華山文創市集搶先看！由橘子集團「文創股長」，與華山文創園區共同打造週末市集「華山原創町 耍廢計畫 Lazy Plan」，6/15起連續兩個週末限定登場，本次總共邀請到50個IP角色一起參展，各種療癒、可愛、獵奇周邊和小廢物，讓鐵粉們通通買起來。



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文創IP市集「華山原創町 耍廢計畫 Lazy Plan」在6/15-6/16以及6/22-6/23連續兩個週末、在華山文創園區中三前廣場舉辦，一次多達50個文創角色，其中更有40個IP是由橘子集團圖文 IP 孵育計畫「文創股長」所邀請，集結可愛的、療癒的、萌的、Ｑ的、怪的、潮的角色一起呼應「耍懶」主題，內容包含插畫、視覺藝術、創意市集，讓人買到剁手手。





其中，橘子集團「文創股長」更搶先預告本次市集亮點，包含日系可愛療癒擔當「茶浣熊」、復古未來感的「CHOCHO」、正能量療癒可愛的「小心臟」、陽光形象的「FRODOG 小圓麵包」、喜歡創造反差萌且ㄎㄧㄤ東西的「安怎？Ann-Nua」奇異鳥，通通都是本次必逛亮點。此外，粉絲必搶的還有「河童先森、起司貝爾、嘎嘎雞、緩緩」等創作者新品周邊，從食用環保杯、到耍ㄎㄧㄤ的獵奇娃娃，通通都要收藏。





華山原創町 耍廢計畫 Lazy Plan 活動資訊

活動時間：

第一場：2024/6/15 (六)– 6 /16 (日) 11:00~17:00

第二場：2024/6/22(六)– 6 /23 (日) 11:00~17:00

活動地點： 華山1914文化創意產業園區-中三前廣場