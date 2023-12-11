麻瓜們的冰淇淋來了！「哈利波特」誕生至今已超過20個年頭，仍不斷有全新聯名周邊、餐點或活動，讓鐵粉們的錢包永遠關不上。日本連鎖冰淇淋品牌「31冰淇淋」自11月與哈利波特首次合作後，引來超多粉絲搶買嚐鮮，現在又馬不停蹄推出第2波聯名冰品，讓哈利波特的鐵粉們在這個冬天有吃不完又超好拍的美味冰淇淋。
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▲圖片來源／IG@31icecream_japan
「31冰淇淋」是日本規模最大的連鎖冰淇淋專賣店，繼11月首度與「哈利波特」聯名獲得相當熱烈的好評，日本31冰淇淋又迅速推出第2波全新冰品了！這次以霍格華茲學生最愛的糖果店「蜂蜜公爵」 為靈感，設計出一系列俏皮可愛的冰淇淋與杯身，一路預計賣到12月27日，款式既豐富又可愛，陪伴所有粉絲度過充滿魔法氛圍的甜蜜聖誕節。
▲圖片來源／IG@31icecream_japan
第二波主打商品之一的「蜂蜜公爵週日歡樂杯」，可以自由選擇一球喜歡的冰淇淋口味，接著會使用滿滿鮮奶油覆蓋在冰淇淋上，並淋上代表蜂蜜公爵商店的粉紅色與綠色的巧克力醬，以及一大塊印有棒棒糖圖案的白巧克力，加上超可愛的糖果造型紙杯，光是外型就已經華麗到讓人無法移開視線。
▲圖片來源／IG@31icecream_japan
如果喜歡嘗試獵奇口味的甜點，那麼一定要嚐嚐看這款「柏蒂全口味豆聖代」！聖代共有3球冰淇淋，並放上數顆外觀形似「柏蒂全口味豆」的雷根糖、柏蒂全口味豆包裝造型的巧克力片，最後再點綴一隻相當經典的迷你版「巧克力蛙」，就連杯身上也都印滿了這些人氣零食的圖案，絕對是哈利波特鐵粉必吃的推薦商品。
▲圖片來源／IG@31icecream_japan
31冰淇淋最有人氣的雙球冰淇淋杯，因應這次的聯名也推出全新2款限量的「哈利波特硬殼杯」，分別是「霍格華茲學院」款式以及「嘿美」款式，吃完之後還可以帶回家繼續收藏或是裝小物品，在日本部分地區的門市甚至還可以指定自己想要的杯款喔。除此之外，如果想要與多人分享不同口味的31冰淇淋，可以直接自由選擇8種口味的冰淇淋，就能獲得限量版的「蜂蜜公爵禮盒包裝」，而且最棒的是還會隨著禮盒贈送一條可愛的［蜂蜜公爵造型毛毯」，相信超多哈利波特粉絲一定很難拒絕這款限定組合。
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2023日本31冰淇淋 《哈利波特》聯名第2波
販售期間：2023年12月1日～12月27日
販售地點：日本全國31冰淇淋
售價：
蜂蜜公爵週日歡樂杯：570日圓
柏蒂全口味豆聖代：1,100日圓
哈利波特雙球冰淇淋：小球490日圓、一般710日圓
哈利波特8入冰淇淋禮盒：2,920日圓
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