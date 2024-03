慶祝公主遊輪全新一代愛之船「太陽公主號」在2024年2月28日於羅馬開啟首航之旅,這艘全新的太陽公主號重達177,882噸,可承載4,300位賓客航行,是有史以來最令人印象深刻、奢華且驚豔的愛之船,並推出一個專為全球最具指標性的遊輪品牌而設計的創新旗艦。



推薦閱讀:日本古都賞櫻真的美!日本關西豐岡「城崎溫泉鄉」泡湯賞櫻感受日本春遊樂趣,此生必去一次的日本古都小鎮。





太陽公主號是真正的工程奇蹟,正式展開為期10天的全覽地中海首航;從羅馬出發,帶領滿心期待的賓客前往義大利拿坡里、希臘克里特島、土耳其庫莎達西(以佛索)、希臘雅典、義大利西西里島、西班牙馬約卡和巴塞隆納等著名港口景點。



公主遊輪總裁約翰·佩吉特(John Padgett)表示:「這是歷史性的一天,我們全新的太陽公主號開啟了她的首航之旅,我們的賓客可以首度親身體驗極致美好的新一代愛之船,華麗地展現先進的設計、科技和工藝,擁有更高規格的空間和體驗,一切都致力於將公主假期體驗提升到新的境界。」





公主遊輪以提供寬敞的設施空間而聞名,而太陽公主號更是將這一點提升到新的層面,首次推出引人注目的全新體驗設施,包括「玻璃穹頂空中花園(The Dome)」,位於船頭開創性的全玻璃穹頂結構,靈感來自希臘聖托里尼露台。向外懸浮的「環球中庭(Sphere Atrium)」與該全新環球等級遊輪同名,將遊輪上的「中庭廣場(The Piazza)」帶入了新的境界,在這裡,賓客可以欣賞廣闊的海景和開放式的環境,享受室內外輕鬆愜意的生活方式。





來自加拿大新斯科細亞省的莫妮卡·貝斯特(Monika Best)是此次首航經驗最豐富的賓客,這已經是她第141次搭乘公主遊輪。她表示:「太陽公主號真是美不勝收,賓客們一定會愛上她。遊輪上的建築構造令人難以置信,設施也都達到另一個層級,特別是船頭的「玻璃穹頂空中花園(The Dome)」,實在令人驚豔。公主遊輪正在不斷地進化,越來越注重家庭與跨世代的遊輪體驗,我認為這絕對是件好事,因為越來越多的家庭客會一起搭乘遊輪旅行。」





太陽公主號擁有30間引人入勝的餐廳和酒吧

魔法城堡的魔幻世界(Spellbound by The Magic Castle):將迷人的魔法世界與美食和調酒藝術融合,打造出非凡、創新且充滿魔法和冒險氣息的沉浸式用餐體驗。



奧谷的Kai海壽司餐廳(Kai Sushi by Makoto):來自江戶前壽司大師的廚師奧谷和誠(Makoto Okuwa),憑藉25年的經驗,以創新的方式重塑傳統壽司,製作出風格活潑、精美呈現的菜餚,向日本傳統致敬。



布瑞托的愛(Love by Britto):擁有遊輪上最浪漫景觀的高檔精品餐廳,以慶祝世界著名藝術家羅梅洛·布瑞托(Romero Britto)的愛和藝術。



達里歐的鮮肉坊(The Butcher's Block by Dario):來自世界上最著名的屠夫達里歐·切基尼(Dario Cecchini)所經營的新型快閃特色餐廳,賓客可以品嚐到完美烹製的牛肉和牛排,包括切基尼的招牌料理。



魯迪的漁獲(The Catch by Rudi):由知名廚師魯迪·索達明(Rudi Sodamin)精心打造的卓越晚宴體驗,展示了來自海洋的珍饈佳餚。



海上美好心靈酒吧(Good Spirits at Sea with Rob Floyd):名人調酒師羅伯·弗洛伊德(Rob Floyd)以目的地為靈感啟發所設計的調製獨一無二的雞尾酒。



太陽公主號高雅舒適的住宿環境

太陽公主號提供多樣化的住宿選擇,滿足每個人的喜好,擁有超過1,500間配有陽台景觀的客艙。重新設計包括精選套房艙和小屋迷你套房艙,提供額外的空間,適合私人的戶外休閒放鬆。



公主遊輪官網:princesscruises.com.tw