濃郁紅豆鮮奶油餐包吃起來！來自日本的現象級排隊生吐司「乃賀美（乃が美）」，幾乎是所有麵包控此生必吃的清單之一，除了招牌的生吐司以外，吐司酥塊、果醬也都是超人氣商品，從12月開始更是首度在日本全國超過16,200間全家便利商店，限定推出超濃郁的「紅豆鮮奶油夾心餐包」，讓麵包控近期飛到日本旅遊時的早餐又多了一項新選擇。
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▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
於2013年在日本誕生的超夯麵包品牌「乃賀美（乃が美）」，以招牌生吐司擄獲麵包控的心，目前在日本全國已展店至118間門市，甚至從日本一路紅到台灣，從2022年起也強勢進駐台灣，讓台灣的麵包控為之瘋狂。最近日本全家便利商店獨家推出的「乃賀美紅豆鮮奶油餐包」，是乃賀美首次參與監督研發的超商甜點，為了讓餐包維持與生吐司一樣的「濕潤柔軟、富含甜味及香氣」等招牌口感，在麵團當中首先加入了新開發的蜂蜜與鮮奶油配方比例，在日本上市之後，成功讓餐包控都趨之若鶩、搶著買來嚐鮮。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
餐包控最關心的內餡部分，則是使用北海道產的紅豆內餡及砂糖製成，再加入飽滿紮實的鮮奶油，經典的兩種組合讓人百吃不膩，微甜的鮮奶油配上馥郁的紅豆泥香氣，讓人不禁一口接著一口，買一個絕對會後悔不夠吃。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
日本全家便利商店 乃賀美紅豆鮮奶油餐包
販售日期：2023年12月5日起
販售地點：日本全國全家便利商店（北海道地區除外）
售價：158日圓