網美IG大洗版的「teamLab」回到台北了！堪稱最美、最好拍的視覺藝術展團隊teamLab，即日起在士林科教館打造「teamLab共創！未來園 台北」期間限定展出，其中作品與teamLab沖繩夢幻連動，更增加了自己畫、自己玩的作品「彩繪飛翔」，讓手繪的飛機也能在展間裡飛來飛去，還有超美花卉、海洋、光球等元素，IG美照拍不停。



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「teamLab共創！未來園 台北」於6/14起於士林科教館7樓正式登場，展場作品與日本沖繩同步，引進近9大亮點作品，在「鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年， 紅色名錄」像山丘一樣起伏的地形上，投影出每個人自己繪畫的蝴蝶、蠑螈等生物，打造滿滿生命力。







在山谷地形中，同時還會呈現包含經典必拍「與花共生的動物們 - A Whole Year per Year」，搭配海洋元素的「點滴瀑布，小水滴也會形成大浪潮」，花朵與海浪隨著時間變化，也會因為觸摸而變化、消失。美照連發的「光球管弦樂團」則以大大小小的圓球，搭配隨著時間變化的彩色投影，時時打造不同的光線氣氛，其中圓球觸碰時還會發出動物叫聲，讓人邊拍照邊玩。





teamLab共創！未來園 台北

在展場中，還有經典的互動作品「小人兒所居住的音樂牆、小人兒所居住的桌子」，「滑梯水果園」溜下滑梯的瞬間會發光、開花，「水上彈跳的天才跳房子」踩過每一個方塊會發出不同的樂器聲，還會在經過的路線射出彩虹，讓人視覺、聽覺通通都享受。除了與沖繩同步的作品之外，這次在台北場更新增互動式的「彩繪飛翔」，在紙上畫出專屬的飛機或蝴蝶，透過投影即時顯示在展場的牆面上，還可以透過手機操作飛機方向、看見蝴蝶看見的視角等，最後還能將自己畫好的作品在「彩繪工廠」中做成獨一無二的徽章，是本次特展一定要帶走的專屬紀念品。

展覽日期：2024/6/14-2024/10/13

展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區



teamLab共創！未來園 台北 專屬徽章製作資訊

製作方式：在「鼓動山谷中的塗鴉自然」及「彩繪飛翔」中將所彩繪的圖案，帶至展場出口處「彩繪工廠」可製作成紀念品徽章。

售價：原價一個200元，兩個享300元優惠。購買時需含有當日入場券。