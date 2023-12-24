位於四國東北部的香川縣，雖然是全日本面積最小的縣，但因緊鄰瀨戶內海，對於跳島旅行來說還是相當便利的起點，在四國當中不意外成為人氣最高的旅遊熱門地點！而且不只有壯闊的海景，這裡所出產的烏龍麵還稱霸全國第一，究竟香川縣還有什麼魅力，可以讓這麼多旅客特地前往四國遊玩，現在就趕快跟著編輯的腳步實際吃喝玩樂一整天，完成香川縣一日遊的最精華攻略。



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香川必吃美食：烏龍麵本陣 山田家

沒吃過讚岐烏龍麵，可別說你來過香川縣！香川縣雖然是全日本面積最小的縣，但烏龍麵銷售量卻是全國第一，當地也有超過500家烏龍麵店相互競爭，所以還被日本網友取了一個「烏龍麵縣」的有趣別稱。而在這麼多間烏龍麵店當中，如果你有選擇困難的話，不妨先來到赫赫有名的「烏龍麵本陣 山田家」，「山田家」由琴電志度線「八栗站」徒步約需20分鐘，除了能享用到原汁原味的讚岐烏龍麵，還有綠意盎然的日式庭園，因此就連平日也是高朋滿座。





由於「山田家」餐廳面積寬達800坪，除了有榻榻米座席的包廂，天氣晴朗時還可以在屋外的庭園座位用餐，且這棟建築物還被登陸為有形⽂化財產，來客可以在充滿歷史風情的環境當中，細細品嚐讚岐烏龍麵，對於從車站開始到餐廳就走了不少路途的旅人來說，絕對是非常幸福的回饋。



香川必訪景點：栗林公園

「山田家」提供的菜單種類非常多，像是讚岐地區最有代表性的當地美食「卓袱烏龍麵」、以烏龍麵鍋為主食的「讚岐烏龍麵SUKI」，還有大份量的「烏龍麵懷石料理套餐」，讓烏龍麵控來到這裡不怕吃不飽！更貼心的是，店家還會依照天氣變化，來調整麵條中的鹽分比例及水溫，不管一年四季何時前來，登能吃到不變的好味道。地址：香川県高松市牟礼町牟礼3186電話：087-845-6522營業時間：10:00～20:00

來到香川縣，如果沒特別安排造訪美麗又壯觀的「栗林公園」，幾乎等於是白來一趟！在日本被列為國家特別名勝的栗林公園，過往曾是⾼松藩主「松平家」的別墅，歷經四代領主不斷增修改建，終於在300多年前完成現在的模樣。最棒的是，栗林公園一年四季都有不同風景可以欣賞，如果在春季賞櫻與秋季賞紅葉的季節到訪，還有機會能在這裡看到絕無僅有的夜間點燈活動，飽覽與白天截然不同的夢幻景色。





栗林公園佔地相當廣闊，由池泉迴遊式庭園建造的南園與西式的北園組成，面積達到75公頃，整座公園以最著名的「紫雲山」為背景，由6個池塘以及13座假⼭巧妙地穿插排列，其地面佈局和石工都非常出色，因此曾獲選為「日本庭園排行榜」第3名，更於2009年得到米其林綠色指南最高等級3星的殊榮。





雖說栗林公園不在日本三大名園之內，但卻與三大名園齊名，也是日本最知名的「賞松名園」，園內多達1,400多棵經過精心修剪的松樹，當中最有名的「根上五葉松」，是從江戶時代的小盆栽成長成至今的參天大樹，是公園的一大亮點。





走在栗林公園當中，步步都能欣賞到千變萬化的美景，因此這裡也獲得了「一步一景」的美稱，特別是登上模仿富士山建造的假山「飛來峰」後，所看到的景色更是精彩，可將近在眼前的「偃月橋」、「南湖」與其他代表性景點盡收眼底，可謂是栗林公園中的最佳眺望台。





除此之外，不少人還會特別挑在晨間先來到栗林公園的「花園亭」，⼀邊欣賞庭園景⾊、⼀邊放鬆身⼼享⽤美味的「早餐粥」，度過非常特別又神清氣爽的早晨時光，吃完以後才開始在庭園間漫步。但要特別注意的是，花園亭的早餐粥如果沒有提前預約可是吃不到的，早餐粥的食材內容還會隨著季節變化，所以其實相當搶手，許多台灣人還會透過住在日本的親友或飯店打電話代訂呢。



栗林公園

地址：香川県高松市栗林町1丁目20-16

電話：087-833-7411

開園時間：依季節有所不同，出發前請至官網查詢

官網：https://www.my-kagawa.jp/zh_TW/ritsurin/

花園亭早粥預約電話：087-831-5255（提供時間7:00〜10:00、一次最多容納8人）





香川必訪景點：獅子之靈巖展望台

位於高松市郊區的「屋島」，也是香川縣當地相當有人氣的必訪景點，雖然名稱當中有個島字，經常會被誤以為是必須乘船才能到訪的地區，但實際上屋島其實是一座熔岩台地，因為形狀與屋頂相似，才會取名為「屋島」。來到屋島的山上，可飽覽瀨戶內海上的眾多小島與高松市街景，其中位於海拔300公尺處的「獅子之靈巖展望台」更是眺望這些景觀的人氣絕佳地點，甚至被譽為「瀨戶內海第一觀景勝地」，而獅子之靈巖的命名由來，則是因為展望台下方的一塊巨型岩石，形狀酷似獅子向大海咆哮而來。





