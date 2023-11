陽明山約會餐廳就靠這篇!陽明山四季總是不乏旅客爭相造訪,從春季的櫻花、夏季的繡球花到秋季的獅子座流星雨,都吸引了許多台北情侶來這裡約會賞景吃美食,而山上熱門的約會餐廳一字排開也非常精采,像是坐擁鄉村風的黃白雙木屋「The cafe' by想 陽明山」、整間玻璃屋都充滿了植栽的「野人花園」等,熱門到平日來都還是有可能會客滿,如果你還在猶豫下次到陽明山約會該選哪間餐廳落腳,直接把這篇大補帖收進口袋清單就對了。



被稱為是「台北後花園」的陽明山,一到假日就有許多人會來這裡聚餐、看風景,因此近年也聚集了許多高評價的仙氣約會餐廳,特別是平日來訪都需要訂位的「The cafe' by想 陽明山」,鄉村風的黃白雙木屋在許多綠樹的襯托下,顯得雅緻宜人,而且這裡會受到這麼多人喜愛,也是因為餐廳的美味有目共睹,所以假日幾乎一位難求;「野人花園」則是近年陽明山爆紅的景觀餐廳,戶外山景環繞、室內又種滿許多植栽,每個角落都讓綠色植物愛好者拍上癮,成為新一代的放空約會好據點。





陽明山人氣約會餐廳:The café by 想 陽明山

部落客 小虎食夢網 造訪 The café by 想 陽明山 說:

擁有漂亮的黃、白雙宮(木屋),創意義式料理也頗有水準的「想 陽明山」絕絕對對是陽明山用餐的好選擇。但,千萬記得要先訂位,因為就算是平日中午也會爆滿....<全文介紹>



#The café by 想 陽明山

地址:台北市士林區陽明里光華路30號

電話:02-2862-6628





陽明山人氣約會餐廳:快樂鳥蔬食餐廳

部落客 旅行貓日記跟著辛巴&球玩台灣 造訪 快樂鳥蔬食餐廳 說:

快樂鳥蔬食餐廳的餐點與環境我們六人都很滿意,非常喜歡前後院的戶外座位,感覺超愜意超放鬆的!最喜歡邊曬太陽邊用餐,這專屬於秋季的優閒氛圍,很推薦給大家囉!<全文介紹>



#快樂鳥蔬食餐廳

地址:台北市士林區國泰街10號

電話:02-2862-2007



陽明山人氣約會餐廳:THE TOP屋頂上

部落客 Jun享樂誌|hedonist JUN 造訪 THE TOP屋頂上 說:

門口永遠一堆人的「THE TOP屋頂上」,是此區最熱門景觀餐廳,除了得天獨厚地理優勢,親民價位、舒適氛圍及無死角風景,提到陽明山美景餐廳絕對榜上有名。<全文介紹>



#THE TOP屋頂上

地址:台北市士林區凱旋路61巷4弄33號

電話:02-2862-2255





陽明山人氣約會餐廳:BRICK YARD 33 1/3 美軍俱樂部餐廳

部落客 Hello Cutie 吃貨小姐姐。 造訪 BRICK YARD 33 1/3 美軍俱樂部餐廳 說:

有吃又有玩的Brick Yard 33 1/3 美軍俱樂部,店內有多個用餐區,座位數超超多,適合約會適合聚餐,也可以包場辦婚宴或求婚派對呢 !重點是美軍俱樂部餐點真的很讚,每道料理都好美味...<全文介紹>



#BRICK YARD 33 1/3 美軍俱樂部餐廳

地址:台北市士林區凱旋路49號

電話:02-2861-8282





陽明山人氣約會餐廳:阿緹卡Pizza專賣店Antica58

部落客 Claire Young 造訪 阿緹卡Pizza專賣店Antica58 說:

「阿緹卡Pizza專賣店Antica58」是位於陽明山草山小鎮之義大利廚房,店內提供的餐點非常的多種,包含:正宗羅馬披薩(是必點!)、牛排、義大利麵、咖啡、甜點,人數比較少的話,你可以選擇單點...<全文介紹>



#阿緹卡Pizza專賣店Antica58

地址:台北市士林區凱旋路58號

電話:02-2862-2288





陽明山人氣約會餐廳:CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林

部落客 妮妮.用類單記錄生活! 造訪 CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林 說:

在豆留森林的這段時間,也別錯過裡面的小小竹林,走在裡面瞬間有與外界隔絕的感覺,還可以聽到竹子搖曳的聲音,給我的感覺很像之前去潭陽的竹綠苑,這裡也可以當作吃飽散步的地方。<全文介紹>



#CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林

地址:台北市士林區格致路70號

電話:02-2861-1218





陽明山人氣約會餐廳:Na'vi Garden Restaurant納美花園

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 Na'vi Garden Restaurant納美花園 說:

納美花園餐廳的環境有點仙有點美,建築外觀是白色系色調,花花草草很多,整理的蠻不錯的,建築右方還有個大草皮,中間有棵大樹,感覺好像在什麼戲裡有看過。<全文介紹>



#Na'vi Garden Restaurant納美花園

地址:台北市士林區仰德大道三段250巷11弄51號

電話:02-2861-5800





陽明山人氣約會餐廳:野人花園 SAVAGE GARDEN

部落客 小可愛阿貴 造訪 野人花園 SAVAGE GARDEN 說:

外觀像一間景觀玻璃屋,白天明亮日光伴隨,空間氛圍舒適,野人花園咖啡種植了許多觀葉植物,門口就有提供防蚊液相當貼心,但當天我沒有被蚊子咬。<全文介紹>



#野人花園 SAVAGE GARDEN

地址:台北市士林區菁山路131巷13號

電話:0963-594-237





陽明山人氣約會餐廳:好樣秘境VVG Hideaway

部落客 小菁愛旅行 造訪 好樣秘境VVG Hideaway 說:

飽食完當然要來餐廳晃晃,好喜歡這種自然光透下的感覺,由於好樣秘境被許多大樹包圍著,有許多樹蔭包覆,就算天花板是透明的,陽光透下來也是很ok的,不會太曬。<全文介紹>



#好樣秘境VVG Hideaway

地址:台北市士林區菁山路136-1號

電話:02-2862-6488





陽明山人氣約會餐廳:戲咖啡 Cine Cafe

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 戲咖啡 Cine Café 說:

錄影帶外觀設計的菜單吸引大家的目光,彷彿像是融入在店裡的收藏品之一。餐點以套餐方式呈現,午茶甜點內容也頗為誘人,難得可以點一份專屬於自己的餐點,讓人思考好一陣子才下決定。<全文介紹>



#戲咖啡 Cine Cafe

地址:台北市士林區陽明山陽明里長春街12號

電話:02-2862-1999





陽明山人氣約會餐廳:Merci 裏山

部落客 Sisi人妻小日常 造訪 Merci 裏山 說:

由庭園造景師所打造的日式庭園咖啡廳,不只賣早午餐、甜點、咖啡,還有販售老物件、溫室植物及園藝造景。環境很舒服~四季來應該會有不同的感覺,還會再回訪...<全文介紹>



#Merci 裏山

地址:台北市士林區平菁街112號

電話:0938-998-399