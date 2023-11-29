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爆濃巧克力衝超商搶！日本全家「3款極濃系巧克力甜點」人氣登場，超邪惡「濃巧克力年輪捲、巧克力閃電泡芙」螞蟻人吃過戒不掉。

2023-11-29 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社ファミリーマート 人氣：13,864
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編輯 林奕如

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巧克力控幸福到飛天了！每年一到秋冬，就會有各式各樣的巧克力商品上市，不管是熱飲、甜點甚至是冰品，全都會化成甜蜜又邪惡的熱量來源，日本全家近期有3款全新的「極濃系巧克力甜點」默默在網路上引起話題，不少日本網友們吃過都讚不絕口，如果最近到日本旅遊剛好有看到的話，巧克力控千萬別認錯包裝，一口氣嚐遍這些限定美味吧。

推薦閱讀：超商就有芭娜娜甜筒！日本全家「東京芭娜娜香蕉甜筒」全新登場，去年賣翻「東京芭娜娜香蕉牛奶」同步強勢回歸。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
 

極濃巧克力閃電泡芙

日本超商經常會推出跨界聯名食品，成功吸引不少消費者前往搶買，不過日本全家最近一波的自家商品「極濃系巧克力甜點」並未與其他品牌合作，而是請來當紅演員「吉田鋼太郎」與「八木莉可子」這對忘齡組合來廣告，加上濃郁到炸裂的巧克力滋味，在網友們口耳相傳之下，成為近期全家的熱賣商品。領軍主打的「極濃巧克力閃電泡芙」，毫不客氣使用了巧克力鮮奶油與巧克力甘納許2種內餡，最後還在鮮奶油上方撒了許多烘烤過的杏仁粒以增添口感。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
 

極濃巧克力年輪捲

賣相最佳的「極濃巧克力年輪捲」外表與LAWSON招牌的生乳捲頗為相似，以濕潤的巧克力蛋糕為主體，並淋上巧克力醬和堅果碎屑，最後在蛋糕中央填入入口即化的巧克力鮮奶油，邪惡誘人的滋味讓人吃過就戒不掉。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
 

極濃巧克力蛋糕

別看外表好像比起其他2款更為樸素，「極濃巧克力蛋糕」一口氣使用了來自3個國家的可可豆所製成的巧克力，再混和鮮奶油才完成這款滑順香濃的巧克力逸品。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート


 

日本全家 全新「極濃系巧克力甜點」

販售日期：即日起至賣完為止
販售地點：日本全國全家便利商店
售價：
極濃巧克力閃電泡芙：258日圓
極濃巧克力年輪捲：298日圓
極濃巧克力蛋糕：228日圓

 

 

 

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