登上「獅子之靈巖展望台」，不僅能俯瞰高松市、男木島和女木島等瀨戶內海知名島嶼，還能體驗相當有趣的日本傳統「拋瓦片」文化！在獅子之靈巖展望台下方設置了數個大小不一的環狀圈套，只要先在附近商家或展望台旁，購買一包200日圓共5片左右的瓦片「かわら投げ」，一邊許願一邊將圓盤狀的瓦片投擲出去，據說就可帶來好運，如果成功丟進環狀圈套，更是能加速實現好運，如果有機會來到屋島，不妨花點小錢試試看這個有趣的體驗。



獅子之靈巖展望台

地址：香川県高松市屋島東町屋島山上





香川必訪景點：Yashimāru

現在來屋島旅遊，又多了一個全新的文青型設施「Yashimāru」能夠朝聖！2022年8月才開幕的「Yashimāru」，是因應2022瀨戶內國際藝術節所誕生的常設型大型藝術作品，流線型的建築外觀如同河川一般洗鍊優雅，全長200公尺的長廊隨著地形起伏或彎曲，整座建築物的屋瓦由3萬枚庵治石所打造，每一片瓦片重量約2.1公斤，由於石材當中的結晶特別細緻，因此屋頂還會隨著光線折射，散發出銀色或藍灰色的光芒，營造出獨有的時尚韻味。





「Yashimāru」的長廊壁面皆採用玻璃製成，就算置身室內，還是能看到戶外的自然景觀，給人一種相當開放的空間感，而館內不僅有對外販售的藝術品，更有日本唯一的全景畫作品「屋島での夜の夢（One night's dream in Yashima）」，結合了以源平合戰為主題的畫作與立體透視模型，看起來就如同實際景色一般，可說是「Yashimāru」館內最傑出的作品。





在「Yashimāru」誕生之前，屋島能俯瞰瀨戶內海的絕佳地點是獅子之靈巖展望台，但自從「Yashimāru」開幕以後，在長廊當中甚至還能遠眺五色台與瀨戶大橋，天氣好的時候，甚至連更遠處的象頭山與琴平，都能以肉眼直接看到；也因此，來到「Yashimāru」不僅要探訪那宛如河川般的玻璃長廊建築，飽覽無與倫比的海景以及漫步在與周圍自然環境融為一體的庭院，都是很值得嘗試的新一代屋島玩法。



Yashimāru

地址：香川県高松市屋島東町1784-6

電話：087-802-8466

營業時間：9:00～17:00（週五、週六、國定假日前一日9:00～21:00）

公休：每週二





香川必訪景點：屋島寺

屋島寺是四國遍路88座靈場中的第84座，這附近有朝聖道、登山道及古道等多條散步路線，而步行前往屋島寺的朝聖道，在登山道當中是屬於難易度較低的門檻，沿路鋪設了台階，還有隨處可見的史跡、靈跡等特色看點，如果想要來場洗滌身心的心靈之旅，很適合到屋島寺來場輕鬆的山林遠足。





屋島寺當中的亮點還不少，其中著名的「十一面千手觀音雕像」於平安時期完成雕刻、主殿「大雄寶殿」於鎌倉時代所建，兩者現今已被列為日本的國家重要文化財產，因此屋島寺至今仍是香火鼎盛；除此之外，正堂旁邊還有一整排共12座醒目的鮮紅色鳥居併排，一旁還有日本三大狸之一的「太三郎狸」與奇妻兒的大石像，穿過鳥居後就是蓑山塚，擺滿了向蓑山大明神祈願的信徒還願奉拜的狸貓像。根據傳說故事描述，太三郎狸是十一面千手觀音的御用貍，由於太三郎狸經常做善事，因此受封「蓑山大明神」這個法名，將牠奉為地方的守護神，保佑居民生意興隆、家庭圓滿、覓得良好姻緣。



屋島寺

地址：香川県高松市屋島東町1808

電話：087-841-9418

開放時間：7:00～17:00



香川必訪景點：八栗寺

四國遍路88座靈場中的第85座，就是在829年由弘法⼤師空海創立的「八栗寺」，對於商業繁盛、學業進步特別靈驗，由於從八栗山頂可環顧四方八國，因此古時候的八栗寺其實被稱為「八國寺」。根據廣泛的傳說提到，弘法⼤師為了預測他去中國留學成功與否，便埋下8個烤過的栗子，當他學成歸國後發現這些栗子竟然都長出新芽，便將八國寺改為現今的「八栗寺」。





神道與佛教混合體的八栗寺，寺院還供奉著被在地人稱為「神天大人」的歡喜天，主要為保佑生意興隆、締結姻緣、趨吉避凶，一直以來受到許多日本各地民眾的信仰，也是當地信眾新年必去參拜的寺廟。





來到八栗寺不只能夠祈福參拜，在寺廟附近還設置了可以眺望讚岐平原的觀景台，此處擺放了一座弘法大師的石像，下面還刻上了「迎接大師」的字樣， 莊嚴又靜默地陪伴來訪遊客將秘境絕景盡收眼底。



八栗寺

地址：香川県高松市牟禮町牟禮3416

參拜時間：7:00～17:00

交通方式：琴電志度線「八栗站」至八栗電纜「八栗登山口站」步行約23分鐘，乘纜車約4分鐘





八栗寺距離纜車站步行約4分鐘，如果想要前往八栗寺，不妨搭乘充滿復古情懷的「八栗纜車」，在行經的過程中，還能透過車窗由高處俯瞰高松市街景，為行程帶來不同的驚喜。全長660公尺的八栗纜車，雖然是單軌電車，但最特別的是可以同時通過兩台電車，在上下纜車會車的瞬間，也是搭乘八栗纜車時不可錯過的稀有情景。



八栗纜車

電話：087-0845-2218

營業時間：7:30～17:15（每月第一天5:00～17:15）

行駛時刻表：每小時的0、15、30、45分

費⽤：成人往返1,000⽇圓、單程上山600⽇圓、單程下山500⽇圓

