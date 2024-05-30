嘉義親子景點推薦，來介紹一下嘉義的「咩咩上樹萌寵樂園」吧！這是一個超級適合親子半日遊的好去處，由光禹文旅投資14億元打造，結合了嘉義羊角藝術村和戶外聚落的概念，在這個萌寵動物樂園裡，你可以見到笑笑羊、袋鼠、羊駝、梅花鹿、水豚等各種可愛的動物，園區裡還有一系列刺激的高空冒險設施等著大家挑戰！地點非常好找，就在故宮南院不遠的地方，可以安排一日遊行程，現在就趕緊來探索一下，看看這裡有哪些有趣的動物和刺激的森林冒險設施吧！

咩咩上樹萌寵樂園｜交通方式、停車資訊

就在故宮南院的旁邊超近，所以非常建議兩個地方安排在一起玩，樂園本身有附免費的停車場而且還是免費的超讚，手機導航設定咩咩上樹萌寵樂園即可順利到達園區入口

咩咩上樹萌寵樂園｜門票價錢

咩咩上樹萌寵樂園的門票分成四種票價，單純餵食動物是199元，高空冒險399元，極限大擺盪則是149元，高空冒險+大擺盪是499元，高空冒險有身高跟體重限制（而且很吃體力小孩不建議），基本上帶小小孩來就只能體驗餵食動物，門票也可以抵部分消費

咩咩上樹萌寵樂園｜環境介紹

一進入咩咩上樹萌寵樂園首先是森林高空冒險跟極限大擺盪的區域，極限大擺盪非常刺激，借像一個超巨型的盪鞦韆，現場看就連大男生去玩也會尖叫連連，要挑戰這項設施膽子真的要夠大

高空冒險則是在樹林間高空架起空中步道，然後有很多不同的關卡，有的是高空滑板、溜索、鋼素吊橋等，每一個關卡也都有工作人員教導輔助，所以不用擔心過不了關，不過換成我也應該不敢玩，高度真的很高，目測應該有個3~5層樓，沒障礙光走可能就腳發抖，膽子大的朋友可以挑戰看看

再來旁邊就是休憩區跟用餐區域，都有擺桌椅可以讓大家在這邊休息或是吃東西，也有賣一些餐飲，而且竟然還有林聰明沙鍋魚頭！有夠酷的！不用排隊就能吃，但反而這邊沒有人買，笑死！

再往後走就是萌寵動物樂園的入口，進入動物樂園前要先觀賞入園注意事項的影片，詳細講解動物們的習性，這裡也有園區地圖可以參考，然後會給你一把牧草餵小動物

咩咩上樹萌寵樂園｜萌寵動物樂園環境介紹

萌寵動物樂園的占地非常大，而且幾乎都聞不到什麼動物的氣味，環境也維護得很好，園區內也有很多工作人員拿著清掃工具在園區內清掃，然後動物們都有洗澡很乾淨，園區內還有大遮棚可以讓動物們遮陽，每一區都也不同小動物，旁邊也有立牌來介紹小動物們

咩咩上樹萌寵樂園園區內的動物蠻多的，而且都是放養的狀態自由活動讓遊客可以親近，基本上你只要拿著牧草牠們們就會跟著你走，超級可愛的！黑鼻羊、水豚、跳跳羊、梅花鹿、羊駝等等，而且還有超可愛的小綿羊！

露天風呂區，這邊就是水豚君的家，天氣熱水豚都泡在水裡，也可以拿牧草餵他們吃，然後這裡的水豚還會頂橘子游泳，超可愛啦

重頭戲就是這個羊咩咩上樹秀，表演的羊明星是一群一歲的小羊，別看他們小小隻的，上樹爬高完全難不倒他們，導覽員也說，這些羊天生就會飛簷走壁，所以園內的樹都有修剪，超過圍牆的都會剪掉，以防這些小傢伙跳出去

然後如果想要出去吃個飯再回來玩也可以，出去前蓋這個『咩』章，就可以出去再進來囉！

咩咩上樹萌寵樂園算是經營維護很好的動物樂園，而且環境清潔無異味，門票也不會很貴，動物們也很溫馴，很適合小朋友來這裡玩唷，咩咩上樹萌寵樂園推薦給大家

咩咩上樹萌寵樂園

地址：嘉義縣太保市故宮大道886號

電話：05 362 1690

營業時間：10:00–17:00（週六、日09:00開園）

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