小豆島超精華一日遊攻略快收藏!位於岡山縣與香川縣之間的「小豆島」,是瀨戶內海當中僅次於淡路島的第2大島,也是瀨戶內海最具指標性的人氣島嶼。盛產橄欖的小豆島又被稱作「橄欖島」,不僅坐擁每日只出現2次的限定絕美沙洲道路「天使的散步道」,同時也是歷史悠久的醬油產地,就連真人版《魔女宅急便》、《第八日的蟬》等多部膾炙人口的戲劇作品,都特地前來這裡拍攝。究竟小豆島有什麼魅力,可以讓這麼多旅客不惜從日本本州慢慢乘船都想到訪,趕快跟著編輯的腳步實際吃喝玩樂一整天,探訪小豆島不為人知的美。



前往小豆島的交通方式

想要前往小豆島,必須從高松、岡山、姬路或神戶,直接搭乘渡輪或是快艇,才有辦法抵達小豆島的各大港口,其中相當推薦從神戶港搭乘巨舶輪船「Jumbo Ferry」出發,因為在航行途中將會直接穿越連接淡路島與日本本州的「明石海峽大橋」的下方,近距離觀賞令人屏息的世界第2長吊橋。





而Jumbo Ferry船上也有多種遊樂設施,像是夾娃娃機、電動遊戲機、兒童遊戲區等,還有自動販賣機、紀念品專賣櫃以及販售烏龍麵、炸雞、章魚燒的熱食部,讓遊客們在船上的幾個小時內,都能被滿足吃喝玩樂等需求。



必拍景點1、天使的散步道

連接小豆島與外海小島沙洲的「天使的散步道」,被稱作是瀨戶內海版的「摩西分紅海」,整條步道長約500公尺,只有在每日2次退潮時才會顯現出來的神秘浪漫沙洲步道。聽說只要與心愛的人手牽手一同走過,就能達成心中的願望,因此有了「天使的散步道」這個美名。





由於每日的退潮時間會依季節而有所變化,大致上都是在清晨與黃昏時分最容易看見,因此能欣賞到日出與日落美景,如果想要俯瞰這條美麗的天使的散步道,一定要登上一旁的「約定之丘展望台」,就可將整條沙洲步道完整收進眼底,而且如果與另一半一同敲響展望台上的鐘台,據說還能保佑兩人的戀情順利發展下去。



天使的散步道

地址:香川県小豆郡土庄町銀波浦

交通方式:自「土庄港」搭乘小豆島橄欖巴士「西浦線」於「国際ホテル(エンジェルロード前)」下車走路10分鐘





必拍景點2、「美井戶神社」憤怒妖怪裝置

名氣享譽全球的「瀨戶內海藝術季」,雖然每3年才舉辦一次,但平時瀨戶內海上有不少島嶼都充滿了藝術氣息,就連小豆島上也能找到不少特殊的藝術裝置,像是位於坂手港附近的「ANGER from the Bottom」,其實是2013年就在瀨戶內海藝術季登場的作品,而且是由名導「北野武」與日本當代藝術家「矢延憲司」所共同創作的巨作,據傳是島上流傳著古井井底潛藏著巨大地靈妖魔,偶爾會從井中出現威脅居民安危,兩人便以此為靈感,打造了高約8公尺的巨大雕像放置在實際的古井中。如今這座雕像也被永久保存在原地,讓遊客們隨時隨地都能見識到這個高大驚悚的憤怒妖怪。



ANGER from the Bottom(美井戶神社)

創作者:北野武 x 矢延憲司

作品編號:No. sd31

地點:小豆島坂手港





必拍景點3、橄欖飛機頭

小豆島常設的藝術作品之一,最有名的應該就是這個逗趣可愛的「橄欖飛機頭(Regent in Olive)」了!藝術家清水久和為了希望能夠傳遞年輕活力,就在橄欖田設置了髮型為飛機頭、臉型類似橄欖的立體作品,其實這個藝術裝置也可以當作無人銷售的貨品攤位,可在代表嘴巴的凹陷處放置蔬菜水果等,每次去都會發現不同的驚喜。



橄欖飛機頭(Regent in Olive)

