如果來逛大遠百、新光百貨時不想吃美食街的時候

可以推推大家來這家百貨美食-『豆腐村』

猛然一聽時,會以為同學在講豆腐家,結果居然不是..是『豆腐村』

雖然不知道在大遠百營業多久,但第一次來用餐覺得蠻好吃的~

🔻 店內環境

座位多

自助吧提供小菜四樣、飲品和白開水、冰淇淋機

經典韓式小菜~

🔻 Menu

【線上Menu】

🔻 餐點

店內會送2包海苔跟一碗豆腐

自助吧的飲品 還有抹茶~

海鮮煎餅、辣炒年糕、韓國烤肉(豬肉)、海陸豆腐煲、韓式醬燒炸雞

『豆腐村』有套餐,看看Menu其實和我們想選單點的內容差不多,而且單點還都是我們喜歡吃的

韓國烤肉 $330(豬肉)

喜歡吃泡菜,可以把能一直續用的泡菜包肉一起吃很滿足~

海鮮煎餅、辣炒年糕

辣炒年糕 $330

海鮮煎餅 $330

韓式醬燒炸雞 $289

海陸豆腐煲 $329

海陸豆腐煲附的紫米飯

豆腐多又大塊、吃起來軟嫰可口

湯料多多~ 有豬肉、蝦子、花枝、魚板

吃飽喝足後,一定要來可以無限續的豆腐霜淇淋

不知道是不是季節限定,來用餐時是草莓口味

豆腐霜淇淋吃起來有淡淡的豆乳味和草莓口味,是好吃的豆腐霜淇淋

豆腐村Tofu Village 台中大遠百店

https://www.tofuvillage.com.tw/

【地址】台中市西屯區臺灣大道三段251號台中大遠百 12 樓

【TEL】04-2254-9895

【營業時間】週一~五 11:00~15:00 17:00~22:00 週六日 11:00~22:00

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