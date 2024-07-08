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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市士林區士林串燒，士林夜市必吃高CP值美食（內有菜單

台北市士林區士林串燒，士林夜市必吃高CP值美食（內有菜單

2024-07-08 13:25:00 miffy9199 人氣：107
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窩客好文

miffy9199

發表篇數：5篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：

士林串燒
phone0909-555595
place台北市士林區文林路101巷1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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嗨大家好，我是miffy🐰

這次跟姐妹來逛街

偶然發現這家新開的串燒店🏮

店內滿滿的日式風

裝潢很漂亮🤩

 

 

再來跟大家介紹一下點菜方式⬇️

這家就是主打一個☝🏻

想吃什麼自己夾

 

如果想點下酒菜的話再桌上掃碼就好了

我們點了蠻多東西的

上菜速度也很快，幾乎不用等

而且店員姊姊很漂亮服務也很nice

烤玉米45💰

有誰不愛吃烤玉米我就說

而且它們家的真的烤得超香

價錢也不貴🫶

 

烤牛肉串40💰

朋友最喜歡的

一直誇說他們家的牛肉質很軟

好吃～～

 

烤雞腿肉串35💰

愛吃烤雞腿的請舉手🙋‍♂️

去哪裡找這麼便宜的烤雞腿串我就說

老闆真的是佛心來著～

 

烤雞胸肉串35💰

Cp值高，烤的也很好吃，非常juicy 

可以配上他們家的獨門青花椒粉🌶️

絕配

 

烤櫛瓜35💰

咬一口就爆汁

它們家櫛瓜也很好吃

一片切的蠻厚的，讚讚

 

百香綠茶 40💰

古早味百香綠，有誰不愛我就說

而且很大一杯，可以喝很久

不會覺得空虛🤩

 

下酒菜🌟

 

香酥油爆蝦250💰

蝦子酥脆爽口，也不會炸的太乾

真的太好吃，份量也不少

 

炸大腸 250💰

搭配上洋蔥真的是最棒的下酒菜

必點！必點！

 

 

菜單分享➡️.評論可以獲得點心券，下次使用

 

 

📍111台北市士林區文林路101巷1號

🚇士林捷運站步行7分鐘

 

 

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