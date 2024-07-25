暑假帶小孩來嘉義先筆記！夏天來嘉義玩，除了阿里山走訪森林步道消暑，也有其他很適合帶小孩放電的親子景點，這次窩客島給你5個嘉義特色親子景點，包括嘉義人夏天玩水勝地的親水公園、一次體驗超萌小動物與高空冒險設施的農場樂園、網美必拍的球型溫室蝴蝶花園等，讓大人小孩一起爽玩嘉義。







嘉義免費親子公園

嘉義人免費玩水勝地「竹崎親水公園」，佔地12公頃的廣大園區，夏天限定開放的兒童戲水池，放置了小孩超愛的溜滑梯、噴水裝置，自己帶水槍來玩更嗨，不想全身弄得溼答答，旁邊也有遊樂設施、天空走廊、吊橋、觀景台等，保證小孩玩整個下午都不夠；而「番仔溝公園」則隱藏在橋下的機器人主題遊戲場公園，不僅有機器人地磚彩繪、象徵月球的圓形大沙坑，飛碟造型溜滑梯更是最大亮點，3條溜滑梯周圍還有繩網可以攀爬，超酷炫免費遊樂場帶小孩放電去。





▲圖片來源：上圖「紫色微笑」、下圖「紫色微笑」於窩客島的文章分享。



嘉義親子動物農場樂園

來嘉義玩完阿里山，不妨順路走訪阿里山下的「逐鹿傳說梅花鹿園」，近距離接觸、餵食親人不怕生的梅花鹿，還可以看到梅花鹿在草地的超可愛模樣；近期新開幕的「咩咩上樹萌寵樂園」，園區內有著笑笑羊、袋鼠、羊駝、水豚等超可愛的小動物，餵小動物、拍萌照太療癒，此外還有超刺激好玩的高空設施，像是高空溜索、鋼索吊橋等讓你穿梭在樹林中，大人小孩都能玩得超盡興。





▲圖片來源：上圖「跟著小毛一起趴趴GO」、下圖「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島的文章分享。



嘉義特色昆蟲館

想拍美照可以到位在嘉義大學裡的「新嘉大昆蟲館」，以超夢幻唯美的球形溫室蝴蝶花園，吸引許多遊客、網美前去朝聖，在植物、水池上方設置天空步道，讓遊客多視角觀看整個球型溫室，館內還有標本區、雨林生態區，以及體驗區可以近距離觸摸陸龜、豹紋守宮、球蟒，超特別體驗帶小孩來超嗨。





▲圖片來源：「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島的文章分享。



竹崎親水公園

地址：嘉義縣竹崎鄉中山路35號

電話：05-261-1181



番仔溝公園

地址：嘉義市西區信義路



逐鹿傳說梅花鹿園

地址：嘉義縣番路鄉車埕51號

電話：05-259-0089



咩咩上樹萌寵樂園

地址：嘉義縣太保市故宮大道886號

電話： 05-362-1690



新嘉大昆蟲館

地址： 嘉義市東區學府路300號

電話：05-275-0360