比登推薦的岡山拉麵！位於岡山車站附近的「麵酒一照庵」是當地知名拉麵店，巧妙結合傳統日式拉麵與居酒屋元素，打造獨特用餐體驗多次獲得日本美食評選肯定，2021年更入選米其林推薦餐廳；店內採木質裝潢搭配溫暖燈光，無論單人吧檯或多人桌位，都能感受到舒適自在的氛圍。相較於東京等一線城市的熱門拉麵店，「麵酒一照庵」座位較充裕，使拉麵控大多無需久候即可享用湯頭鮮美、風味細膩的鹽味雞湯拉麵或生醬油雞湯拉麵。

▲「麵酒一照庵」為日本岡山知名拉麵店（攝影：楊婷雅）

▲鹽味雞湯拉麵搭配雞皮煎餃，是老饕喜愛的經典組合。（攝影：楊婷雅）

順遊岡山景點美食推薦「麵酒一照庵」

自岡山車站沿著商店街步行至「麵酒一照庵」約15分鐘，若不想步行，可搭乘路面電車至「郵局前」站，步行2分鐘即可抵達，交通十分便利；同時，「麵酒一照庵」鄰近不少初訪岡山必遊的岡山景點，尤其適合安排在岡山城或後樂園遊覽結束後前往享用一碗拉麵；「麵酒一照庵」空間呈狹長型格局，除了單人座位區，亦規劃適合多數人用餐的座位區。點餐方式採自行掃QR Code線上點餐，且菜單貼心提供數國語言，方便外國觀光客點餐。



▲「麵酒一照庵」設有多人座位區，方便團體用餐。（攝影：楊婷雅）

「麵酒一照庵」鹽味與生醬油拉麵各具層次

「麵酒一照庵」主打以日式高湯調製的雞湯為基底，長期深受岡山居民喜愛，也不乏來自全球的拉麵控特別前來一嚐究竟。鹽味雞湯拉麵，以雞湯為基底，並加入昆布、香菇、蛤蜊、鰹魚、沙丁魚及鯖魚等海鮮食材熬製高湯，湯頭清爽而層次豐富。濃郁的海鮮香氣與細膩雞湯完美交疊，帶出自然鮮味。搭配店家自製的細麵條，口感彈牙有嚼勁，完整呈現拉麵的細膩風味；生醬油雞湯拉麵以純雞湯熬煮出金黃湯頭，自然濃郁帶有醬油香氣，口感溫潤順口。細膩之處在於享受雞湯鮮味的同時，還能品嘗到來自秋田縣的魚醬「Shottsuru 鹽魚汁」帶出的海鮮風味，使整碗拉麵層次更加豐富，呈現雞湯與海鮮香氣的完美平衡。



▲「麵酒一照庵」招牌鹽味雞湯拉麵。（攝影：楊婷雅）

鐵板雞皮煎餃也是招牌

除了拉麵之外，鐵板雞皮煎餃亦是「麵酒一照庵」的一大亮點，以雞皮製作外皮，包裹飽滿餡料，煎製後香氣四溢、口感多汁。特別建議搭配檸檬燒酎或清爽酒品一同享用，能提升整體風味層次；不論是拉麵還是雞皮煎餃，都展現出店家對食材與味道的細膩講究，使每一位饕客客都能在舒適氛圍中享受豐富而獨特的岡山拉麵體驗，是來岡山旅遊或順遊岡山景點後不可錯過的米其林必比登推薦餐廳。



▲生醬油雞湯拉麵為「麵酒一照庵」招牌之一。（攝影：楊婷雅）



▲鐵板雞皮煎餃亦是「麵酒一照庵」的一大亮點。（攝影：楊婷雅）





「麵酒一照庵」店家資訊

營業時間：11:00～23:30

地址：岡山県岡山市北區中山下1-7-16 三興ビル1F

電話： +81 86-206-7539





