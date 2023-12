7間士林咖啡廳先收下!和閨蜜來士林官邸拍花海,可不能只去士林夜市吃小吃,士林巷弄裡其實隱藏了許多特色咖啡廳,平時也是大學生們課間偷閒的好去處,窩客島這次便整理了「7間士林咖啡廳」,包括不限時咖啡廳、必吃肉桂捲、河畔風景咖啡廳,讓你下午喝咖啡、拍花海,晚上再去士林夜市,打造最完美的打卡行程。





此次名單大多可以從士林捷運站步行十分鐘內到達,像是有大份量早午餐盤「第二人生咖啡館」、販賣日本甜甜圈品牌Haritts的「Coffee and Couple」,兩者都是不限時咖啡廳,可以休閒地度過整個下午;肉桂捲控必吃的「Chüan Chuan Coffee」,辛辣度較重的口感獲得許多好評;另外,從東區搬到外雙溪的「咖朵咖啡」則以經典鬆軟的舒芙蕾配上河畔風景,讓它近期重新開幕便吸引許多人潮前往。





士林咖啡廳推薦:第二人生咖啡館士林店

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 第二人生咖啡館士林店 說:

菜單提供全天候早午餐、甜點蛋糕、鬆餅、咖啡、氣泡飲、香料咖喱飯、茶飲和手沖單品咖啡等,空間大、座位寬敞,是一間不限時間的咖啡館還有許多插座提供充電、筆電族使用



#第二人生咖啡館士林店

地址:台北市士林區美德街74號

電話:02-2831-5919







士林咖啡廳推薦:Chüan Chuan Coffee

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 Chüan Chuan Coffee 說:

不得不說他們家的香草布丁跟肉桂真的是是近期吃到咖啡廳中最好吃的,喜歡重口味帶點辛辣度肉桂捲口味的人一定要試試這家捲捲!



#Chüan Chuan Coffee

地址:台北市士林區福壽街45號1樓

電話:0987-723-529







士林咖啡廳推薦:愜意Pleasant cafe

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 愜意Pleasant cafe 說:

愜意咖啡館有著滿滿的美好氛圍!很適合帶著愛寵與一本好書前往~享受一個陽光午後的美好時光!食物好吃!咖啡好喝!寵物超級友善!值得大推的美好店家!



#愜意Pleasant cafe

地址:台北市士林區天玉街38巷18弄22號1樓





士林咖啡廳推薦:咖朵咖啡

部落客 neru.foodie 造訪 咖朵咖啡 說:

磅蛋糕厚實還有雪糕不能放太久以免融化👍最吸引人的還有這裡的氛圍步調好怡人😄景觀好+慢活悠閒+搭配美食度過悠閒假日午後



#咖朵咖啡

地址:台北市士林區至善路二段390號







士林咖啡廳推薦:Coffee and Couple

部落客 妃靜 造訪 Coffee and Couple 說:

店內主打著義式&手沖咖啡、特色茶飲,還有知名烘焙坊的Haritts甜甜圈,濃醇香的咖啡茶飲,樸實美味的甜甜圈,讓Coffee and Couple成為士林下午茶推薦!



#Coffee and Couple

地址:台北市士林區文林路404巷10號

電話:02-2883-9123





士林咖啡廳推薦:Cup’o Story 故事點心坊

部落客 Winnie 造訪 Cup’o Story 故事點心坊 說:

來過好多次,卻是第一次吃他們家的檸檬塔,有種相見恨晚的感覺!上方的蛋白糖霜烤得酥酥脆脆再撒上糖粉,蛋白糖霜的甜脆與檸檬餡的酸溜融合得恰到好處,很喜歡耶



#Cup’o Story 故事點心坊

地址:台北市士林區中正路236巷4號

電話:0968-802-364







士林咖啡廳推薦:爬梯咖啡 Parti Cafe &etc.

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 爬梯咖啡 Parti Cafe &etc. 說:

必須自已爬樓梯上樓的「爬梯咖啡」挑高綠色植栽+半玻璃屋,明明在室內卻給人戶外露天感的咖啡廳,以前只開週末,今年8月開始平日也有營業了喔!



#爬梯咖啡 Parti Cafe &etc.

地址:台北市士林區中山北路六段430號號2樓

電話:02-2874-2901