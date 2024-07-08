嗨大家好，我是miffy🐰
這次跟姐妹來逛街
偶然發現這家新開的串燒店🏮
店內滿滿的日式風
裝潢很漂亮🤩
再來跟大家介紹一下點菜方式⬇️
這家就是主打一個☝🏻
想吃什麼自己夾
如果想點下酒菜的話再桌上掃碼就好了
我們點了蠻多東西的
上菜速度也很快，幾乎不用等
而且店員姊姊很漂亮服務也很nice
烤玉米45💰
有誰不愛吃烤玉米我就說
而且它們家的真的烤得超香
價錢也不貴🫶
烤牛肉串40💰
朋友最喜歡的
一直誇說他們家的牛肉質很軟
好吃～～
烤雞腿肉串35💰
愛吃烤雞腿的請舉手🙋♂️
去哪裡找這麼便宜的烤雞腿串我就說
老闆真的是佛心來著～
烤雞胸肉串35💰
Cp值高，烤的也很好吃，非常juicy
可以配上他們家的獨門青花椒粉🌶️
絕配
烤櫛瓜35💰
咬一口就爆汁
它們家櫛瓜也很好吃
一片切的蠻厚的，讚讚
百香綠茶 40💰
古早味百香綠，有誰不愛我就說
而且很大一杯，可以喝很久
不會覺得空虛🤩
下酒菜🌟
香酥油爆蝦250💰
蝦子酥脆爽口，也不會炸的太乾
真的太好吃，份量也不少
炸大腸 250💰
搭配上洋蔥真的是最棒的下酒菜
必點！必點！
菜單分享➡️.評論可以獲得點心券，下次使用
📍111台北市士林區文林路101巷1號
🚇士林捷運站步行7分鐘