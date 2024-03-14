宜蘭有許多有名的排隊小吃，像是蔥油餅、花生捲冰淇淋、小籠湯包、春捲等等的，

Ruby來宜蘭那麼多次也沒有吃過炸醬麵，就來品嘗看看囉~

菜單的價位算是滿平價的，飯麵類都有。

炸醬麵 小 $45

可以選粗麵或是細麵，炸醬偏鹹，如果要吃辣的建議要酌量增加，

Ruby就是加了後更鹹。細麵條每一條都吸著滿滿的醬汁，

是鹹中又帶甜的炸醬麵。

餛飩魚丸湯 $50

餛飩的皮較薄，內餡的肉紮實，魚丸的口味就比較一般。

肉燥飯 $30

他們家的肉燥飯瘦肉偏多，滷汁的味道較淡，

對Ruby來說個人偏愛肥肉甜味較高的滷肉飯。

整體來說宜蘭文昌炸醬麵對Ruby來說口味偏重偏鹹，比較可惜一點，

不過每個人口味不一樣，美味就是見仁見智囉~

【店家資訊】

👉宜蘭文昌炸醬麵

🏠宜蘭縣羅東鎮中正南路113號

☎️03 956 5556

⏰AM10:30~PM19:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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