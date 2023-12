麻瓜們的冰淇淋來了!「哈利波特」誕生至今已超過20個年頭,仍不斷有全新聯名周邊、餐點或活動,讓鐵粉們的錢包永遠關不上。日本連鎖冰淇淋品牌「31冰淇淋」自11月與哈利波特首次合作後,引來超多粉絲搶買嚐鮮,現在又馬不停蹄推出第2波聯名冰品,讓哈利波特的鐵粉們在這個冬天有吃不完又超好拍的美味冰淇淋。



「31冰淇淋」是日本規模最大的連鎖冰淇淋專賣店,繼11月首度與「哈利波特」聯名獲得相當熱烈的好評,日本31冰淇淋又迅速推出第2波全新冰品了!這次以霍格華茲學生最愛的糖果店「蜂蜜公爵」 為靈感,設計出一系列俏皮可愛的冰淇淋與杯身,一路預計賣到12月27日,款式既豐富又可愛,陪伴所有粉絲度過充滿魔法氛圍的甜蜜聖誕節。

第二波主打商品之一的「蜂蜜公爵週日歡樂杯」,可以自由選擇一球喜歡的冰淇淋口味,接著會使用滿滿鮮奶油覆蓋在冰淇淋上,並淋上代表蜂蜜公爵商店的粉紅色與綠色的巧克力醬,以及一大塊印有棒棒糖圖案的白巧克力,加上超可愛的糖果造型紙杯,光是外型就已經華麗到讓人無法移開視線。

如果喜歡嘗試獵奇口味的甜點,那麼一定要嚐嚐看這款「柏蒂全口味豆聖代」!聖代共有3球冰淇淋,並放上數顆外觀形似「柏蒂全口味豆」的雷根糖、柏蒂全口味豆包裝造型的巧克力片,最後再點綴一隻相當經典的迷你版「巧克力蛙」,就連杯身上也都印滿了這些人氣零食的圖案,絕對是哈利波特鐵粉必吃的推薦商品。

31冰淇淋最有人氣的雙球冰淇淋杯,因應這次的聯名也推出全新2款限量的「哈利波特硬殼杯」,分別是「霍格華茲學院」款式以及「嘿美」款式,吃完之後還可以帶回家繼續收藏或是裝小物品,在日本部分地區的門市甚至還可以指定自己想要的杯款喔。除此之外,如果想要與多人分享不同口味的31冰淇淋,可以直接自由選擇8種口味的冰淇淋,就能獲得限量版的「蜂蜜公爵禮盒包裝」,而且最棒的是還會隨著禮盒贈送一條可愛的[蜂蜜公爵造型毛毯」,相信超多哈利波特粉絲一定很難拒絕這款限定組合。

2023日本31冰淇淋 《哈利波特》聯名第2波

販售期間:2023年12月1日~12月27日

販售地點:日本全國31冰淇淋

售價:

蜂蜜公爵週日歡樂杯:570日圓

柏蒂全口味豆聖代:1,100日圓

哈利波特雙球冰淇淋:小球490日圓、一般710日圓

哈利波特8入冰淇淋禮盒:2,920日圓



