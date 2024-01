一中街商圈美食帶你吃!身為台灣中部發展最好的都市,台中市不只商圈繁華、交通便利,還有超多美食吃不完,而說到台中的美食逛街首選,大多人都會先聯想到逢甲夜市與一中街商圈之間的對決,最近交通部觀光署也公布了2023年台中最熱門的景點,沒想到由一中街商圈堂堂奪冠,整年下來竟有超過780萬人次來訪此地,不過一中街商圈這麼多美食,到底要先吃哪些才不會出錯呢?趕快跟著編輯的腳步,先把這11間人氣最高的一中街商圈美食筆記下來,下次到這裡就不怕選擇困難了。



推薦閱讀:北屯9個美翻天景點!台中北屯一日遊必拍「巨型瑪利歐蘑菇屋、超隱密落羽松仙境、山間童話城堡」,新手網美快收清單。





來台中如果想要一網打盡IG洗版美食,直接衝一中街商圈就是正解!如果想要好好在餐廳約會吃大餐,絕對不能錯過「諾諾索 Non Lo So」的超巨量蛤蜊山義大利麵,不僅視覺滿分,蛤蜊一口氣放超過50顆的大手筆作法,讓海鮮控又吃又拍超滿足;或是想要便宜的銅板價小吃,人氣超高的「路邊炸蝦天婦羅」、「一心古早味蛋餅」、「老窗白糖粿」都是相當推薦的選擇,特別是一心古早味蛋餅的招牌起司蛋餅,起司多到會牽絲,可說是誠意滿滿。





一中商圈必吃美食:8德司創意餐館

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 8德司創意餐館 說:

8德司創意餐館不只料理有創意,份量更是實在,糖糖還蠻愛8德司的Q麵,Q勁十足,喜歡吃辣的朋友還蠻推薦8德司的辣醬,喜歡吃海鮮的朋友,超浮誇101海鮮塔一定要試試,價格親民、用料實在,裝潢也很讚呢~<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#8德司創意餐館

地址:台中市北區三民路三段142-1號

電話:0908-778-598





一中商圈必吃美食:諾諾索 Non Lo So

部落客 省錢旅遊達人的便宜日記 造訪 諾諾索 Non Lo So 說:

這道一端上桌就讓人驚呆的蛤蠣義大利麵,我才分享在臉書就贏來一堆狂讚!數一數蛤蠣竟多達56顆,這盤子裡的蛤蠣似乎多到一個永遠也吃不完的境界,而且尺寸還經過特別挑選,不僅吃起來肉質飽滿多汁...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#諾諾索 Non Lo So

地址:台中市北區五權路500巷6弄19號

電話:04-2225-5101



一中商圈必吃美食:飲周公

部落客 兔兔的 ■純粹■ 只是愛吃了點 造訪 飲周公 說:

鹽燒半生牛肉蛋包飯的牛肉好吃,軟嫩不柴,蛋包飯是可愛的旋轉裙襬蛋包,列為每次的必點項目!店家自己調的咖哩,這滋味真的很棒,從以前吃到現在吃不膩,醬汁的份量也非常剛好,不多不少可以配完整碗飯。<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#飲周公

地址:台中市北區育才北路22號

電話:04-2223-3035





一中商圈必吃美食:川麵道

部落客 二傻夫婦 造訪 川麵道 說:

滿滿的配料,老闆娘真的是給好給滿,吸附滿滿湯汁的蔬菜吃起來也超好吃~點上一鍋非常適合2~3個人一起分享,店裡還有多樣的川菜料理,推薦大家一定要約三五好友一起來...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#川麵道雙十店

地址:台中市北區雙十路一段113-4號

電話:04-2229-8638





一中商圈必吃美食:挖咖哩

部落客 珊珊來此 造訪 挖咖哩 說:

店家提供的湯匙跟店名一樣Q,是一把鏟子,「厚切豬排咖哩」肉很厚實不會柴,外衣的粉包裹得剛好,咬下去不會覺得很空虛,飯的份量還滿多的,但有的人喜歡把整塊肉也沾滿醬...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#挖咖哩

地址:台中市北區三民路三段201巷19號

電話:04-2227-7577





一中商圈必吃美食:一心古早味蛋餅

部落客 大口老師的走跳學堂 造訪 一心古早味蛋餅 說:

「一心古早味蛋餅」果然名不虛傳,起司蛋餅真的很美味,讓我們吃完還有種回味無窮的感覺;超總匯蛋餅對我們來說就沒這麼喜歡,但就份量與CP值來說,已經算是很可以了~<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#一心古早味蛋餅

地址:台中市北區錦中街90號對面

電話:無





一中商圈必吃美食:路邊炸蝦天婦羅

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 路邊炸蝦天婦羅 說:

這樣滿滿一盒只有70元,CP值來說,真的是非常的高,裡面有兩隻炸蝦、蕃薯、茄子、炸洋蔥等等,而且蔬菜部分似乎不會特定給哪幾種,可能會依照當天所準備的食材的樣子...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#路邊炸蝦天婦羅

地址:台中市北區育才北路37號1樓旁

電話:0913-876-562





一中商圈必吃美食:Q弟紅豆餅一中店

部落客 小涼的美食小天地 造訪 Q弟紅豆餅一中店 說:

Q弟紅豆餅位於在三民路三段96號前,中午就開始營業了!不管是當午餐或是下午茶都很OK唷!這天下午來人潮還不少,但還好假日有兩個爐在出紅豆餅也算快。<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#Q弟紅豆餅一中店

地址:台中市北區三民路三段96號

電話:0982-154-566





一中商圈必吃美食:老窗白糖粿

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 老窗白糖粿 說:

白糖粿一份50元有四條,可以選擇二種口味,一般傳統的白糖粿幾乎都是沾糖粉,這家除了沾糖粉外,不同口味的顏色都不一樣,不只好拍而且還很好吃呢。<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#老窗白糖粿

地址:台中市北區育才南街20號

電話:無





一中商圈必吃美食:上和園滷味

部落客 寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 造訪 上和園滷味 說:

來台中一中街必買美食,滷味多汁可口~當作下酒小菜可說是再適合不過了~還有透心涼的上和冰,綿密的綠豆沙加豌豆及紅豆牛奶冰淇淋,清涼消暑,一碗只要35元...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#上和園滷味

地址:台中市北區育才街4號

電話:04-2223-0407





一中商圈必吃美食:豐味綠豆沙牛乳專門店

部落客 Yuno的吃喝玩樂日記 造訪 豐味綠豆沙牛乳專門店 說:

從東海商圈紅到一中的綠豆沙牛乳,滿滿一大杯超級真材實料...綠豆沙有分奶粉牛乳及崙背鮮奶,各有千秋,不同的香醇濃,個人覺得奶粉牛乳喝起來更有古早味,崙背鮮奶喝起來相對比較清爽些...<全文介紹>



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



#豐味綠豆沙牛乳專門店一中店

地址:台中市北區太平路63巷1號

電話:04-2225-8966