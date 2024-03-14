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宜蘭縣宜蘭市【宜蘭羅東美食】宜蘭文昌炸醬麵，在地人的推薦小吃｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-03-14 10:30:15 Ruby說美食享受旅行 人氣：254
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：424篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：文昌炸醬麵 羅東
place宜蘭縣宜蘭市中正南路113號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭有許多有名的排隊小吃，像是蔥油餅、花生捲冰淇淋、小籠湯包、春捲等等的，

Ruby來宜蘭那麼多次也沒有吃過炸醬麵，就來品嘗看看囉~

菜單的價位算是滿平價的，飯麵類都有。

炸醬麵 小 $45
可以選粗麵或是細麵，炸醬偏鹹，如果要吃辣的建議要酌量增加，

Ruby就是加了後更鹹。細麵條每一條都吸著滿滿的醬汁，

是鹹中又帶甜的炸醬麵。

餛飩魚丸湯 $50
餛飩的皮較薄，內餡的肉紮實，魚丸的口味就比較一般。

肉燥飯 $30
他們家的肉燥飯瘦肉偏多，滷汁的味道較淡，

對Ruby來說個人偏愛肥肉甜味較高的滷肉飯。

整體來說宜蘭文昌炸醬麵對Ruby來說口味偏重偏鹹，比較可惜一點，

不過每個人口味不一樣，美味就是見仁見智囉~

 

【店家資訊】
👉宜蘭文昌炸醬麵
🏠宜蘭縣羅東鎮中正南路113號
☎️03 956 5556
⏰AM10:30~PM19:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


   

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