超萌吉伊卡哇在華山！會讓少女都尖叫的，不是帥哥韓星，是這三隻可愛小傢伙，日本超夯角色「吉伊卡哇」以可愛又暗黑的反差風格，在全球都吸引超多粉絲，周邊小物更是讓許多少女瘋狂。這次特別在華山打造「吉伊卡哇快閃店」，上百款周邊小物、還有超萌打卡點，真的讓粉絲們一邊尖叫、一邊拿著購物籃結帳。



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在這次「吉伊卡哇華山快閃店」中，從外側玻璃門、到內部背板通通都有可愛的吉伊卡哇、小八、兔兔、小桃，甚至還有反差萌鎧甲先生等角色，並且在展場中更有「吉伊卡哇、小八、兔兔」三隻2公尺高、圓滾滾的大型氣偶，絕對讓粉絲們打卡拍個夠。







周邊小物的部分，包含個角色、各種尺寸的絨毛娃娃與吊飾，還有吉伊卡哇、小八換上不同造型服裝，絕對是本次必搶。在絨毛娃娃的部分，每款每人限購一個，鐵粉掃貨一定要先注意。另一款超巨萌周邊「澎澎尾巴吊飾」毛茸茸的角色尾巴，掛在包包上更吸睛。





「Chiikawa POP UP STORE 台北」吉伊卡哇華山快閃店

除了娃娃吊飾之外，在本次快閃店中，更推出多款生活周邊、服飾、文具、手機貼紙等日常小物，包含穿搭必備的T恤與包包，3C周邊有手機殼、耳機殼、手機支架，甚至是Apple Watch保護套通通都有，還有超萌造型原子筆、壓克力牌、毛巾、面紙盒等，通通都可以買起來。在活動期間，只要在「吉伊卡哇華山快閃店」消費滿800元，就送台北快閃店限定特典貼紙一張，鐵粉手刀朝聖。想要朝聖快閃店的粉絲，每日可以趁早至吉伊卡哇華山快閃店領取入場的「整理券」，依序等待叫號入場，並且可以線上查訊最新的叫號情況。要注意的是，無論入場、以及結帳購時，都需要出示整理券，一張整理券只能結帳一次，鐵粉一定要下好離手。

展期：2024年6月14日（五）～ 7月28日（日）

營業時間：每日11:00-20:00

地點：華山1914文化創意產業園區 中2館

滿額贈活動：只要在快閃店消費滿800元，就送台北快閃店限定特典貼紙一張。數量有限，送完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 吉伊卡哇華山快閃店 官方公告為準。