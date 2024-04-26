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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【西屯區】豆腐村Tofu Village 台中大遠百店 14種豆腐煲+小菜、飲料、豆腐冰淇淋吃到飽！

【西屯區】豆腐村Tofu Village 台中大遠百店 14種豆腐煲+小菜、飲料、豆腐冰淇淋吃到飽！

2024-04-26 19:06:00 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：97
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：345篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：豆腐村台中大遠百
place台中市西屯區台灣大道三段251號12樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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如果來逛大遠百、新光百貨時不想吃美食街的時候

可以推推大家來這家百貨美食-『豆腐村』

猛然一聽時,會以為同學在講豆腐家,結果居然不是..是『豆腐村』

雖然不知道在大遠百營業多久,但第一次來用餐覺得蠻好吃的~

 

🔻 店內環境

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座位多  

 

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自助吧提供小菜四樣、飲品和白開水、冰淇淋機  

 

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經典韓式小菜~ 

  

🔻 Menu 

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線上Menu

 

🔻 餐點

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店內會送2包海苔跟一碗豆腐

 

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自助吧的飲品 還有抹茶~   

  

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海鮮煎餅、辣炒年糕韓國烤肉(豬肉)海陸豆腐煲韓式醬燒炸雞

『豆腐村』有套餐,看看Menu其實和我們想選單點的內容差不多,而且單點還都是我們喜歡吃的

 

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韓國烤肉 $330(豬肉)  

 

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喜歡吃泡菜,可以把能一直續用的泡菜包肉一起吃很滿足~ 

 

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海鮮煎餅、辣炒年糕  

 

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辣炒年糕 $330

 

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海鮮煎餅 $330

 

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韓式醬燒炸雞 $289  

 

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海陸豆腐煲 $329  

 

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海陸豆腐煲附的紫米飯  

 

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豆腐多又大塊、吃起來軟嫰可口

 

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湯料多多~ 有豬肉、蝦子、花枝、魚板 

 

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吃飽喝足後,一定要來可以無限續的豆腐霜淇淋

不知道是不是季節限定,來用餐時是草莓口味 

豆腐霜淇淋吃起來有淡淡的豆乳味和草莓口味,是好吃的豆腐霜淇淋

 

 

 

 

豆腐村Tofu Village 台中大遠百店
https://www.tofuvillage.com.tw/

【地址】台中市西屯區臺灣大道三段251號台中大遠百 12 樓

【TEL】04-2254-9895

【營業時間】週一~五 11:00~15:00 17:00~22:00 週六日 11:00~22:00

其他門市資訊

 

 

更多 豆腐村 台中大遠百 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

 

 

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