吃一口就會停不下來的栗子系甜點！法朋為了讓甜點控、巧克力控、栗子控可以品嚐到最美味的栗子巧克力，特別推出全新「栗子巧克力季」多款栗子與巧克力完美結合的必吃甜點，法朋要讓每一個喜歡栗子巧克力的，都可以品嚐到最絕佳的栗子巧克力甜點。





法朋表示，這一次的主角、也是最重要的主食材「栗子」，特別選用來自嘉義中埔盛產的黃金板栗，顆顆碩大飽滿，香氣、甜度、口感均為上乘。而首推必吃甜點「栗子鮮奶油蛋糕」就是使用滿滿的嘉義中埔黃金板栗，吃的到大顆粒外，還有綿密的法國栗子泥、栗子香緹和、帶有酒香的栗子擠餡，另外加上帶有酸甜滋味的黑醋栗凍，風味最為清爽的日本OMU純生鮮奶油抹至內外蛋糕層中，紮實的奶香卻有輕盈的口感，吃一口就忘不了。





同時，還有另一個人氣「栗子三明治」為蛋糕版的的「三明治」，取其巧妙的意像，讓「三明治」多了不同的樣貌，更多了「雙主角」。法朋表示，兩入的三明治以分別為嘉義中埔的黃金板栗與來自法國的栗子製作，從入口即化的內餡到有顆粒口感的碎粒，濕潤的蛋糕體，滿滿的栗子香，味道適中不甜膩，每一口都讓人忍不住一口接著一口。





此外，在經典必吃之中，除了有傳統的「法式蒙布朗」外，更有「嘉義栗子蒙布朗」，蒙布朗的「超進化」版，「法式蒙布朗」外型為褐色的栗子擠餡小高峰，配方將其做了改材，裡頭以費南雪為底，不僅吃得到糖漬栗子，更有荔枝奶餡和白乳酪香緹交錯提味。





而「嘉義栗子蒙布朗」，除了栗子擠餡外，最特別的莫過於用焙茶蛋白餅作為底部，切開即可看間栗子慕斯和黑醋栗果醬在不同分層中，鹽味糖酥也融合其中，極具巧思的做法，入口後餘韻散至整個口腔，用以佐茶更顯味道高雅。





最後，具有空氣感般細柔綿密的「櫻桃巧克力舒芙蕾」，加入白蘭地酒醃漬的櫻桃，巧克力海綿蛋糕與櫻桃醬融為一體，帶有微醺的芬芳香氣，每一口都釋放出令人滿足的甜蜜，而法國人最鍾愛的重「法式巧克力千層」，細碎酥皮夾雜著巧克力慕斯與香緹，交錯的內餡層，有著糖漬橘丁、胡桃柳橙奶餡和胡桃帕林，甜苦之間，每一口都是完美。



還有「百香巧克力22階」以巧克力為基底的超薄蛋糕皮，22層堆疊而起，瑪斯卡邦可可餡、百香果酒加杏桃製成的甘那許巧克力與百香可可香緹抹在張張蛋糕皮上，最後撒上榛果可可酥餅和焦糖榛果做裝飾，醇厚濃稠的巧克力與帶有熱帶風味的百香果天然酸韻， 層次驚喜而紮實。

法朋烘焙甜點坊 2023栗子巧克力季

活動期間：即日起至11/30止

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

電話：02-8978-4996