創作者:清水久和

作品編號:No. sd25

地點:小豆島醬之鄉周圍





必吃美食1、MORIKUNI

「MORIKUNI」是小豆島唯⼀的清酒酒窖兼餐廳,這裡利用小豆島當地的好水好米等食材,並以古法釀造出相當優質又清爽的日本清酒。以木造建築所打造的MORIKUNI,走入店內就能聞到淡雅的木質香與清酒香融合在一起的一股老調懷舊香味,店內販售的清酒不僅提供試喝,而且因為包裝都相當精美別緻,因此也非常適合做為伴手禮送給親朋好友。





MORIKUNI不僅擅長釀造清酒,最厲害的是還利用酒類製作出各式各樣精緻美味的料理!如果不太喜歡直接飲酒,也可以透過這些餐點來享受略帶酒味的酒粕料理,可說是來到小豆島絕不能錯過的必訪餐廳。到了下午茶時間,也會有旅人特地前來享用一份美味的甜點,特別是最有人氣的「冰淇淋法式吐司」,剛製作完成時的熱騰騰滋味,搭配上甜美的香草冰淇淋,冰熱口感可說是讓人欲罷不能。



MORIKUNI

地址:香川縣小豆島町小豆島町Makiko 1010-1

電話:0879-61-2077





必吃美食2、山六醬油

提到小豆島最盛產的名物,不少人會先想到橄欖,但其實小豆島釀造醬油的歷史至今已長達400多年,甚至比種植橄欖的時間還長遠!在全盛時期島上的醬油工廠也達到400多間,馬木、苗羽、安田地區還被譽為「醬之鄉」。創業於1868年的「山六醬油」,被日本文化廳登錄為有形文化遺產,目前是由第5代的山本康夫先生接手經營。





山本康夫先生不願為了快速方便而使用機械式的鋼桶,反而堅持以百年杉木桶培育天然酵母,並親自學習製作山木桶的技術,而工廠內甚至還保留著歷時150年以上的醬油釀造木桶,為的就是希望能讓民眾品嚐到最原始、最入味的醬油。山六醬油最有名的醬油是「菊醬」與「鶴醬」,台灣不少通路也都能買得到,嚐起來較清爽的菊醬,適用於一般料理,需要釀造2年;而味道較醇厚的鶴醬多用於生魚片沾醬使用,必須釀造2次因此須歷經4年。





而醬油也並非只能拿來作為正餐料理使用,為了挑戰更多不同的可能性,山六醬油在醬油工廠旁還也設立了一間小咖啡廳「ヤマロク茶屋(山六茶屋)」,提供醬油冰淇淋、醬油布丁、鬆餅等甜點,其中最有人氣的就是「醬油冰淇淋」,以小豆島產的牛奶冰淇淋,加上濃郁的鶴醬點綴,吃起來意外有股焦糖味的口感,也讓許多日本綜藝節目爭相報導。



ヤマロク醤油(山六醬油)

地址:日本香川縣小豆郡小豆島町安田甲1607

電話:0879-82-0666

營業時間:09:00~17:00

休假日:無





推薦住宿:オリーヴの森 The terrace

小豆島上最有名的景點之一,莫過於這棵樹齡超過1,000年的「千年橄欖樹」,這棵樹在2011年從西班牙的安達魯西亞移植而來,經過3年以後總算開始發芽,並從2015年長出果實,至今已成為小豆島上人人爭相一睹為快的傳說級古老植物。而小豆島當地知名的美容保養品牌「橄欖之森(オリーブの森)」,最近更是在千年橄欖樹一旁打造了一所極具質感的複合型旅宿「オリーヴの森 The terrace」,並預計於2024年春季正式對外開放。





「The STAY」為住宿區域,共有3棟小屋並分別以橄欖品種當中的「Mission、Lucca 、Manzanillo」來命名,不管是哪一棟住房,屋內的木材皆使用了橄欖木,且均⾯向瀨⼾內海。柔和的光線透過天花板照射進屋子裡,不僅採光良好,到戶外陽台還可欣賞到瀨⼾內海的蔚藍景⾊。





