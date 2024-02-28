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東京近郊優美山景溫泉豪華露營在靜岡，伊豆地區豪華露營「中伊豆Fishing Resort Gran in」3月開放預約，懶人露營首選

2024-02-28 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：ブッキングリゾート 人氣：567
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特派員 Trish

特派員 Trish

去東京除了血拼、購物、吃美食以外，也可以留個一、兩天去東京近郊，泡個溫泉，或露個營。這次要介紹2024年3月即將開幕的豪華露營渡假村「中伊豆Fishing Resort Gran in」，目前已經接受預約，如果你已經買好東京的機票，但沒想好行程，不妨參考一下！

中伊豆Fishing Resort Gran in

中伊豆Fishing Resort Gran in位於靜岡縣伊豆市，入住房客可以在自然中享受私人溫泉，並且進行釣魚體驗，親近大自然。此之，這座渡假村由東京開車，僅2小時即可抵達，每日僅接待4組客人，不會過於擁擠，客房服務的體驗也較佳，不需等待或是被壓縮服務時間。晚餐時間也能體驗燒烤BBQ，有得玩也有得吃。 

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▲圖片來源／ブッキングリゾート

客房

客房共有4間，每一間都是獨立的圓頂帳篷，在圓頂帳篷內，也特別配置了專用的用餐區域，不必擔心用餐時會引來蚊蟲，繼而影響到晚上的睡眠品質，Sweet River Dome房型提供私人的桑拿室，入住房客可以自由享受獨特的暖浴體驗。每座帳篷都設有空調，夏天清爽、冬天溫暖。最後，每座帳篷均備有獨立的浴室、廁所和獨立的洗手台，設備皆為豪華酒店等級，擔心衛生、環境品質的人也能放心入住。 
▲圖片來源／ブッキングリゾート

 

室內溫泉

在「Gran In」，每一間客房都設有私人溫泉，浴缸為陶器材質，可以保溫，不必擔心熱氣立刻就散掉，同時，空間寬敞，大家族也可以一起享受泡溫泉的天倫時光。
▲圖片來源／ブッキングリゾート

 

BBQ

飯店本身極度講究食材的品質，使用了自家養殖的「水晶鮭」、中伊豆的山葵等在地食材。此外，也提供伊豆的銘牛「伊豆牛」和知名雞肉品種「天城軍雞」。入住房客可以品嘗在地最原汁原味的山珍海味，盡情享受晚餐時光。
▲圖片來源／ブッキングリゾート

▲圖片來源／ブッキングリゾート


■飯店資訊
地址：靜岡縣伊豆市宮上160-3
交通方式：
●自行開車的旅客：從伊豆中央道的大仁南出口下來，沿著縣道12號開約11公里。
●使用大眾交通工具的旅客：從修善寺站搭乘東海巴士約20分鐘。
價格：2人一房，一晚附早、晚餐每人21,000日圓起；不附早、晚餐每人17,800日圓起
官方網站
 

 

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