宜蘭泰山路上的湯城麵食是一直很想造訪的麵食店，不過每次去宜蘭幾乎都是下午時間，平常只開到下午兩點，太晚來還真的吃不到，這次到宜蘭午餐就在這解決，看起來都是在地客造訪，炸醬麵口味偏清淡爽口，一下就可以嗑光光，細軟的麵條真的好愛喔！

湯城麵食 營業資訊

湯城麵食

評分： / 4.2

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路131號( 地圖 )

電話：03 931 3459

營業時間

星期一: 06:30 – 14:00,

星期二: 06:30 – 14:00,

星期三: 休息,

星期四: 06:30 – 14:00,

星期五: 06:30 – 14:00,

星期六: 06:30 – 14:00,

星期日: 06:30 – 14:00

星期一: 06:30 – 14:00, 星期二: 06:30 – 14:00, 星期三: 休息, 星期四: 06:30 – 14:00, 星期五: 06:30 – 14:00, 星期六: 06:30 – 14:00, 星期日: 06:30 – 14:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

湯城麵食 位置｜環境

湯城麵食位於泰山路上，周圍還有「正好鮮肉小籠包」、「阿娘給的蒜味肉羹」、「小趙乾麵」都在同一條路上。湯城麵食就在南屏國小對面，路邊可以停車，直接走過去吃麵剛剛好，停車算是蠻容易的。環境看起來就是一般傳統麵店的樣子，整體算是乾淨，內用外帶的菜單在最前面，畫單點餐先結帳。

料理台後方就可以看到高高的餛飩山，也可以看到工作人員在店裡餡包餛飩，喜歡的也可以買回家自己煮。

湯城麵食 菜單

炸醬麵、麻醬麵、湯麵等，跟之前去的宜蘭麵店其實都差不多，比較特別的是還多了排骨麵，麵條可選寬細，個人就是愛宜蘭細麵的口感。

湯城麵食 餐點

炸醬麵 小

跟其他家炸醬麵口味比較起來，炸醬的味道偏淡一些，記得攪拌均勻，醬料都是在碗底，炸醬的鹹度對我來說算是剛剛好，個人也不太愛太重口味的炸醬，麵條口感偏細軟，裹上鹹香炸醬，小碗真的一下吃光光，實在太涮嘴了！

餛飩湯 大

餛飩其實也蠻好吃的，湯頭帶著淡淡蝦味，內餡調味偏鹹一點，肉餡也比較少，還是比較推薦「味薌炸醬麵」的餛飩。

魚丸麵

難得會覺得湯麵好好吃，他們家的湯麵湯頭應該是跟餛飩湯一樣，帶著點蝦味，配上細麵條整個味道好搭，朋友唏哩呼嚕吃的非常過癮，邊吃邊說這怎麼那麼好吃，魚丸味道也不錯，魚丸口感偏軟一些，也比較大顆。

大碗麵量真的算不少，

整體吃下來會覺得餛飩比較普通點，不過平價美味，湯麵、乾麵都算很好吃，下次一定要再來吃吃麻醬麵，實在太愛他們家麵條的口感了！

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