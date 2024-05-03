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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣羅東鎮【宜蘭】羅東｜蘭陽香辣麵，特殊紅醬甜辣口味海鮮味乾麵，羅東麵食推薦

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭】羅東｜蘭陽香辣麵，特殊紅醬甜辣口味海鮮味乾麵，羅東麵食推薦

2024-05-03 14:45:04 ✡水晶安蹄✡ 人氣：159
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1289篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：蘭陽香辣麵
phone03-953-2747
place宜蘭縣羅東鎮中華路91號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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每次到宜蘭玩口袋名單中想吃的麵店名單很多，這次來到的羅東國中旁的「蘭陽香辣麵」，從照片看紅紅的辣醬看起來就是好吃樣，評價也不錯，附近也很好停車，旁邊的羅東國中就有附設停車場，上次分享過另外一家正宗四川辣担麵同樣也是香辣口味，不過蘭陽香辣麵的辣度味道比較溫和些，比較偏甜辣口味喔！

 

蘭陽香辣麵的空間不大，下午時間來用餐客人還是不少，門口就是麵攤，餐點主要就是麵食，招牌的香辣麵還有分辣度，大中小辣，第一次來吃沒吃過點了小辣來試試，其實根本就不辣，敢吃辣的建議從中辣開始吃起。

 
 

香辣麵 小

麵條口感很Q彈，辣醬的口味是甜辣口味，還帶著點蝦味，醬料真的還蠻有特色的，鹹度也剛好，一開始真的會忍不住一直吃下去，只是失策點到一點都不辣的小辣，帶點辣度應該更好吃，可惜！

 

香辣抄手 小

醬料跟香辣麵是一樣的，抄手的皮太厚，口感比較Q，可能因為皮太厚，吃不到什麼肉餡味道，個人覺得普通。

 

麻醬麵 小 NT.40

麻醬味道不是特別香濃，比較稀一點，不過麻醬吃起來同樣帶著蝦味，真的很喜歡這種味道！

餛飩貢丸湯

餛飩就跟抄手一樣，皮厚餡不多，不過貢丸蠻好吃的，湯裡還看得的蝦皮，帶著一點蝦味，味道還不錯。

 
這幾道吃下來，覺得點麵類就好，抄手餛飩可以pass，味道有點普通。香辣麵口味很獨特，甜辣口味乾麵真的還蠻特別的，乾麵控可以一試！

地址：宜蘭縣羅東鎮中華路91號 地圖

電話：03-953-2747

營業時間：11:00–18:30 週三公休

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