「The TERRACE」則是位於千年橄欖樹一旁的露台區域,如果想要享受一場通體舒暢的清晨,待2024年「オリーヴの森 The terrace」開業以後,不妨報名瑜伽體驗課程,在專業的瑜伽老師帶領之下,就算是以往沒有嘗試過瑜伽的初學者,也能輕易做到基礎動作,在旭日照射以及橄欖樹的包圍下,完成一場洗滌心靈的早晨儀式。





而寬敞又具有設計感的接待大廳「The GATE LOUNGE」,除了在此辦理入住與退房手續以外,來到這裡還能飲用免費的橄欖茶,大廳內還販售許多「橄欖之森」自家的美容保養品,工作人員也會為旅客一一介紹橄欖相關故事與特性,根據季節的不同,遊客還可以參加橄欖花田的探訪活動,一起與工作人員採收橄欖花,並觀賞製作橄欖油的過程。



オリーヴの森 The terrace(預計2024年春季正式開放)

地址:香川県小豆郡土庄町甲2473

電話:0879-62-8989

交通:從土庄港開車約8分鐘(有停車場)

官網:http://o-terrace.com/





神社寺廟巡禮1、內海八幡神社

小豆島目前有7座神社供奉了八幡神,如果用一條將這7座神社連接起來的話,將會發現正好是北斗七星的形狀,相當饒富神話色彩。位於玉姬神社附近的「內海八幡神社」是醬之鄉地區的鎮座神社,因地處較高,必須要走一段階梯或是開車、騎自行車才能抵達,據說創建於西元926年,並且由京都石清水八幡神社招來神靈。內海八幡神社本殿前的花崗岩鳥居以及島上八幡神社必備的神馬像,是這裡的一大亮點,從神社眺望瀨戶內海的景色也很壯觀。



內海八幡神社

地址:香川県小豆郡小豆島町馬木甲42番地

電話:0879-82-1659





神社寺廟巡禮2、常光寺

近年不少人會特地前往四國地區,來趟洗滌心靈的「遍路之旅」,「遍路」是指一千多年前弘法大師修行時,行經四國四縣共88座寺院,如今不分國籍、無關信仰都能來朝聖,無論是步行朝聖或搭乘交通工具,據說完成全長1,200公里的旅程,即可消除世俗煩惱。而島上坐擁了大量的寺廟小豆島,也有專屬的「小豆島88所靈場」,行程全長150公里,較四國遍路輕鬆,如果想要在小豆島之旅當中安排一些靈場巡禮與祈福,不妨考慮第8號的「常光寺」。





「常光寺」位於醬之鄉的苗羽地區,附近醬油釀造廠林立,可以在參觀完山六醬油或丸金醬油紀念館後,開車或騎自行車順路前往。從擺設大鐘的正門進入後,正前方為正殿、側面則是藥師堂,寺內還有巨大的鐵樹,可說是寺內令人印象最深的植物。每年2月中旬提早會開花的「定光寺櫻」,都因為預告著春天即將到來而被媒體爭相報導,而春季真正到來時也有以吉野櫻為首的許多櫻花燦爛綻放,吸引許多信徒前來賞櫻。



常光寺(小豆島88所靈場 第8號)

地址:香川県小豆郡小豆島町苗羽甲

電話:0879-82-2180





神社寺廟巡禮3、清見寺

「小豆島88所靈場」當中,特別值得一訪的第21號「清見寺」,不僅僅是一座寺廟,寺裡到處都還散佈著藝術作品,其中包括廣島出生的藝術家「空充秋」所創作的巨大石雕「六座大橋」,並巧妙與寺廟周圍的景觀融為一體。





如果你以為清見寺最大的賣點是石雕藝術品,那就大錯特錯了,其實這裡與其他寺廟最不同的,是因為開設了幼兒園與每週營業3天的咖啡廳「清見寺café」,不只可以幫助上班族父母照顧孩子,也讓路過的旅人們可以到咖啡廳休息片刻,品嚐美味的麵包、甜點和飲品。



清見寺(小豆島88所靈場 第21號)

地址:香川縣小豆郡小豆島町日下部本町395號

電話:0879-82-0294

清見寺café營業時間:10:00~17:30(每週四~六)