不是只有蔥油餅必吃！現在來宜蘭玩，不能只知道吃蔥油餅、逛羅東夜市，宜蘭乾麵也是必吃在地美食，宜蘭各處都人氣麵店，每家都有深受在地人推崇、從小吃到大的記憶美食，老饕們更從清晨6點就開始吃，這次窩客島便幫你整理「11間人氣宜蘭乾麵」，超涮嘴對味的麻醬麵、炸醬麵，通通都吃過才沒白來。





來吃宜蘭乾麵一定要先點麻醬麵，Ｑ彈有嚼勁的細麵條沾裹著香濃麻醬，讓人忍不住一秒嗑光，在地熟客還會加點清甜的餛飩湯、魚丸湯整套搭著吃，而且各個只要銅板價就能吃的超滿足，像是70年老店的「一香飲食店」、在地人最愛的「火生餛飩麵店」，30元麻醬麵、40元餛飩湯，整套加起來不到100元；此外「蘭陽香辣麵」、「安打烏醋麵」等香辣、烏醋乾麵也是在地超有人氣的美食名店，下次來宜蘭直接全吃一輪。





宜蘭必吃70年老字號麻醬麵

部落客 ifunny艾方妮 造訪 一香飲食店 說：

在拌麵的時候，可以發現底下有麻醬及炸醬混和。認真拌勻後，就可以同時吃到麻醬及炸醬的香氣，整體的口感及滋味，可以說是最豐富的，也是我們好評第一名。。<全文介紹>



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#一香飲食店

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路137巷7號

電話：03-932-3289







宜蘭在地人氣炸醬麵

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 湯城麵食 說：

記得攪拌均勻，醬料都是在碗底，炸醬的鹹度對我來說算是剛剛好，個人也不太愛太重口味的炸醬，麵條口感偏細軟，裹上鹹香炸醬，小碗真的一下吃光光，實在太涮嘴了！<全文介紹>



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#湯城麵食

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路131號

電話：03-931-3459







宜蘭必吃人氣炸醬麵

部落客 小虎食夢網 造訪 景德炸醬麵 說：

那炸醬更是只帶香氣，沒有任何的鹹膩，再則那繞舌般的蒜香更是讓唇舌迷戀，不自覺便「速速速」的吃了半碗，加上個人實在很愛這碗細直麵的筋道，真心覺得好吃的亂八九糟。<全文介紹>



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#景德炸醬麵

地址：宜蘭縣宜蘭市小東路13之5號

電話：03-936-5287







無招牌麵店宜蘭人排隊也要吃

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 火生餛飩麵店 說：

用細的稍稍有些厚度的陽春麵，比較容易吸附醬汁，這也是宜蘭麻醬麵的特色之一，濃濃的麻醬香十分誘發食慾，麵體相當有彈性，麻醬的濃稠度也剛好香味也很濃郁，加上Ｑ滑的麵條，這個我可以吃兩碗沒問題！<全文介紹>



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#火生餛飩麵店

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段3號

電話：03-935-8140







必加辣醬羅東隱藏版麵店

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 羅莊麵店仔 說：

湯汁都在底下，吃的時候記得攪拌一下。看似簡單的麵條Ｑ彈有嚼勁，拌著有些許蔥花的湯汁，味道讓人非常懷念，這是從小就常吃到美味小吃！<全文介紹>



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#羅莊麵店仔

地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊街240號

電話：0976-916-040







宜蘭必吃麻醬麵排隊名店

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 文昌炸醬麵 說：

可以選粗麵或是細麵，炸醬偏鹹，如果要吃辣的建議要酌量增加，Ruby就是加了後更鹹。細麵條每一條都吸著滿滿的醬汁，是鹹中又帶甜的炸醬麵。<全文介紹>



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#文昌炸醬麵 羅東店

地址：宜蘭縣羅東鎮中正南路113號

電話：03-955-1550







會排隊排到打瞌睡的廟口喥咕麵

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 羅東帝爺廟口喥咕麵 說：

喥咕麵本身很簡單，單純就用油蔥酥調味，吃起來就是帶有油蔥酥的香氣，然後麵條吃起來很滑順又有彈性，跟一般白麵條很不一樣，如果覺得不夠味，旁邊也有醋跟辣椒醬可以自己調味<全文介紹>



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#羅東帝爺廟口喥咕麵

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段242號

電話：03-956-1206







辣辣控必吃羅東涮嘴辣担麵

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 蘭陽香辣麵 說：

麵條口感很Q彈，辣醬的口味是甜辣口味，還帶著點蝦味，醬料真的還蠻有特色的，鹹度也剛好，一開始真的會忍不住一直吃下去，只是失策點到一點都不辣的小辣，帶點辣度應該更好吃，可惜！<全文介紹>



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#蘭陽香辣麵

地址：宜蘭縣羅東鎮中華路91號

電話：03-953-2747







連油飯也超狂的羅東麻醬麵

部落客 小虎食夢網 造訪 羅東發哥麻醬麵 說：

油飯是不少網友推薦的，甚至有比麻醬麵還高的評價，口感算是比較「粒」(台語)的那種，有咬勁有飯香，淋上的醬汁略帶辣味，吃多有一點點鹹，整體來說也有不錯的水準。<全文介紹>



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#羅東發哥麻醬麵

地址：宜蘭縣羅東鎮民族路61號







酸甜烏醋麵小孩也愛吃

部落客 大口 造訪 說：

吃起來滑溜Q彈，帶點勾芡感，微酸甘甜的滋味很順口!原本大口擔心烏醋麵會很酸，但這裡的烏醋下得挺剛好，酸度不會過重，味蕾還算是滿和諧的!<全文介紹>



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#安打烏醋麵

地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段186號

電話：0937-904-947







高CP值在地老麵店

部落客 mika 造訪 小趙乾麵 說：

這樣一碗才30元，也是採用宜蘭特有細麵，軟Q細滑還很入味，麻醬真的很溫潤偏濕，麵體泡久會比較軟爛。<全文介紹>



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#小趙乾麵

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路461號

電話：0932 358 836



