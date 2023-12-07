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GODIVA超商聯名新登場！日本「LAWSON x GODIVA」4款甜點新登場，「巧克力丹麥甜甜圈、巧克力雙餡甜甜圈」每一口都有超濃巧克力。

2023-12-07 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社ローソン 人氣：2,105
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編輯 林奕如

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GODIVA超商聯名又來了！來日本旅行時，走沒幾步就能看到的連鎖超商LAWSON，有名的不只是自家的招牌炸雞和生乳捲，每次和GODIVA的聯名甜點也會成為許多巧克力的搶買目標。繼今年9月之後，才短短3個月雙方又再度攜手推出全新4款「LAWSON x GODIVA」巧克力甜點，光是看到「巧克力丹麥甜甜圈、巧克力雙餡銅鑼燒」的可口外觀，就讓人忍不住想口水直流，如果近期剛好要到日本旅行的話，巧克力控們別忘了把握機會好好大快朵頤。

推薦閱讀：爆濃巧克力衝超商搶！日本全家「3款極濃系巧克力甜點」人氣登場，超邪惡「濃巧克力年輪捲、巧克力閃電泡芙」螞蟻人吃過戒不掉。
▲圖片來源／株式会社ローソン
 

LAWSON x GODIVA 巧克力覆盆子銅鑼燒

不少台灣人都很喜歡的比利時巧克力GODIVA，其獨特濃郁又香甜的口感，縱使要價不斐，有不少人還是會持續回購，更不用說是出現在日本LAWSON的平價款聯名甜點，每次都會造成驚人買氣！這款「巧克力覆盆子銅鑼燒」的外皮Q彈且略有嚼勁，中間夾了GODIVA巧克力製成的滿滿鮮奶油，再配上清爽美味的覆盆子果醬，兩種質感不同的內餡，讓巧克力控可以盡情酸甜不膩的風味。
▲圖片來源／株式会社ローソン
 

LAWSON x GODIVA 巧克力丹麥甜甜圈

這款超邪惡的甜點，是先用丹麥麵包做成甜甜圈，並在甜甜圈裡面塞入巧克力餡、外表再淋上比利時巧克力醬，最後鋪上滿滿的可可顆粒，無論從哪個角度咬下去，每一口都能吃到超濃郁的巧克力。
▲圖片來源／株式会社ローソン
 

LAWSON x GODIVA 半圓巧克力慕斯

愛吃甜的螞蟻人絕對不能錯過這款半圓巧克力慕斯！由相當濃郁的巧克力慕斯、巧克力蛋糕等不同口感的食材所交織出的多層次甜點，外層再撒上些許杏仁糖，甜到腦門的滋味讓人精神立刻恢復。
▲圖片來源／株式会社ローソン
 

LAWSON x GODIVA 巧克力長條蛋糕

外觀樸實的長條型巧克力蛋糕，隱藏的超濃巧克力滋味可是讓你無法想像，加上香氣十足的奶油味，自己吃完一整條雖然很有罪惡感，但那銷魂的口感會讓人忍不住再吃第2條。
▲圖片來源／株式会社ローソン


 

日本LAWSON x GODIVA巧克力甜點 

開賣日期：2023年12月5日起
販售地點：日本全國LAWSON門市
售價：
LAWSON x GODIVA 巧克力覆盆子銅鑼燒：376日圓
LAWSON x GODIVA 巧克力丹麥甜甜圈：225日圓
LAWSON x GODIVA 半圓巧克力慕斯：459日圓
LAWSON x GODIVA 巧克力蛋糕：451日圓

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